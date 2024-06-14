Рицинский национальный парк — это большая живописная территория с каньонами, реками, водопадами, гротами и озерами. Вы посетите его знаковые места, услышите о нем красивые легенды и важные факты. Оцените пышную флору с самшитовой и кедровой рощами, заглянете на медовую пасеку и раскроете жизнь страны изнутри.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Древняя крепость, каньоны и ущелья

По дороге к Рице мы сделаем несколько остановок в самых интересных и красивых местах. Так, вы увидите руины Бзыбской крепости IX-X веков — расположенная на скалистом возвышении, она много веков защищала вход в ущелье и надежно прикрывала перевальную дорогу на Северо-Западный Кавказ. Кроме того, я покажу грандиозный Чабгарский карниз и Юпшарский каньон, который в народе называют «каменный мешок».

Фантастические озера и водопады

Вы увидите Голубое озеро с бирюзовой водой, связанные одной прекрасной легендой водопады Девичьи и Мужские Слёзы, слияние рек Гега и Юпшара. А также «визитную карточку» страны — озеро Рица. Раскроете, как оно появилось, как к нему построили дорогу и какие знаменитые люди здесь бывали. Если пожелаете, мы также заедем на дегустацию горного меда и настоящего абхазского вина.

Организационные детали

Оплачивается дополнительно:

— Экосбор в национальном парке: 700 ₽ — взрослые, 350 ₽ — дети 8-12 лет, до 8 лет бесплатно

— Пещера в Новом Афоне: 700 ₽ взрослые

— Еда и напитки