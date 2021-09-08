Что вас ожидает

Древняя крепость, каньоны и ущелья

По дороге к Рице мы сделаем несколько остановок в самых интересных и красивых местах. Так, вы увидите руины Бзыбской крепости IX-X веков — расположенная на скалистом возвышении, она много веков защищала вход в ущелье и надежно прикрывала перевальную дорогу на Северо-Западный Кавказ. Кроме того, я покажу грандиозный Чабгарский карниз и Юпшарский каньон, который в народе называют «каменный мешок».

Фантастические озера и водопады

Вы увидите Голубое озеро с бирюзовой водой, связанные одной прекрасной легендой водопады Девичьи и Мужские слезы, слияние рек Гега и Юпшара. А также «визитную карточку» страны — озеро Рица. Раскроете, как оно появилось, как к нему построили дорогу и какие знаменитые люди здесь бывали. Если пожелаете, мы также заедем на дегустацию горного меда и настоящего абхазского вина.

Организационные детали