Индивидуальная
до 4 чел.
Курортная Гагра и озеро Рица
Погрузитесь в мир кавказской красоты и истории с экскурсией, объединяющей древние святыни, уникальную природу и архитектурные шедевры
Начало: По договоренности
21 мая в 09:00
22 мая в 09:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 6 чел.
Прибрежные красоты Сухума
Путешествие к озеру Рица из Сухума: насладитесь природой Абхазии, побывайте в Пицунде и Гагре, откройте для себя живописные каньоны и исторические места
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
21 мая в 08:00
14 450 ₽
17 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Душа Абхазии: история, культура и чудеса природы
Насладитесь путешествием по Абхазии: от живописной Гагры до величественного озера Рица. Культура, история и природа в одном маршруте
Завтра в 08:00
21 мая в 08:00
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения13 апреля 2025Отличная получилась экскурсия, и это благодаря нашему гиду Сергею. Несмотря на то, что наш самолет не могли посадить и мы
- ИИрина13 февраля 2025Все прекрасно! Большое спасибо!
- ДДарья6 июня 2024Сегодня у нас была экскурсия с гидом Юрой. Все прошло прекрасно, были учтены наши пожелания. Природа великолепная, нас завозили в
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Гагра»
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