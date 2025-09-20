Мини-группа
до 12 чел.
Многоликий Сухум: экскурсия с открытками
Погрузитесь в историю Сухума через его архитектуру и знаменитых жителей. Откройте для себя уникальные места и узнайте о культуре города
Начало: В районе Сухумской крепости (Диоскуриада)
Сегодня в 09:45
11 дек в 13:00
900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Застывшие во времени: экскурсия по заброшкам Абхазии
Прожить один день в постапокалиптическом мире (внешний осмотр)
16 дек в 09:00
17 дек в 09:00
10 500 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотопрогулка по Сухуму и окрестностям
Погрузитесь в атмосферу Сухума, наслаждаясь индивидуальной фотопрогулкой. Откройте для себя уникальные места и создайте незабываемые воспоминания
Завтра в 17:30
11 дек в 17:30
10 000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 17 чел.
Сухум. История и колорит столицы Абхазии
Влюбиться в самобытность города и республики на прогулке с носителем традиционной культуры
Начало: Сухум, набережная Махаджиров
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
от 4500 ₽ за всё до 17 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения20 сентября 202517 сентября у нас состоялась фотопрогулка с Марией.
Был очень солнечный и теплый день, который Мария постаралась передать в фотографиях.
Интересный собеседник:
- ССветлана22 августа 2025Классная ненапряжная фотосессия.
Готовые фото получила супербыстро, через день.
