Приглашаем вас в сердце Рицинского реликтового национального парка — к легендарным озёрам Рица и Малая Рица. Это путешествие подарит встречу с первозданной природой Кавказа, величественными ущельями, прозрачными горными озёрами и пейзажами, которые невозможно забыть. Дорога к Рице проходит через живописное Бзыбское ущелье, вдоль бурных горных рек Бзыбь, Гега и Юпшара. По пути вас ждут знаменитые водопады «Девичьи слёзы» и «Мужские слёзы», загадочное Голубое озеро, грандиозный Юпшарский каньон и впечатляющий Чабгарский карниз. Каждый поворот дороги открывает новые виды на скалы, леса и горные вершины. Главной жемчужиной маршрута станет озеро Рица, расположенное на высоте около 950 метров над уровнем моря. Оно раскинулось среди гор Агепста, Пшегишха и Ацетука, вершины которых нередко сохраняют снег даже летом. Изумрудная гладь озера отражает лесистые склоны, а многочисленные легенды делают это место ещё более загадочным. Учёные считают, что Рица образовалась около 300 лет назад в результате мощного обвала горных пород, перекрывших русло реки Лашпсы. Во время экскурсии вы узнаете, почему Рица стала одним из любимых мест отдыха советских руководителей, услышите историю строительства знаменитой дачи Сталина и познакомитесь с интересными фактами о природе и истории Рицинского парка. Продолжением путешествия станет альпийская прогулка длиной около 3,5 километров к Малой Рице. Это удивительное озеро находится на высоте более 1200 метров над уровнем моря в огромной карстовой воронке у подножия горы Пшегишха. Здесь нет шумных туристических маршрутов — только горы, дремучие пихтовые леса, кристально чистая вода и абсолютная тишина. Малая Рица поражает прозрачностью воды, достигающей 18 метров, глубоким синим цветом и атмосферой уединения. В её водах отражаются облака и окружающие леса, а среди обитателей озера встречается гребенчатый тритон, занесённый в международную Красную книгу. Это место позволяет почувствовать настоящую гармонию с природой и увидеть Кавказ таким, каким он был сотни лет назад. Важная информация: Рекомендуем взять с собой:

Удобную одежду и обувь по погоде • Заряженные мобильные устройства и фотоаппараты • Наличные деньги на личные расходы (банковские терминалы есть не везде).