Индивидуальная
до 6 чел.
Из Сухума - в каньоны Хашупсе и форелевое хозяйство
Путешествие по каньонам Хашупсе с внедорожником, сапбордингом и обедом в форелевом хозяйстве. Завершите день у Белых скал
«Затем нас ждёт вкусный обед в форелевом хозяйстве: каждый сможет поймать рыбу самостоятельно, а затем отведать свежеприготовленный улов»
Завтра в 09:00
21 янв в 09:00
15 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Вечерний Сухум: обзорная прогулка
Прогулка по вечернему Сухуму: набережная, улочки и вид с горы. Узнайте больше о столице Абхазии с опытным гидом
Начало: Просп. Леона,1
Расписание: Любой день в 17:00
Завтра в 17:00
21 янв в 17:00
6000 ₽ за всё до 8 чел.
Водная прогулка
Заброшки - забытое наследие прошлого
Уникальная экскурсия по заброшенным местам Сухума и Гулрыпшского районов. Узнайте их историю и роль в жизни Абхазии
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
21 янв в 09:00
10 500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Христианская Абхазия: по следам апостолов Христа
Путешествие по древним храмам Абхазии, где каждый камень хранит тайны апостолов. Ощутите гармонию и покой в святых местах
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
21 янв в 09:00
15 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлеся10 сентября 2025Это одна из лучших экскурсий, нам проводил ее Тимур, все очень понравилось, даже тот, кто не хотел ехать на нее, остался в восторге. Огромное спасибо🔥😍🔥
- ААлена12 августа 2025Мы ездили в Каньон Хашупсе после 2х дней сильных дождей, поэтому течение реки было достаточно сильное и вода холодная. Но!
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Животные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сухуме
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
Какие места ещё посмотреть в Сухуме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в январе 2026
Сейчас в Сухуме в категории "Животные" можно забронировать 4 экскурсии от 6000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Сухуме на 2026 год по теме «Животные», 16 ⭐ отзывов, цены от 6000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март