Путешествие к Рице и Малой Рице — это встреча с двумя удивительными озёрами среди величественных гор Кавказа.
Вас ждут Бзыбское ущелье, Голубое озеро, водопады, Юпшарский каньон и потрясающие панорамы Рицинского парка.
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Вас ждут Бзыбское ущелье, Голубое озеро, водопады, Юпшарский каньон и потрясающие панорамы Рицинского парка.
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Описание экскурсии
Приглашаем вас в сердце Рицинского реликтового национального парка — к легендарным озёрам Рица и Малая Рица. Это путешествие подарит встречу с первозданной природой Кавказа, величественными ущельями, прозрачными горными озёрами и пейзажами, которые невозможно забыть. Дорога к Рице проходит через живописное Бзыбское ущелье, вдоль бурных горных рек Бзыбь, Гега и Юпшара. По пути вас ждут знаменитые водопады «Девичьи слёзы» и «Мужские слёзы», загадочное Голубое озеро, грандиозный Юпшарский каньон и впечатляющий Чабгарский карниз. Каждый поворот дороги открывает новые виды на скалы, леса и горные вершины. Главной жемчужиной маршрута станет озеро Рица, расположенное на высоте около 950 метров над уровнем моря. Оно раскинулось среди гор Агепста, Пшегишха и Ацетука, вершины которых нередко сохраняют снег даже летом. Изумрудная гладь озера отражает лесистые склоны, а многочисленные легенды делают это место ещё более загадочным. Учёные считают, что Рица образовалась около 300 лет назад в результате мощного обвала горных пород, перекрывших русло реки Лашпсы. Во время экскурсии вы узнаете, почему Рица стала одним из любимых мест отдыха советских руководителей, услышите историю строительства знаменитой дачи Сталина и познакомитесь с интересными фактами о природе и истории Рицинского парка. Продолжением путешествия станет альпийская прогулка длиной около 3,5 километров к Малой Рице. Это удивительное озеро находится на высоте более 1200 метров над уровнем моря в огромной карстовой воронке у подножия горы Пшегишха. Здесь нет шумных туристических маршрутов — только горы, дремучие пихтовые леса, кристально чистая вода и абсолютная тишина. Малая Рица поражает прозрачностью воды, достигающей 18 метров, глубоким синим цветом и атмосферой уединения. В её водах отражаются облака и окружающие леса, а среди обитателей озера встречается гребенчатый тритон, занесённый в международную Красную книгу. Это место позволяет почувствовать настоящую гармонию с природой и увидеть Кавказ таким, каким он был сотни лет назад. Важная информация: Рекомендуем взять с собой:
Удобную одежду и обувь по погоде • Заряженные мобильные устройства и фотоаппараты • Наличные деньги на личные расходы (банковские терминалы есть не везде).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бзыбское ущелье
- Рицинский реликтовый национальный парк
- Водопад «Девичьи слёзы»
- Водопад «Мужские слёзы»
- Голубое озеро
- Реку Гега
- Юпшарский каньон
- Чабгарский карниз
- Кавказские горы
- Озеро Рица
- Минеральные источники
- Дачу Сталина
- Горы Агепста, Пшегишха и Ацетука
- Альпийскую тропу к Малой Рице
- Озеро Малая Рица
- Пихтовые леса Рицинского парка
- Карстовую котловину Малой Рицы
- Панорамные виды на высокогорную Абхазию
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Дегустация
Что не входит в цену
- Входные билеты в Рицинский-национальный заповедник: взрослый - 1000 р., детский - 500 р.
- Дополнительно, по желанию:/n "Молочный водопад", смотровая площадка 1250 м - 500 р. /n Дача Сталина и "Молочный водопад" - 700 р. /n Зиплайн (тарзанка) - 1000 р. /n Катамаран на озере - 500 р.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Указанный вами адрес - забираем по месту проживания
Завершение: Указанный вами адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Рекомендуем взять с собой:
- Удобную одежду и обувь по погоде
- Заряженные мобильные устройства и фотоаппараты
- Наличные деньги на личные расходы (банковские терминалы есть не везде)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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