Рыбалка — прекрасный способ ненадолго забыть о городской суете и провести время на свежем воздухе. Вы выйдете в Чёрное море на катере и попробуете силы в ловле местной рыбы. Если повезёт, вернётесь на берег с собственным уловом!

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Описание экскурсии

На катере вы выйдете в акваторию Чёрного моря. В зависимости от сезона и клёва на крючок могут попасться:

барабулька

ставрида

луфарь

морской окунь

скорпена

другие виды черноморской рыбы

Иногда уловом становятся даже скаты. Всю пойманную рыбу можно забрать с собой.

Организационные детали