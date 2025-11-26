Поездка из Сухума в Гагру на комфортабельном минивэне Honda Stepwgn превращается в настоящее путешествие.
Вас заберут от места проживания и доставят в Гагру, а по пути можно насладиться живописными видами побережья Чёрного моря. Горы, покрытые зелёными лесами, и чистые пляжи создадут атмосферу отдыха. Возможны остановки для фото и купания. Это идеальный способ начать отдых в Гагре, наслаждаясь природой и историей Абхазии
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортный транспорт
- 🌿 Живописные виды
- 📸 Возможность фото
- 🏖️ Чистые пляжи
- 🗺️ История Абхазии
Что можно увидеть
- Горы
- Чёрное море
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Нам предстоит проехать более 50 километров вдоль побережья Чёрного моря:
- Вы полюбуетесь горами, которые покрыты зелёными лесами
- Увидите чистые пляжи — по желанию можно будет искупаться в море
- Если захотите — остановимся в красивых локациях, чтобы вы сделали фото
А я немного расскажу об истории нашей республики. Время пролетит незаметно!
Организационные детали
Поездка пройдёт на комфортабельном минивэне Honda Stepwgn.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Сухуме
Привет, друзья! Я Александр, ваш гид по Абхазии. Приглашаю вас в увлекательное путешествие по самым популярным маршрутам республики! С 2010 года я показываю гостям самые живописные локации — с радостью открою и вам красоту моей любимой страны.
