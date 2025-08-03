Мои заказы

Экскурсии с набережной Сухума

Найдено 3 экскурсии в категории «С набережной» в Сухуме, цены от 620 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Сухум. История и колорит столицы Абхазии
Пешая
2.5 часа
153 отзыва
Индивидуальная
до 17 чел.
Сухум. История и колорит столицы Абхазии
Влюбиться в самобытность города и республики на прогулке с носителем традиционной культуры
Начало: Сухум, набережная Махаджиров
Завтра в 08:00
1 фев в 08:00
от 4500 ₽ за всё до 17 чел.
Сухум: аудиопрогулка по набережной древнего приморского города
2 часа
Аудиогид
Сухум: аудиопрогулка по набережной древнего приморского города
Начало: Набережная Диоскуров
620 ₽ за человека
Сухум от крепости до кофейни
Пешая
8 часов
-
10%
Индивидуальная
Сухум от крепости до кофейни
Бросить взгляд с высоты на панораму - и спуститься к частной памяти и быту горожан
Начало: На Набережной Махаджиров
Завтра в 11:00
1 фев в 11:00
8919 ₽9910 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    3 августа 2025
    Сухум. История и колорит столицы Абхазии
    Экскурсия с Данилом продолжительностью 2.3 часа. Увлекательно, много узнали об истории Абхазии и Сухуми. Интересная подача истории и фактов. Рекомендуем Данила
  • Д
    Дарья
    24 июля 2025
    Сухум. История и колорит столицы Абхазии
    Очень интересно! Даниил прекрасный гид, три часа пролетели незаметно. Ответил на все вопросы, подсказал интересные и вкусные места в городе. Советую к посещению!
  • М
    Милана
    20 июля 2025
    Сухум. История и колорит столицы Абхазии
    Прекрасный гид и замечательная экскурсия. Однозначно рекомендую!
    Прекрасный гид и замечательная экскурсия. Однозначно рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    20 июля 2025
    Сухум. История и колорит столицы Абхазии
    Шикарная экскурсия по Сухум! Спасибо Данилу - замечательный рассказчик, прекрасно эрудированный и с хорошим чувством юмора! Время пролетело незаметно! Много впечатлений, фотографий осталось после этой экскурсии!
    Шикарная экскурсия по Сухум! Спасибо Данилу - замечательный рассказчик, прекрасно эрудированный и с хорошим чувством юмора! Время пролетело незаметно! Много впечатлений, фотографий осталось после этой экскурсии!
  • М
    Марина
    7 июля 2025
    Сухум. История и колорит столицы Абхазии
    Отличная пешая экскурсия по Сухуму! Очень много интересной информации о городе и стране, история, традиции. Данил - отличный экскурсовод и собеседник, приятный простой в общении человек. Как будто с другом погуляли по городу. Рекомендую всем!
  • Н
    Наталья
    16 июня 2025
    Сухум. История и колорит столицы Абхазии
    Интересная, познавательная экскурсия о столице Абхазии-Сухум. Данил увлекательно с юмором и большой любовью рассказывал о своей родине. Огромное спасибо!
  • О
    Оксана
    11 мая 2025
    Сухум. История и колорит столицы Абхазии
    Благодарим Данила за очень интересную экскурсию!
    Время пролетело незаметно. Узнали много нового. Посмотрели на Сухум другими глазами!
    Данил- очень квалифицированный экскурсовод, доброжелательный и деликатный.
    Будем рады новым встречам!
    Семья Задориных, Санкт- Петербург
  • М
    Марина
    5 апреля 2025
    Сухум. История и колорит столицы Абхазии
    Очень интересная и познавательная экскурсия по городу Сухуму! Данил- профессиональный, образованный, эрудированный экскурсовод, приятный собеседник и позитивно настроенный молодой человек
    читать дальше

    со знанием истории, географии родного края. Легкий в общении, открытый и очень доброжелательный! Узнала много интересных фактов и осталась довольна экскурсией!
    Благодарю Вас, Данил! Всех благ Вам и новых интересных проектов! С ув. Марина Олеговна, Россия, Екатеринбург.

  • З
    Зинфира
    10 марта 2025
    Сухум. История и колорит столицы Абхазии
    Экскурсовод Даниил провёл меня по историческим местам Сухум 9.03.25 года. Это было незабываемо:грамотно и интересно описал все места и исторические события. Видимо, что это не только профессионал, но и патриот, глубоко любящий свою родину. Огромное спасибо.
  • Н
    Наталья
    21 января 2025
    Сухум. История и колорит столицы Абхазии
    Наша группа из 9 взрослых благодарит Данила. Экскурсия прошла великолепно, Данил от души рассказывает про Сухум и Абхазию, почти 3
    читать дальше

    часа пролетели на одном дыхании (только ноги напоминали о количестве времени). Данил ответил на все интересующие вопросы, мы получили максимальные ответы. Приятный голос, правильная речь, шутки по теме рассказа – информация заходила очень легко. Спасибо за увлекательную экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «С набережной»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сухуме
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Сухум. История и колорит столицы Абхазии;
  2. Сухум: аудиопрогулка по набережной древнего приморского города;
  3. Сухум от крепости до кофейни.
Какие места ещё посмотреть в Сухуме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Озеро Рица;
  2. Новый Афон;
  3. Новоафонский монастырь;
  4. Новоафонская пещера;
  5. Набережная Махаджиров;
  6. Ущелье Черниговка;
  7. Термальные источники Кындыг;
  8. Самое главное;
  9. Ботанический сад;
  10. Приморский парк.
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в январе 2026
Сейчас в Сухуме в категории "С набережной" можно забронировать 3 экскурсии от 620 до 8919 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 153 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
