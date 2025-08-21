Н Наталья Ездили на экскурсию 06.08.2025 г. с гидом Андреем. От экскурсии в восторге, Андрей очень много рассказал о стране, о местах, которые мы посетили, очень много узнали. Нас было четверо, все остались довольны. В следующем году поедем в эту прекрасную страну снова и в планах посетить много экскурсий, хорошо что теперь знаем к кому обращаться. Спасибо огромное за отличную экскурсию!!!!!

Ю Юлия Спасибо большое Андрею за организацию прекрасного досуга. 18 августа провели великолепный день в сопровождении гида Григория (ему отдельное спасибо), насладились красотой озера Рица и ее окрестностями. Получили массу положительных эмоций, осталось море впечатлений. Ездили с детьми, а это определенные моменты в процессе, отнеслись с пониманием ко всему, однозначно рекомендую обращаться за незабываемыми впечатлениями.

Д Дмитрий Андрей внимательный человек, без навязывания чего-либо показывает интересные локации и места для обеда. Можно смело рекомендовать 👍🏻

Е Евгения Экскурсия получилась очень хорошая. Андрей учитывал все наши пожелания, интересно рассказывал, спрашивал куда бы мы хотели дополнительно заехать. По времени нас не ограничивал, все было достаточно гармонично.

От нас личное пожелание - побольше отдыхать)) чувствовалось, что Андрей немножко устал, но опять же на экскурсии - это никак не сказалось))

Удачи)

М Мария читать дальше там тоже был не гид. Знаний у них нет никаких, ничего интересного не было рассказано."Гид" Григорий посреди экскурсии навязчиво предлагал другие поездки, что он может отвезти нас туда и туда за столько-то. В конце поездки, когда развозил по домам, опять навязчиво предлагал свои услуги водителя -отвезти к границе, постоянно выспрашивал, как будем добираться. Отвечаешь, что ещё не решили, не успокаивается, начинает обсуждать цены и по новой толкает свои услуги. В общем, не рекомендую. По факту у нас был не экскурсионный тур с мини -группой, а такси, которое нас доставило на нужные локации Все в восторге от какого-то гида Андрея, который нам не достался. Достался водитель Григорий, который сразу сказал, что он не гид, а водитель. А гид в другой машине. Впрочем и Андрей Ответ организатора: читать дальше фото-туры заранее, чтоб можно было обсудить все детали заблаговременно и подобрать гида по вашим пожеланиям! В этот день 12.08.2025 я был к сожалению занят, организовывал выездную регистрацию для молодожёнов. Приезжайте ещё, рад буду лично провезти для вас экскурсию на другие не менее красивые и интересные маршруты по всей Абхазии! Здравствуйте Мария сожалею, что экскурсия вас разочаровала, в августе месяце самый насыщенный туристический поток в Абхазии, многие бронируют экскурсии или

Е Елена Экскурсия прошла великолепно.

Хоть Андрей и не смог сам присутствовать, но подобрал прекрасного гида из своей команды.

Очень понравилось, что никто не торопил, можно было спокойно насладиться всеми видами без спешки, как в групповых экскурсиях. Все остановки и заезды были по нашему желанию.

Ну а информации получили уйму, познакомились с культурой Абхазии.

Обязательно порекомендуем команду своим знакомым)

Евгения читать дальше где хотелось, много импровизировали на ходу. Многое узнали об истории, традициях, флоре, фауне Абхазии. Моя обычно капризная дочь, которую еле затянешь на экскурсии, была счастлива. Очень рекомендую Андрея и его гидов! Замечательные ребята! Жаль, нет оценки 6/5 - ‘остались в полном восторге’. Астамур - энциклопедически образованный человек с отличным чувством юмора и невероятной любовью к родному краю. Путешествие прошло комфортно, мы останавливались везде,

Юлия Ездили на экскурсию 11 августа.

Остались очень довольны. Останавливались там, где нам было интересно и проводили там столько времени, сколько было нужно 😌

Андрей отвечал на все вопросы, рассказал много об истории края. Ехать было комфортно.

Большое спасибо)

Искренне рекомендуем 👍

А Анна Хорошая экскурсия.

Были в Абхазии впервые, и не ошиблись с экскурсоводом, нас забрали с адреса, прокатились по красивым местам. Андрей бонусом сделал нам шикарные фотографии, за что огромное спасибо)

Вернулись домой уставшие, но довольные)

Ф Фёдор Прекрасная экскурсия. Посмотрели все что хотели и даже больше. Рекомендую. Обязательно с ним поедем на другие экскурсии

А Артем Все было здорово - встретили вовремя, свозили везде, куда мы хотели, с комфортом. Все подробно рассказали и показали. Очень доброжелательный и приятный гид.

10 из 10

А Анастасия Ездили в экскурсию с Андреем, все очень понравилось, знает хорошо историю Абхазии, доброжелателен к людям, отвез во вкусный ресторан и показал красивейшие места, о которых никто не знает, всей семьей рекомендуем Андрея!)

Елена читать дальше сухумец, поэтому знает о многом не по наслышке. Программа была выстроена полностью под наши предпочтения. Нас завезли на ж/д станцию Псырцха, которую мы упустили при посещении Нового Афона. Бонусом от Андрея было несколько наших фотографий, снятых им на профессиональный фотоаппарат. В программе остановки на разных высотах вокруг озера Рица и вообще в заповеднике. По завершению маршрута я поняла, что для полноценного ощущения озера нужно было взять получасовое катание на катамаране (Андрей упоминал об этой возможности). В конце нашей поездки нам была оказана еще одна любезность - заезд в торговую точку, о которой мы не знали и не нашли бы самостоятельно. В общем, это была безупречная поездка, обязательно сохраню контакт Андрея для себя и друзей! Путешествовали с Андреем на озеро Рицу семьей с ребенком 11 лет. Нам понравилось всё: пунктуальность, доброжелательность, профессиональная осведомленность Андрея в истории и текущей жизни страны. Очень здорово, что Андрей коренной

Елена Огромное спасибо нашему экскурсоводу Андрею за содержательную, познавательную, насыщенную экскурсию! Рекомендуем! Андрей не только с комфортом провез нас по всем достопримечательностям по дороге на о. Рица, но и ответил на все наши вопросы, рассказал об истории края, показал всю красоту озера с разных мест, а не только с «раскрученных» обзорных площадок