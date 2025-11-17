Мы отправимся в путешествие, которое частично пройдёт на автомобиле, а частично — пешком, неторопливо, чтобы прочувствовать атмосферу этого удивительного места.
Вы увидите Новоафонский монастырь, услышите легенды о гроте Симона Кананита, прогуляетесь вдоль тихого пруда с лебедями и подниметесь к древней крепости, с которой открываются потрясающие виды на город и море.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Новоафонский монастырь — строгая архитектура, пешеходные тропы у подножия сквозь кипарисы, виды на море и крепость.
- Келью-грот Симона Кананита — место, где жил один из 12 апостолов Иисуса Христа.
- Крепость Анакопия — древнейшее укрепление Абхазии с захватывающим подъёмом сквозь вековые деревья, арки и руины.
- Подземные залы Новоафонской пещеры — сталактиты, каменные водопады, озёра и эхо, создающее атмосферу параллельной реальности.
- Железнодорожную станцию «Псырцха» — архитектурный памятник, восстановленный после войны.
- Рукотворный водопад — источник жизни для монахов конца 19 века, оазис тишины и прохлады.
- Тихие улочки города — каждый дом, двор и переулок здесь со своей историей.
- Пруды с лебедями — идеальное место для неспешной прогулки и фото.
Вы узнаете:
- историю основания и развития Нового Афона — от монастыря до современного города-курорта.
- легенды и тайны, связанные с гротом Симона Кананита и его жизнью в Абхазии.
- как формировалась духовная и культурная жизнь монахов и горожан на протяжении веков.
- как восстанавливалась станция «Псырцха» и какое значение имела для города после войны.
- о природных процессах, которые привели к провалу грунта и появлению Новоафонской пещеры.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном минивэне.
- Вам понадобится тёплая одежда во время посещения пещеры, так как температура внутри +11–14 градусов.
- Отдельно оплачивается вход в пещеру — 700 ₽ и обед — по желанию.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анри — ваш гид в Сухуме
Меня зовут Анри, я экскурсовод с 2008 года. Работал в двух туристических фирмах, с 2015 года провожу индивидуальные экскурсии, при необходимости и возможности катаюсь с туристическими фирмами. С гостями нашей республики работаю с удовольствием.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Андрей
17 ноя 2025
Природа внесла свои коррективы в план экскурсии. Пещера красива и завораживает. Монастырь конечно требует вложений, но сам по себе красив и величественен. Очень необычная станция ж/д недалеко от Нового Айфона. Поезда там не останавливаются, но картинка классная
Р
Римма
9 сен 2025
Экскурсия обалденная. Как же я рада, что мы поехали с Анри. Рассказ об истории и природе увлекает и затягивает. Время пролетает незаметно. Узнали очень много нового. Спасибо Вам огромное. Все было шикарно
Входит в следующие категории Сухума
