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Рица и Малая Рица: красота заповедной Абхазии

Путешествие к Рице и Малой Рице — это встреча с двумя удивительными озёрами среди величественных гор Кавказа.

Вас ждут Бзыбское ущелье, Голубое озеро, водопады, Юпшарский каньон и потрясающие панорамы Рицинского парка.

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узнаете легенды о происхождении Рицы, увидите места, связанные с историей дачи Сталина, а затем отправитесь по живописной тропе к Малой Рице — одному из самых уединённых уголков Абхазии. Маршрут сочетает комфортную экскурсию и лёгкий горный треккинг среди первозданной природы.

Рица и Малая Рица: красота заповедной Абхазии
Рица и Малая Рица: красота заповедной Абхазии
Рица и Малая Рица: красота заповедной Абхазии

Описание экскурсии

Приглашаем вас в сердце Рицинского реликтового национального парка — к легендарным озёрам Рица и Малая Рица. Это путешествие подарит встречу с первозданной природой Кавказа, величественными ущельями, прозрачными горными озёрами и пейзажами, которые невозможно забыть. Дорога к Рице проходит через живописное Бзыбское ущелье, вдоль бурных горных рек Бзыбь, Гега и Юпшара. По пути вас ждут знаменитые водопады «Девичьи слёзы» и «Мужские слёзы», загадочное Голубое озеро, грандиозный Юпшарский каньон и впечатляющий Чабгарский карниз. Каждый поворот дороги открывает новые виды на скалы, леса и горные вершины. Главной жемчужиной маршрута станет озеро Рица, расположенное на высоте около 950 метров над уровнем моря. Оно раскинулось среди гор Агепста, Пшегишха и Ацетука, вершины которых нередко сохраняют снег даже летом. Изумрудная гладь озера отражает лесистые склоны, а многочисленные легенды делают это место ещё более загадочным. Учёные считают, что Рица образовалась около 300 лет назад в результате мощного обвала горных пород, перекрывших русло реки Лашпсы. Во время экскурсии вы узнаете, почему Рица стала одним из любимых мест отдыха советских руководителей, услышите историю строительства знаменитой дачи Сталина и познакомитесь с интересными фактами о природе и истории Рицинского парка. Продолжением путешествия станет альпийская прогулка длиной около 3,5 километров к Малой Рице. Это удивительное озеро находится на высоте более 1200 метров над уровнем моря в огромной карстовой воронке у подножия горы Пшегишха. Здесь нет шумных туристических маршрутов — только горы, дремучие пихтовые леса, кристально чистая вода и абсолютная тишина. Малая Рица поражает прозрачностью воды, достигающей 18 метров, глубоким синим цветом и атмосферой уединения. В её водах отражаются облака и окружающие леса, а среди обитателей озера встречается гребенчатый тритон, занесённый в международную Красную книгу. Это место позволяет почувствовать настоящую гармонию с природой и увидеть Кавказ таким, каким он был сотни лет назад. Важная информация: Рекомендуем взять с собой:
Удобную одежду и обувь по погоде • Заряженные мобильные устройства и фотоаппараты • Наличные деньги на личные расходы (банковские терминалы есть не везде).

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Бзыбское ущелье
  • Рицинский реликтовый национальный парк
  • Водопад «Девичьи слёзы»
  • Водопад «Мужские слёзы»
  • Голубое озеро
  • Реку Гега
  • Юпшарский каньон
  • Чабгарский карниз
  • Кавказские горы
  • Озеро Рица
  • Минеральные источники
  • Дачу Сталина
  • Горы Агепста, Пшегишха и Ацетука
  • Альпийскую тропу к Малой Рице
  • Озеро Малая Рица
  • Пихтовые леса Рицинского парка
  • Карстовую котловину Малой Рицы
  • Панорамные виды на высокогорную Абхазию
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Дегустация
Что не входит в цену
  • Входные билеты в Рицинский-национальный заповедник: взрослый - 1000 р., детский - 500 р.
  • Дополнительно, по желанию:/n "Молочный водопад", смотровая площадка 1250 м - 500 р. /n Дача Сталина и "Молочный водопад" - 700 р. /n Зиплайн (тарзанка) - 1000 р. /n Катамаран на озере - 500 р.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Указанный вами адрес - забираем по месту проживания
Завершение: Указанный вами адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Рекомендуем взять с собой:
  • Удобную одежду и обувь по погоде
  • Заряженные мобильные устройства и фотоаппараты
  • Наличные деньги на личные расходы (банковские терминалы есть не везде)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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