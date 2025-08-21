Экскурсия к озеру Рица - это уникальная возможность увидеть главные природные достопримечательности Абхазии.
Путешествие включает посещение Бзыбского храма и крепости 10 века, водопада «Девичьи слёзы», Юпшарского каньона и других живописных мест.
Путешествие включает посещение Бзыбского храма и крепости 10 века, водопада «Девичьи слёзы», Юпшарского каньона и других живописных мест.
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные пейзажи
- 🏛️ Исторические памятники
- 🚐 Удобный трансфер
- 🗣️ Интересные рассказы гида
- 📸 Отличные фотомоменты
- 🌿 Возможность расслабиться на природе
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Бзыбский храм
- Крепость 10 века
- Водопад «Девичьи слёзы»
- Юпшарский каньон
- Смотровая площадка озера Рица
Описание экскурсии
В базовую программу экскурсии входят:
- Бзыбский храм и крепость 10 века.
- Водопад «Девичьи и мужские слёзы».
- Юпшарский каньон, «Каменный мешок».
- Абхазский двор, стеклянный мост через реку Бзыбь, перерыв на обед.
- «Голубое озеро» с павлинами.
- Чабгарский карниз, смотровая «Прощай, Родина».
- Птичий и Молочный водопады.
- Устье реки Лашпсы.
- Основная смотровая площадка озера Рица.
Примерный тайминг
- Время в пути до первой локации — около 1,5 ч.
- На каждой локации мы проводим примерно 15–20 мин.
- На Рице у вас будет около 1 ч.
- Обратный путь до Сухума — примерно 2 ч.
Поездку можно дополнить активностями на ваш выбор:
- Посещение мандаринового сада + дегустация вин, настоек, мяса и сыров.
- Дегустация каштанового мёда.
- Чайная церемония с дегустацией высокогорного чая.
- Прогулка по старинному подвесному мосту, катание на лошадях и купание в горной реке.
- Осмотр дачи Сталина + катание лодках и катамаранах, прыжок с тарзанкой.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включён трансфер от и до адреса вашего проживания из городов Сухум, Новый Афон и Гудаута.
- Экскурсия проходит на минивэне Toyota Estima 5, Toyota Alphard 4, Toyota Noah или Toyota Voxy.
- Отдельно оплачивается питание и туристические сборы: озеро Рица — 700 ₽ с чел., дети 8–12лет — 200 ₽ с чел.
- Экскурсия проводится круглый год.
- Экскурсию проведу я или другой гид из моей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Сухуме
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Сухуме
Провели экскурсии для 174 туристов
Здравствуйте, меня зовут Андрей! Я профессиональный гид, фотограф и экскурсовод, родом из Сухума. Занимаюсь экскурсионными фототурами с 2010 года, знаю, насколько это ответственная работа, и подхожу к ней с любовью. Представляю команду профи-гидов-фотографов. Абхазия уникальна и красива — с удовольствием покажем вам все её прекрасные места!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Н
Наталья
21 авг 2025
Ездили на экскурсию 06.08.2025 г. с гидом Андреем. От экскурсии в восторге, Андрей очень много рассказал о стране, о местах, которые мы посетили, очень много узнали. Нас было четверо, все остались довольны. В следующем году поедем в эту прекрасную страну снова и в планах посетить много экскурсий, хорошо что теперь знаем к кому обращаться. Спасибо огромное за отличную экскурсию!!!!!
Дата посещения: 6 августа 2025
Ю
Юлия
19 авг 2025
Спасибо большое Андрею за организацию прекрасного досуга. 18 августа провели великолепный день в сопровождении гида Григория (ему отдельное спасибо), насладились красотой озера Рица и ее окрестностями. Получили массу положительных эмоций, осталось море впечатлений. Ездили с детьми, а это определенные моменты в процессе, отнеслись с пониманием ко всему, однозначно рекомендую обращаться за незабываемыми впечатлениями.
Дата посещения: 18 августа 2025
Д
Дмитрий
6 окт 2025
Андрей внимательный человек, без навязывания чего-либо показывает интересные локации и места для обеда. Можно смело рекомендовать 👍🏻
Е
Евгения
25 авг 2025
Экскурсия получилась очень хорошая. Андрей учитывал все наши пожелания, интересно рассказывал, спрашивал куда бы мы хотели дополнительно заехать. По времени нас не ограничивал, все было достаточно гармонично.
От нас личное пожелание - побольше отдыхать)) чувствовалось, что Андрей немножко устал, но опять же на экскурсии - это никак не сказалось))
Удачи)
От нас личное пожелание - побольше отдыхать)) чувствовалось, что Андрей немножко устал, но опять же на экскурсии - это никак не сказалось))
Удачи)
М
Мария
19 авг 2025
Все в восторге от какого-то гида Андрея, который нам не достался. Достался водитель Григорий, который сразу сказал, что он не гид, а водитель. А гид в другой машине. Впрочем и
Андрей
Ответ организатора:
Здравствуйте Мария сожалею, что экскурсия вас разочаровала, в августе месяце самый насыщенный туристический поток в Абхазии, многие бронируют экскурсии или
Е
Елена
14 авг 2025
Экскурсия прошла великолепно.
