Даяна — ваша команда гидов в Сухуме Организатор данного мероприятия

На сайте с 2026 года

Разве можно жить у моря, и не делать людей чуточку счастливее?! Этим наша команда и занимается. Мы предлагаем досуг на воде и приглашаем вас активно провести время в Абхазии. Можем организовать яхту для морских прогулок и отдыха большой компанией, а можем с ветерком прокатить на катере вдоль побережья. Ваша безопасность — наш главный приоритет. Все поездки проводятся под контролем опытных капитанов.