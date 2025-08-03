О Ольга Сухум. История и колорит столицы Абхазии Экскурсия с Данилом продолжительностью 2.3 часа. Увлекательно, много узнали об истории Абхазии и Сухуми. Интересная подача истории и фактов. Рекомендуем Данила

Д Дарья Сухум. История и колорит столицы Абхазии Очень интересно! Даниил прекрасный гид, три часа пролетели незаметно. Ответил на все вопросы, подсказал интересные и вкусные места в городе. Советую к посещению!

М Милана Сухум. История и колорит столицы Абхазии Прекрасный гид и замечательная экскурсия. Однозначно рекомендую!

Т Татьяна Сухум. История и колорит столицы Абхазии Шикарная экскурсия по Сухум! Спасибо Данилу - замечательный рассказчик, прекрасно эрудированный и с хорошим чувством юмора! Время пролетело незаметно! Много впечатлений, фотографий осталось после этой экскурсии!

М Марина Сухум. История и колорит столицы Абхазии Отличная пешая экскурсия по Сухуму! Очень много интересной информации о городе и стране, история, традиции. Данил - отличный экскурсовод и собеседник, приятный простой в общении человек. Как будто с другом погуляли по городу. Рекомендую всем!

Н Наталья Сухум. История и колорит столицы Абхазии Интересная, познавательная экскурсия о столице Абхазии-Сухум. Данил увлекательно с юмором и большой любовью рассказывал о своей родине. Огромное спасибо!

О Оксана Сухум. История и колорит столицы Абхазии Благодарим Данила за очень интересную экскурсию!

Время пролетело незаметно. Узнали много нового. Посмотрели на Сухум другими глазами!

Данил- очень квалифицированный экскурсовод, доброжелательный и деликатный.

Будем рады новым встречам!

Семья Задориных, Санкт- Петербург

М Марина Сухум. История и колорит столицы Абхазии читать дальше со знанием истории, географии родного края. Легкий в общении, открытый и очень доброжелательный! Узнала много интересных фактов и осталась довольна экскурсией!

Благодарю Вас, Данил! Всех благ Вам и новых интересных проектов! С ув. Марина Олеговна, Россия, Екатеринбург. Очень интересная и познавательная экскурсия по городу Сухуму! Данил- профессиональный, образованный, эрудированный экскурсовод, приятный собеседник и позитивно настроенный молодой человек

З Зинфира Сухум. История и колорит столицы Абхазии Экскурсовод Даниил провёл меня по историческим местам Сухум 9.03.25 года. Это было незабываемо:грамотно и интересно описал все места и исторические события. Видимо, что это не только профессионал, но и патриот, глубоко любящий свою родину. Огромное спасибо.