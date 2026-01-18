Водная прогулка
Двойное удовольствие: Черниговка + источники Кындыга - из Сухума
Путешествие по живописным местам Абхазии: ущелье Черниговка, село Мерхеул и термальные источники Кындыга. Незабываемый день на природе
Начало: С место проживания
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1300 ₽ за человека
Курортная Гагра и озеро Рица
Погрузитесь в мир кавказской красоты и истории с экскурсией, объединяющей древние святыни, уникальную природу и архитектурные шедевры
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
20 янв в 09:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Лучший выборРелакс-поездка из Сухума: горячие источники, Черниговка и Драндский храм
Отправьтесь в неспешное путешествие по живописным уголкам Абхазии: минеральные родники, водопады и древние храмы подарят вам незабываемые впечатления
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
7350 ₽
10 500 ₽ за всё до 7 чел.
На сапах по каньонам Хашупсе к Белым скалам (из Сухума)
Прогулка по воде и купание в самых красивых местах Абхазии
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
15 000 ₽ за всё до 6 чел.
