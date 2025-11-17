Мои заказы

Природная и религиозная красота города Новый Афон

Анакопия, Новоафонский монастырь, станция «Псырцха» и тайны подземелий - из Сухума
Мы отправимся в путешествие, которое частично пройдёт на автомобиле, а частично — пешком, неторопливо, чтобы прочувствовать атмосферу этого удивительного места.

Вы увидите Новоафонский монастырь, услышите легенды о гроте Симона Кананита, прогуляетесь вдоль тихого пруда с лебедями и подниметесь к древней крепости, с которой открываются потрясающие виды на город и море.
4.5
2 отзыва
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Новоафонский монастырь — строгая архитектура, пешеходные тропы у подножия сквозь кипарисы, виды на море и крепость.
  • Келью-грот Симона Кананита — место, где жил один из 12 апостолов Иисуса Христа.
  • Крепость Анакопия — древнейшее укрепление Абхазии с захватывающим подъёмом сквозь вековые деревья, арки и руины.
  • Подземные залы Новоафонской пещеры — сталактиты, каменные водопады, озёра и эхо, создающее атмосферу параллельной реальности.
  • Железнодорожную станцию «Псырцха» — архитектурный памятник, восстановленный после войны.
  • Рукотворный водопад — источник жизни для монахов конца 19 века, оазис тишины и прохлады.
  • Тихие улочки города — каждый дом, двор и переулок здесь со своей историей.
  • Пруды с лебедями — идеальное место для неспешной прогулки и фото.

Вы узнаете:

  • историю основания и развития Нового Афона — от монастыря до современного города-курорта.
  • легенды и тайны, связанные с гротом Симона Кананита и его жизнью в Абхазии.
  • как формировалась духовная и культурная жизнь монахов и горожан на протяжении веков.
  • как восстанавливалась станция «Псырцха» и какое значение имела для города после войны.
  • о природных процессах, которые привели к провалу грунта и появлению Новоафонской пещеры.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном минивэне.
  • Вам понадобится тёплая одежда во время посещения пещеры, так как температура внутри +11–14 градусов.
  • Отдельно оплачивается вход в пещеру — 700 ₽ и обед — по желанию.

Анри
Анри — ваш гид в Сухуме
Меня зовут Анри, я экскурсовод с 2008 года. Работал в двух туристических фирмах, с 2015 года провожу индивидуальные экскурсии, при необходимости и возможности катаюсь с туристическими фирмами. С гостями нашей республики работаю с удовольствием.

Андрей
Андрей
17 ноя 2025
Природа внесла свои коррективы в план экскурсии. Пещера красива и завораживает. Монастырь конечно требует вложений, но сам по себе красив и величественен. Очень необычная станция ж/д недалеко от Нового Айфона. Поезда там не останавливаются, но картинка классная
Р
Римма
9 сен 2025
Экскурсия обалденная. Как же я рада, что мы поехали с Анри. Рассказ об истории и природе увлекает и затягивает. Время пролетает незаметно. Узнали очень много нового. Спасибо Вам огромное. Все было шикарно

