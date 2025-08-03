Индивидуальная
до 17 чел.
Сухум. История и колорит столицы Абхазии
Влюбиться в самобытность города и республики на прогулке с носителем традиционной культуры
Начало: Сухум, набережная Махаджиров
Завтра в 08:00
1 фев в 08:00
от 4500 ₽ за всё до 17 чел.
Аудиогид
Сухум: аудиопрогулка по набережной древнего приморского города
Начало: Набережная Диоскуров
620 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
Сухум от крепости до кофейни
Бросить взгляд с высоты на панораму - и спуститься к частной памяти и быту горожан
Начало: На Набережной Махаджиров
Завтра в 11:00
1 фев в 11:00
8919 ₽
9910 ₽ за человека
- ООльга3 августа 2025Экскурсия с Данилом продолжительностью 2.3 часа. Увлекательно, много узнали об истории Абхазии и Сухуми. Интересная подача истории и фактов. Рекомендуем Данила
- ДДарья24 июля 2025Очень интересно! Даниил прекрасный гид, три часа пролетели незаметно. Ответил на все вопросы, подсказал интересные и вкусные места в городе. Советую к посещению!
- ММилана20 июля 2025Прекрасный гид и замечательная экскурсия. Однозначно рекомендую!
- ТТатьяна20 июля 2025Шикарная экскурсия по Сухум! Спасибо Данилу - замечательный рассказчик, прекрасно эрудированный и с хорошим чувством юмора! Время пролетело незаметно! Много впечатлений, фотографий осталось после этой экскурсии!
- ММарина7 июля 2025Отличная пешая экскурсия по Сухуму! Очень много интересной информации о городе и стране, история, традиции. Данил - отличный экскурсовод и собеседник, приятный простой в общении человек. Как будто с другом погуляли по городу. Рекомендую всем!
- ННаталья16 июня 2025Интересная, познавательная экскурсия о столице Абхазии-Сухум. Данил увлекательно с юмором и большой любовью рассказывал о своей родине. Огромное спасибо!
- ООксана11 мая 2025Благодарим Данила за очень интересную экскурсию!
Время пролетело незаметно. Узнали много нового. Посмотрели на Сухум другими глазами!
Данил- очень квалифицированный экскурсовод, доброжелательный и деликатный.
Будем рады новым встречам!
Семья Задориных, Санкт- Петербург
- ММарина5 апреля 2025Очень интересная и познавательная экскурсия по городу Сухуму! Данил- профессиональный, образованный, эрудированный экскурсовод, приятный собеседник и позитивно настроенный молодой человек
- ЗЗинфира10 марта 2025Экскурсовод Даниил провёл меня по историческим местам Сухум 9.03.25 года. Это было незабываемо:грамотно и интересно описал все места и исторические события. Видимо, что это не только профессионал, но и патриот, глубоко любящий свою родину. Огромное спасибо.
- ННаталья21 января 2025Наша группа из 9 взрослых благодарит Данила. Экскурсия прошла великолепно, Данил от души рассказывает про Сухум и Абхазию, почти 3
