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Заповедное озеро Рица

Полюбоваться фантастической природой страны и узнать о ней интересные исторические факты
Рицинский национальный парк — это большая живописная территория с каньонами, реками, водопадами, гротами и озерами. Вы посетите его знаковые места, услышите о нем красивые легенды и важные факты.

Оцените пышную флору с самшитовой и кедровой рощами, заглянете на медовую пасеку и раскроете жизнь страны изнутри.
4.4
5 отзывов
Заповедное озеро Рица
Заповедное озеро Рица
Заповедное озеро Рица

Описание экскурсии

Древняя крепость, каньоны и ущелья

По дороге к Рице мы сделаем несколько остановок в самых интересных и красивых местах. Так, вы увидите руины Бзыбской крепости IX-X веков — расположенная на скалистом возвышении, она много веков защищала вход в ущелье и надежно прикрывала перевальную дорогу на Северо-Западный Кавказ. Кроме того, я покажу грандиозный Чабгарский карниз и Юпшарский каньон, который в народе называют «каменный мешок».

Фантастические озера и водопады

Вы увидите Голубое озеро с бирюзовой водой, связанные одной прекрасной легендой водопады Девичьи и Мужские Слёзы, слияние рек Гега и Юпшара. А также «визитную карточку» страны — озеро Рица. Раскроете, как оно появилось, как к нему построили дорогу и какие знаменитые люди здесь бывали. Если пожелаете, мы также заедем на дегустацию горного меда и настоящего абхазского вина.

Организационные детали

Оплачивается дополнительно:

— Экосбор в национальном парке: 700 ₽ — взрослые, 350 ₽ — дети 8-12 лет, до 8 лет бесплатно
— Пещера в Новом Афоне: 700 ₽ взрослые
— Еда и напитки

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мизан
Мизан — ваша команда гидов в Сухуме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 151 туриста
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы дружная команда с большим опытом работы в туризме, которая состоит из 2 аккредитованных гидов с высшим историческим образованием, Мизана и Алиаса, и профессионального менеджера Елены. Мы патриоты своей маленькой, гордой и божественно красивой страны. С огромным удовольствием покажем вам её самые значимые места, расскажем историю и прекрасные легенды. С нами вам будет комфортно, безопасно и невероятно интересно!

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
1
Н
Очень благодарны Алиасу за познавательную и интересную экскурсию! Всё было на высшем уровне! Думала, что дети заскучают, но даже они остались под впечатлением!)
Очень благодарны Алиасу за познавательную и интересную экскурсию! Всё было на высшем уровне! Думала, что дети
Очень благодарны Алиасу за познавательную и интересную экскурсию! Всё было на высшем уровне! Думала, что дети
Очень благодарны Алиасу за познавательную и интересную экскурсию! Всё было на высшем уровне! Думала, что дети
Очень благодарны Алиасу за познавательную и интересную экскурсию! Всё было на высшем уровне! Думала, что дети
Очень благодарны Алиасу за познавательную и интересную экскурсию! Всё было на высшем уровне! Думала, что дети
Очень благодарны Алиасу за познавательную и интересную экскурсию! Всё было на высшем уровне! Думала, что дети
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Галина
Хочу от всей души поблагодарить нашего экскурсовода Алиаса за многогранную и содержательную экскурсию по заповедным местам Абхазии. Наша поездка на озеро Рица сопровождалась интересными остановками в знаковых местах, из которых
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мы, помимо впечатлений, привезли с собой вкуснейшее домашнее вино, сыр, копченое мясо, сувениры. Алиас точно знает как угодить своим гостям, рассказывал интереснейшие исторические факты о жителях Абхазии, о войнах, о природных заповедниках.
Благодарю от всей души!

Хочу от всей души поблагодарить нашего экскурсовода Алиаса за многогранную и содержательную экскурсию по заповедным местам
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Татьяна
Замечательный экскурсовод и водитель. Узнали много нового
Замечательный экскурсовод и водитель. Узнали много нового
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Н
Экскурссия просто бомба!!!
Благодаря экскурсоврду Мезану, Очень все понятно и интересно рассказывал, всем советую Мезана. Знать своего дела!
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А
Фактически, это не экскурсия, а транспортная услуга типа такси с остановками по маршруту. Водитель "гид" вместо интересного рассказа навязывал какие-то дегустации то вина, то сыра, то рекомендовал кафе, хотя ничего
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этого нам не требовалось. А всё интересное мы в результате посмотрели и прочитали самостоятельно пока водитель сидел в кафе. Из хорошего отмечу состояние автомобиля, уверенное вождение и посещение всех мест по программе.

Мизан
Мизан
Ответ организатора:
Добрый день!

Спасибо за ваш отзыв. Я уточнил детали прошедшей экскурсии и хотел бы прояснить несколько моментов.

В ходе экскурсионного маршрута не
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было запланированных дегустационных остановок. Что касается питания, то инициатива исходила от туристов. Гид порекомендовал несколько мест, но, как вы верно заметили, в итоге вы сами выбрали заведение.

Рассказ об экскурсии сопровождался пояснениями гида, но понимаю, что в процессе общения, возможно, была упущена часть информации. В будущем мы постараемся более структурированно подавать материал, чтобы все гости получили максимум пользы и впечатлений.

Мы также учли ваше замечание по поводу дегустаций и обеда. Впредь мы будем более внимательны к пожеланиям гостей и будем заранее обсуждать все детали.
А также, по просьбе гостей, в виде бонуса я без доплаты ждал туристов с похода на Гегский водопад 2 часа, что не входит в стоимость маршрута.

Мы ценим ваш отзыв. Он помогает нам делать наши экскурсии еще лучше

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