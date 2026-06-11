Вот вы на борту комфортабельного катера, наслаждаетесь скоростной поездкой с ветерком, а за кормой — стремительно уходящая береговая линия Абхазии. Выходим в открытое море и идём на поиски дельфинов. Остановка, и вы уже в воде — рядом с этими удивительными созданиями. Такой опыт запомнится надолго. А после яркого приключения капитан доставит вас обратно к причалу.
Описание экскурсии
- Вы увидите абхазское побережье.
- Встретите дельфинов, если повезёт (в 99% поездок капитан к ним привозит).
- Поплаваете в открытом море.
- Получите ответы на вопросы, которые возникнут.
Организационные детали
- Наши катера рассчитаны на группы от 13 до 35 человек.
- Перед выходом проводим инструктаж по технике безопасности и выдаём спасжилеты.
- На борт не допускаются люди в состоянии сильного алкогольного опьянения.
- Вы можете взять с собой еду и напитки, чтобы сделать путешествие ещё приятнее.
- В случае плохой погоды предложим перенести или отменить прогулку.
- С вами будет один из капитанов нашей команды.
ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Сухумской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Даяна — ваша команда гидов в Сухуме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Разве можно жить у моря, и не делать людей чуточку счастливее?! Этим наша команда и занимается. Мы предлагаем досуг на воде и приглашаем вас активно провести время в Абхазии. Можем организовать яхту для морских прогулок и отдыха большой компанией, а можем с ветерком прокатить на катере вдоль побережья. Ваша безопасность — наш главный приоритет. Все поездки проводятся под контролем опытных капитанов.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
очень хорошо съездили, но к сожалению, дельфин показался всего пару раз((но тем не менее, поездка вышла замечательной! водитель очень вежливый, хорошо поддерживает разговор. рекомендую
Даяна
Ответ организатора:
Благодарим вас за отзыв! Прокатитесь ещё, ближе к концу месяца. Чем теплее море, тем больше дельфинов, с дельфинами даже купаются на наших прогулках!) Будем ждать вас снова!
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