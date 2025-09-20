Мои заказы

Замок Баграта – экскурсии в Сухуме

Найдено 4 экскурсии в категории «Замок Баграта» в Сухуме, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Многоликий Сухум: пешая экскурсия по городу с открытками и фото 19-20 веков
Пешая
3.5 часа
40 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Многоликий Сухум: экскурсия с открытками
Погрузитесь в историю Сухума через его архитектуру и знаменитых жителей. Откройте для себя уникальные места и узнайте о культуре города
Начало: В районе Сухумской крепости (Диоскуриада)
Сегодня в 09:45
11 дек в 13:00
900 ₽ за человека
Застывшие во времени: экскурсия по заброшкам Абхазии
На машине
На микроавтобусе
7 часов
68 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Застывшие во времени: экскурсия по заброшкам Абхазии
Прожить один день в постапокалиптическом мире (внешний осмотр)
16 дек в 09:00
17 дек в 09:00
10 500 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Сухуму и окрестностям
На машине
1.5 часа
2 отзыва
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотопрогулка по Сухуму и окрестностям
Погрузитесь в атмосферу Сухума, наслаждаясь индивидуальной фотопрогулкой. Откройте для себя уникальные места и создайте незабываемые воспоминания
Завтра в 17:30
11 дек в 17:30
10 000 ₽ за всё до 2 чел.
Сухум. История и колорит столицы Абхазии
Пешая
2.5 часа
153 отзыва
Индивидуальная
до 17 чел.
Сухум. История и колорит столицы Абхазии
Влюбиться в самобытность города и республики на прогулке с носителем традиционной культуры
Начало: Сухум, набережная Махаджиров
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
от 4500 ₽ за всё до 17 чел.

  • Е
    Евгения
    20 сентября 2025
    Фотопрогулка по Сухуму и окрестностям
    17 сентября у нас состоялась фотопрогулка с Марией.
    Был очень солнечный и теплый день, который Мария постаралась передать в фотографиях.
    Интересный собеседник:
    читать дальше

    не только рассказывала о тех местах, где мы фотографировались, но и делилась с нами впечатлениями о путешествиях.

    Были мы в нескольких локациях: на набережной, в парке, на пляже.

    Мария обязательно расскажет, как лучше встать, куда деть руки, как повернуться.

    Через несколько дней мы получили фотографии в двух форматов: для соц. сетей и печатания.
    Фотографиями любовались весь вечер!
    Теперь у нас есть не только память о Сухуме, но и новый друг!

    17 сентября у нас состоялась фотопрогулка с Марией17 сентября у нас состоялась фотопрогулка с Марией17 сентября у нас состоялась фотопрогулка с Марией
  • С
    Светлана
    22 августа 2025
    Фотопрогулка по Сухуму и окрестностям
    Классная ненапряжная фотосессия.
    Готовые фото получила супербыстро, через день.

Сколько стоит экскурсия по Сухуму в декабре 2025
Сейчас в Сухуме в категории "Замок Баграта" можно забронировать 4 экскурсии от 900 до 10 500. Туристы уже оставили гидам 263 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