Хоть Андрей и не смог сам присутствовать, но подобрал прекрасного гида из своей команды.
Очень понравилось, что никто не торопил, можно было спокойно насладиться всеми видами без спешки, как в групповых экскурсиях. Все остановки и заезды были по нашему желанию.
Ну а информации получили уйму, познакомились с культурой Абхазии.
Обязательно порекомендуем команду своим знакомым)
Хоть Андрей и не смог сам присутствовать, но подобрал прекрасного гида из своей команды.
Очень понравилось, что никто не торопил, можно было спокойно насладиться всеми видами без спешки, как в групповых экскурсиях. Все остановки и заезды были по нашему желанию.
Ну а информации получили уйму, познакомились с культурой Абхазии.
Обязательно порекомендуем команду своим знакомым)
Евгения
14 авг 2025
Жаль, нет оценки 6/5 - ‘остались в полном восторге’. Астамур - энциклопедически образованный человек с отличным чувством юмора и невероятной любовью к родному краю. Путешествие прошло комфортно, мы останавливались везде,
Юлия
11 авг 2025
Ездили на экскурсию 11 августа.
Остались очень довольны. Останавливались там, где нам было интересно и проводили там столько времени, сколько было нужно 😌
Андрей отвечал на все вопросы, рассказал много об истории края. Ехать было комфортно.
Большое спасибо)
Искренне рекомендуем 👍
Остались очень довольны. Останавливались там, где нам было интересно и проводили там столько времени, сколько было нужно 😌
Андрей отвечал на все вопросы, рассказал много об истории края. Ехать было комфортно.
Большое спасибо)
Искренне рекомендуем 👍
А
Анна
9 авг 2025
Хорошая экскурсия.
Были в Абхазии впервые, и не ошиблись с экскурсоводом, нас забрали с адреса, прокатились по красивым местам. Андрей бонусом сделал нам шикарные фотографии, за что огромное спасибо)
Вернулись домой уставшие, но довольные)
Были в Абхазии впервые, и не ошиблись с экскурсоводом, нас забрали с адреса, прокатились по красивым местам. Андрей бонусом сделал нам шикарные фотографии, за что огромное спасибо)
Вернулись домой уставшие, но довольные)
Ф
Фёдор
6 авг 2025
Прекрасная экскурсия. Посмотрели все что хотели и даже больше. Рекомендую. Обязательно с ним поедем на другие экскурсии
А
Артем
31 июл 2025
Все было здорово - встретили вовремя, свозили везде, куда мы хотели, с комфортом. Все подробно рассказали и показали. Очень доброжелательный и приятный гид.
10 из 10
10 из 10
А
Анастасия
28 июл 2025
Ездили в экскурсию с Андреем, все очень понравилось, знает хорошо историю Абхазии, доброжелателен к людям, отвез во вкусный ресторан и показал красивейшие места, о которых никто не знает, всей семьей рекомендуем Андрея!)
Елена
24 июл 2025
Путешествовали с Андреем на озеро Рицу семьей с ребенком 11 лет. Нам понравилось всё: пунктуальность, доброжелательность, профессиональная осведомленность Андрея в истории и текущей жизни страны. Очень здорово, что Андрей коренной
Елена
23 июл 2025
Огромное спасибо нашему экскурсоводу Андрею за содержательную, познавательную, насыщенную экскурсию! Рекомендуем! Андрей не только с комфортом провез нас по всем достопримечательностям по дороге на о. Рица, но и ответил на все наши вопросы, рассказал об истории края, показал всю красоту озера с разных мест, а не только с «раскрученных» обзорных площадок
Т
Татьяна
18 июл 2025
Доброго дня! Были семьей с Андреем в июле 2025 на Рице. С погодой повезло! С Андреем нам ОЧЕНь повезло! Человек больших знаний и умений, терпения и отличный водитель, что немаловажно!
Входит в следующие категории Сухума
Похожие экскурсии из Сухума
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие на джипе к озеру Рица и Гегскому водопаду
Вдохновиться природой Абхазии, открывая историю и легенды Страны Души
Начало: В Сухуме
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Сухума - к озеру Рица через Новый Афон
Насладитесь путешествием по Абхазии: от древнего Нового Афона до живописного озера Рица. Уникальный маршрут с комфортом и без суеты
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
12 500 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Джип-приключение из Сухума - к озеру Рица и Гегскому водопаду
Наполниться энергией природы и узнать местные легенды
Начало: Вашего места отдыха в Сухуме
Расписание: в среду и воскресенье в 08:15
12 ноя в 08:15
16 ноя в 08:15
2800 ₽ за человека