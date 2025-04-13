Гагра – экскурсии в Сухуме

Найдено 3 экскурсии в категории «Гагра» в Сухуме, цены от 12 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Курортная Гагра и озеро Рица
На машине
6 часов
18 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Курортная Гагра и озеро Рица
Погрузитесь в мир кавказской красоты и истории с экскурсией, объединяющей древние святыни, уникальную природу и архитектурные шедевры
Начало: По договоренности
21 мая в 09:00
22 мая в 09:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Озеро Рица и прибрежные красоты Абхазии из Сухума
На машине
9 часов
-
15%
Индивидуальная
до 6 чел.
Прибрежные красоты Сухума
Путешествие к озеру Рица из Сухума: насладитесь природой Абхазии, побывайте в Пицунде и Гагре, откройте для себя живописные каньоны и исторические места
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
21 мая в 08:00
14 450 ₽17 000 ₽ за всё до 6 чел.
Душа Абхазии: история, культура и чудеса природы (из Сухума)
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Душа Абхазии: история, культура и чудеса природы
Насладитесь путешествием по Абхазии: от живописной Гагры до величественного озера Рица. Культура, история и природа в одном маршруте
Завтра в 08:00
21 мая в 08:00
15 000 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    13 апреля 2025
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Отличная получилась экскурсия, и это благодаря нашему гиду Сергею. Несмотря на то, что наш самолет не могли посадить и мы
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    опоздали на приличное время, Сергей нам дождался. Был дождь, он нам дал дождевики, чтобы ничто не омрачило нашу поездку. Красота Абхазии завораживает, столько интересных мест, фото переполнили память телефона, но хотелось запечатлеть абсолютно все! Спасибо нашему гиду!

  • И
    Ирина
    13 февраля 2025
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Все прекрасно! Большое спасибо!
  • Д
    Дарья
    6 июня 2024
    Курортная Гагра и озеро Рица
    Сегодня у нас была экскурсия с гидом Юрой. Все прошло прекрасно, были учтены наши пожелания. Природа великолепная, нас завозили в
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    красивые точки, где мало туристов. Отдельно хочется написать про Юру, пунктуальный, внимательный и просто приятный человек! очень много рассказывал и отвечал на наши вопросы. Машина комфортная, кондиционер справлялся в жару 30+.

    Сегодня у нас была экскурсия с гидом Юрой. Все прошло прекрасно, были учтены наши пожелания. ПриродаСегодня у нас была экскурсия с гидом Юрой. Все прошло прекрасно, были учтены наши пожелания. ПриродаСегодня у нас была экскурсия с гидом Юрой. Все прошло прекрасно, были учтены наши пожелания. Природа

Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Гагра»

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В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Душа Абхазии: история, культура и чудеса природы (из Сухума)
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  3. Юпшарский каньон
  4. Новоафонский монастырь
  5. Гегский водопад
  6. Ущелье Черниговка
  7. Набережная
  8. Гора Мамдзышха
  9. Термальные источники Кындыг
  10. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в мае 2025
Сейчас в Сухуме в категории "Гагра" можно забронировать 3 экскурсии от 12 000 до 15 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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