Сухум особенно красив с воды. На прогулке вы пройдёте на яхте вдоль побережья и сможете искупаться в открытом море. Часто компанию яхтам составляют дельфины — и такие встречи становятся главным впечатлением поездки.
Это отличный способ на пару часов сменить пляж на морское путешествие и увидеть Абхазию с нового ракурса.
Это отличный способ на пару часов сменить пляж на морское путешествие и увидеть Абхазию с нового ракурса.
Описание экскурсии
Организационные детали
- Мы предоставляем спасательные жилеты для всех пассажиров. На борт не допускаются гости в состоянии сильного алкогольного опьянения.
- Вы можете взять на прогулку еду и напитки, чтобы сделать путешествие ещё приятнее.
- В случае неблагоприятных погодных условий поездка может быть перенесена или отменена.
в воскресенье в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Сухума
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Даяна — ваша команда гидов в Сухуме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Разве можно жить у моря, и не делать людей чуточку счастливее?! Этим наша команда и занимается. Мы предлагаем досуг на воде и приглашаем вас активно провести время в Абхазии. Можем организовать яхту для морских прогулок и отдыха большой компанией, а можем с ветерком прокатить на катере вдоль побережья. Ваша безопасность — наш главный приоритет. Все поездки проводятся под контролем опытных капитанов.
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