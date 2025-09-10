Мои заказы

Из Сухума - в каньоны Хашупсе и форелевое хозяйство

Путешествие по каньонам Хашупсе с внедорожником, сапбордингом и обедом в форелевом хозяйстве. Завершите день у Белых скал
Готовы к уникальному приключению в Сухуме? Путешествие начинается с поездки на внедорожнике по живописному ущелью реки Хашупсе. Вы сможете пройти каньоны вброд или на сапборде, наслаждаясь захватывающими видами.

После этого вас
ждёт обед в форелевом хозяйстве, где каждый сможет поймать и попробовать свежую рыбу. Финальная точка маршрута - Белые скалы, где можно искупаться или сделать потрясающие фотографии. Это идеальная возможность для любителей природы и активного отдыха

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚙 Путешествие на внедорожнике
  • 🏞️ Уникальные каньоны Хашупсе
  • 🌊 Возможность сапбординга
  • 🎣 Свежая форель на обед
  • 📸 Живописные Белые скалы
Из Сухума - в каньоны Хашупсе и форелевое хозяйство© Рауль
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Каньоны Хашупсе
  • Белые скалы

Описание экскурсии

  • Мы проедем на внедорожнике по живописному ущелью вдоль реки Хашупсе — частично по бездорожью и через русло реки в двух местах.
  • На месте переоденемся в купальные костюмы и отправимся по каньону длиной около 1,5 км. Маршрут можно пройти вброд или по желанию на сапборде.
  • Переедем на внедорожнике к малому каньону Хашупсе, где также можно пройтись пешком или продолжить путь на сапах.
  • Затем нас ждёт вкусный обед в форелевом хозяйстве: каждый сможет поймать рыбу самостоятельно, а затем отведать свежеприготовленный улов.
  • Финальной точкой маршрута станут Белые скалы — место удивительной красоты. Здесь можно искупаться или устроить живописную фотосессию на фоне светлых известняков и бирюзовой воды.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на внедорожниках Nissan Patrol.
  • Дорога до первого каньона займёт 1 час.
  • Дополнительно оплачиваются въезд к каньону — 200 ₽ за чел. и обед — по желанию.
  • Перед поездкой на сапах проведём инструктаж по технике безопасности.
  • В поездке вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рауль
Рауль — ваша команда гидов в Сухуме
Провели экскурсии для 2143 туристов
Всем привет! Меня зовут Рауль, я гид, живу в Абхазии, мне 25 лет, окончил АГУ (Филологический факультет). Люблю свою страну, организую поездки со своей командой на автомобилях Ниссан Патруль и Митсубиси Делика. Проводим экскурсии уже пятый год. Раскроем вам всю красоту Абхазии и обязательно порадуем лезгинкой! Также можем принять большие группы до 60 человек.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
Алеся
10 сен 2025
Это одна из лучших экскурсий, нам проводил ее Тимур, все очень понравилось, даже тот, кто не хотел ехать на нее, остался в восторге. Огромное спасибо🔥😍🔥
Это одна из лучших экскурсий, нам проводил ее Тимур, все очень понравилось, даже тот, кто не хотел ехать на нее, остался в восторге. Огромное спасибо🔥😍🔥
А
Алена
12 авг 2025
Мы ездили в Каньон Хашупсе после 2х дней сильных дождей, поэтому течение реки было достаточно сильное и вода холодная. Но! Гидрокостюмы исправили ситуацию.
Рауль на протяжении всего маршрута по реке был
с нами и помогал, если было тяжело.
Впечатлений масса! Нам очень понравилось.
После "прогулки" по реке мы поехали в форелевое хозяйство, поймали несколько рыбок, которых нам сразу же и пожарили. Было очень вкусно.
Однозначно будем рекомендовать эту экскурсию и Рауль как экскурсовода! Спасибо ему огромное!!!

Входит в следующие категории Сухума

