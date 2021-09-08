Полюбоваться фантастической природой страны и узнать о ней интересные исторические факты

5
1 отзыв
Рицинский национальный парк — это большая живописная территория с каньонами, реками, водопадами, гротами и озерами.

Вы посетите его знаковые места, услышите о нем красивые легенды и важные факты.

Оцените пышную флору с самшитовой и кедровой рощами, заглянете на медовую пасеку и раскроете жизнь страны изнутри.
Заповедное озеро Рица
Заповедное озеро Рица
Заповедное озеро Рица
Заповедное озеро Рица
Заповедное озеро Рица
Заповедное озеро Рица
Заповедное озеро Рица
Заповедное озеро Рица
Заповедное озеро Рица
Заповедное озеро Рица

Что вас ожидает

Древняя крепость, каньоны и ущелья

По дороге к Рице мы сделаем несколько остановок в самых интересных и красивых местах. Так, вы увидите руины Бзыбской крепости IX-X веков — расположенная на скалистом возвышении, она много веков защищала вход в ущелье и надежно прикрывала перевальную дорогу на Северо-Западный Кавказ. Кроме того, я покажу грандиозный Чабгарский карниз и Юпшарский каньон, который в народе называют «каменный мешок».

Фантастические озера и водопады

Вы увидите Голубое озеро с бирюзовой водой, связанные одной прекрасной легендой водопады Девичьи и Мужские слезы, слияние рек Гега и Юпшара. А также «визитную карточку» страны — озеро Рица. Раскроете, как оно появилось, как к нему построили дорогу и какие знаменитые люди здесь бывали. Если пожелаете, мы также заедем на дегустацию горного меда и настоящего абхазского вина.

Организационные детали

  • Экосбор в национальном парке не включен в стоимость: 350 р. взрослые, 150 р. дети 8-12 лет, до 8 лет бесплатно
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Мизан
Мизан
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Мизан, мне 47 лет. Я родился и вырос в Абхазии, закончил исторический факультет местного университета. Работаю гидом более 10 лет. Я патриот своей маленькой, гордой и божественно красивой страны. С огромным удовольствием покажу вам ее самые значимые места.
Задать вопрос

1 реальный отзыв

Н
8 сен 2021
Экскурссия просто бомба.
Благодаря экскурсоврду Мезану,
Очень все понятно и интересно рассказывал, всем советую Мезана. Знать своего дела!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сухума

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Для детей🏡Выездные

Еще несколько похожих предложений в Сухуме

Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду!
Индивидуальная экскурсия
5
3
10 000
за 1-8 чел.
Джип-тур к озеру Рица и Гегскому водопаду!
Вдохновиться природой Абхазии, открывая историю и легенды Страны души
Самые живописные места Абхазии. Озеро Рица и Гегский водопад
Индивидуальная экскурсия
5
69
11 700
за 1-8 чел.
Самые живописные места Абхазии. Озеро Рица и Гегский водопад
Путешествие на внедорожнике по серпантину с панорамной фотосъемкой
Главные достопримечательности Абхазии
Индивидуальная экскурсия
5
20
12ч
14 000
за 1-8 чел.
Главные достопримечательности Абхазии
Насыщенная обзорная экскурсия: Гагра, Новый Афон, озеро Рица
Долина семи озёр и альпийские луга Абхазии
Индивидуальная экскурсия
5
19
12ч
14 500
за 1-8 чел.
Долина семи озёр и альпийские луга Абхазии
Красивая природа, минеральные источники, абхазские легенды и дегустации
Дикая природа Абхазии
Индивидуальная экскурсия
5
10
11 700
за 1-6 чел.
Дикая природа Абхазии
Озеро Амткел, отвесные скалы и лесные заросли
Город-призрак и природа Абхазии
Индивидуальная экскурсия
10ч
15 000
за 1-6 чел.
Город-призрак и природа Абхазии
Открыть фактурные уголки края, прокатиться по бездорожью к лучшим водопадам и принять грязевые ванны
Первозданные виды Абхазии
Индивидуальная экскурсия
5
5
11 700
за 1-8 чел.
Первозданные виды Абхазии
Малая Рица, легендарные водопады, каньоны и горы
Божественная Рица
Индивидуальная экскурсия
10ч
10 000
за 1-6 чел.
Божественная Рица
Мы отправимся на экскурсию в Рицинский национальный реликтовый парк
Ежедневно, утром по договоренности
Авторский тур по Абхазии — стране моей души
Индивидуальный тур
10ч
15 000
за 1-4 чел.
Авторский тур по Абхазии — стране моей души
Концентрат самого красивого и вдохновляющего в 10-часовой поездке с гидом-другом
На джипах по Абхазии: Гегский водопад и завтрак королей из Сухуми
5
2
10ч
3 500
за 1 чел.
На джипах по Абхазии: Гегский водопад и завтрак королей из Сухуми
За время нашей десятичасовой поездки вы посмотрите на Абхазию другими глазами! Вам откроются самые...
Ежедневно с 07:00 утра
Джип-тур в Бронзовое ущелье - по нетронутым местам Абхазии из Сухуми
10ч
3 000
за 1 чел.
Джип-тур в Бронзовое ущелье - по нетронутым местам Абхазии из Сухуми
За время нашей десятичасовой поездки вы посмотрите на Абхазию другими глазами! Вам откроются самые...
Ежедневно с 07:00 утра
Индивидуальный тур на джипах по Абхазии из Сухуми
Индивидуальный тур
10ч
15 000
за 1-7 чел.
Индивидуальный тур на джипах по Абхазии из Сухуми
За время нашей десятичасовой поездки вы посмотрите на Абхазию другими глазами! Вам откроются самые...
Ежедневно с 07:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Сухуме. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Сухуме