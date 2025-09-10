Мои заказы

Экскурсии с животными в Сухуме

Найдено 4 экскурсии в категории «Животные» в Сухуме, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Из Сухума - в каньоны Хашупсе и форелевое хозяйство
На машине
7 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Сухума - в каньоны Хашупсе и форелевое хозяйство
Путешествие по каньонам Хашупсе с внедорожником, сапбордингом и обедом в форелевом хозяйстве. Завершите день у Белых скал
«Затем нас ждёт вкусный обед в форелевом хозяйстве: каждый сможет поймать рыбу самостоятельно, а затем отведать свежеприготовленный улов»
Завтра в 09:00
21 янв в 09:00
15 000 ₽ за всё до 6 чел.
Вечерний Сухум: обзорная прогулка
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Вечерний Сухум: обзорная прогулка
Прогулка по вечернему Сухуму: набережная, улочки и вид с горы. Узнайте больше о столице Абхазии с опытным гидом
Начало: Просп. Леона,1
Расписание: Любой день в 17:00
Завтра в 17:00
21 янв в 17:00
6000 ₽ за всё до 8 чел.
Заброшки - забытое наследие прошлого
7 часов
9 отзывов
Водная прогулка
Заброшки - забытое наследие прошлого
Уникальная экскурсия по заброшенным местам Сухума и Гулрыпшского районов. Узнайте их историю и роль в жизни Абхазии
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
21 янв в 09:00
10 500 ₽ за всё до 6 чел.
Христианская Абхазия: по следам апостолов Христа
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Христианская Абхазия: по следам апостолов Христа
Путешествие по древним храмам Абхазии, где каждый камень хранит тайны апостолов. Ощутите гармонию и покой в святых местах
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
21 янв в 09:00
15 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алеся
    10 сентября 2025
    Из Сухума - в каньоны Хашупсе и форелевое хозяйство
    Это одна из лучших экскурсий, нам проводил ее Тимур, все очень понравилось, даже тот, кто не хотел ехать на нее, остался в восторге. Огромное спасибо🔥😍🔥
    Это одна из лучших экскурсий, нам проводил ее Тимур, все очень понравилось, даже тот, кто неЭто одна из лучших экскурсий, нам проводил ее Тимур, все очень понравилось, даже тот, кто неЭто одна из лучших экскурсий, нам проводил ее Тимур, все очень понравилось, даже тот, кто не
  • А
    Алена
    12 августа 2025
    Из Сухума - в каньоны Хашупсе и форелевое хозяйство
    Мы ездили в Каньон Хашупсе после 2х дней сильных дождей, поэтому течение реки было достаточно сильное и вода холодная. Но!
    читать дальше

    Гидрокостюмы исправили ситуацию.
    Рауль на протяжении всего маршрута по реке был с нами и помогал, если было тяжело.
    Впечатлений масса! Нам очень понравилось.
    После "прогулки" по реке мы поехали в форелевое хозяйство, поймали несколько рыбок, которых нам сразу же и пожарили. Было очень вкусно.
    Однозначно будем рекомендовать эту экскурсию и Рауль как экскурсовода! Спасибо ему огромное!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Животные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сухуме
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Из Сухума - в каньоны Хашупсе и форелевое хозяйство;
  2. Вечерний Сухум: обзорная прогулка;
  3. Заброшки - забытое наследие прошлого;
  4. Христианская Абхазия: по следам апостолов Христа.
Какие места ещё посмотреть в Сухуме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Озеро Рица;
  2. Новый Афон;
  3. Новоафонский монастырь;
  4. Новоафонская пещера;
  5. Набережная Махаджиров;
  6. Ущелье Черниговка;
  7. Термальные источники Кындыг;
  8. Самое главное;
  9. Ботанический сад;
  10. Приморский парк.
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в январе 2026
Сейчас в Сухуме в категории "Животные" можно забронировать 4 экскурсии от 6000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Сухуме на 2026 год по теме «Животные», 16 ⭐ отзывов, цены от 6000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март