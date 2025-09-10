читать дальше

с нами и помогал, если было тяжело.

Впечатлений масса! Нам очень понравилось.

После "прогулки" по реке мы поехали в форелевое хозяйство, поймали несколько рыбок, которых нам сразу же и пожарили. Было очень вкусно.

Однозначно будем рекомендовать эту экскурсию и Рауль как экскурсовода! Спасибо ему огромное!!!