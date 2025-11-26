Мои заказы

Трансфер Сухум - Гагра

Комфортная поездка из Сухума в Гагру с возможностью остановок для фото и купания. Откройте для себя природные красоты Абхазии
Поездка из Сухума в Гагру на комфортабельном минивэне Honda Stepwgn превращается в настоящее путешествие.

Вас заберут от места проживания и доставят в Гагру, а по пути можно насладиться живописными видами побережья Чёрного моря. Горы, покрытые зелёными лесами, и чистые пляжи создадут атмосферу отдыха. Возможны остановки для фото и купания. Это идеальный способ начать отдых в Гагре, наслаждаясь природой и историей Абхазии

5 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Комфортный транспорт
  • 🌿 Живописные виды
  • 📸 Возможность фото
  • 🏖️ Чистые пляжи
  • 🗺️ История Абхазии
Трансфер Сухум - Гагра© Александр
Что можно увидеть

  • Горы
  • Чёрное море

Описание трансфер

Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Нам предстоит проехать более 50 километров вдоль побережья Чёрного моря:

  • Вы полюбуетесь горами, которые покрыты зелёными лесами
  • Увидите чистые пляжи — по желанию можно будет искупаться в море
  • Если захотите — остановимся в красивых локациях, чтобы вы сделали фото

А я немного расскажу об истории нашей республики. Время пролетит незаметно!

Организационные детали

Поездка пройдёт на комфортабельном минивэне Honda Stepwgn.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Сухуме
Привет, друзья! Я Александр, ваш гид по Абхазии. Приглашаю вас в увлекательное путешествие по самым популярным маршрутам республики! С 2010 года я показываю гостям самые живописные локации — с радостью открою и вам красоту моей любимой страны.

Входит в следующие категории Сухума

