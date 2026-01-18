Мои заказы

Экскурсии по воде в Сухуме

Найдено 4 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Сухуме, цены от 1300 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Двойное удовольствие: Черниговка + источники Кындыга - из Сухума
На автобусе
6 часов
10 отзывов
Водная прогулка
Двойное удовольствие: Черниговка + источники Кындыга - из Сухума
Путешествие по живописным местам Абхазии: ущелье Черниговка, село Мерхеул и термальные источники Кындыга. Незабываемый день на природе
Начало: С место проживания
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1300 ₽ за человека
Курортная Гагра и озеро Рица
На машине
6 часов
19 отзывов
Водная прогулка
Курортная Гагра и озеро Рица
Погрузитесь в мир кавказской красоты и истории с экскурсией, объединяющей древние святыни, уникальную природу и архитектурные шедевры
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
20 янв в 09:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Релакс-поездка из Сухума: горячие источники, Черниговка и Драндский храм
На машине
5 часов
-
30%
8 отзывов
Водная прогулка
Лучший выбор
Релакс-поездка из Сухума: горячие источники, Черниговка и Драндский храм
Отправьтесь в неспешное путешествие по живописным уголкам Абхазии: минеральные родники, водопады и древние храмы подарят вам незабываемые впечатления
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
7350 ₽10 500 ₽ за всё до 7 чел.
На сапах по каньонам Хашупсе к Белым скалам (из Сухума)
SUP-прогулки
8 часов
Водная прогулка
На сапах по каньонам Хашупсе к Белым скалам (из Сухума)
Прогулка по воде и купание в самых красивых местах Абхазии
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
15 000 ₽ за всё до 6 чел.

