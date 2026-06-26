Рыбалка — прекрасный способ ненадолго забыть о городской суете и провести время на свежем воздухе. Вы выйдете в Чёрное море на катере и попробуете силы в ловле местной рыбы. Если повезёт, вернётесь на берег с собственным уловом!
Описание экскурсии
На катере вы выйдете в акваторию Чёрного моря. В зависимости от сезона и клёва на крючок могут попасться:
- барабулька
- ставрида
- луфарь
- морской окунь
- скорпена
- другие виды черноморской рыбы
Иногда уловом становятся даже скаты. Всю пойманную рыбу можно забрать с собой.
Организационные детали
- Подойдёт как новичкам, так и опытным рыбакам
- Удочки, снасти и другое оборудование входят в стоимость
- Перед отправлением проводится инструктаж по технике безопасности, на борту есть спасательные жилеты
- Гости в состоянии сильного алкогольного опьянения на борт не допускаются
- С вами будет инструктор из нашей команды
ежедневно в 07:00 и 10:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У набережной
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00 и 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Даяна — ваша команда гидов в Сухуме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Разве можно жить у моря, и не делать людей чуточку счастливее?! Этим наша команда и занимается. Мы предлагаем досуг на воде и приглашаем вас активно провести время в Абхазии. Можем организовать яхту для морских прогулок и отдыха большой компанией, а можем с ветерком прокатить на катере вдоль побережья. Ваша безопасность — наш главный приоритет. Все поездки проводятся под контролем опытных капитанов.
Входит в следующие категории Сухума
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