которая принадлежит Владиславу, первому президенту Абхазии. Она была написана на абхазском языке во время войны и отражает тесную связь абхазского народа с его землей, где Родина не просто место, а сама жизнь, ее смысл и ценность.

Этой мыслью была пронизана вся экскурсия, которую нам организовал Гор, профессионально, с уважением к гостям и горячей любовью к родной Абхазии.

Запомнилось многое: раскинувшая свои ветви, упрямая шелковица, выросшая из расщелины между плитами недостроенной лаборатории СФТИ, танцующая колонна на железнодорожной станции Келасури, густой, маслянистый воздух, пропитанный парами эвкалиптов и других растений, окутывающий стены дворца князя Смецкого, воздвигнутого для тяжело больной супруги, и пронзительное прощание с маленькой, но очень гордой республикой Абхазия на арочной смотровой площадке на Сухумской горе.

На протяжении всего семичасового путешествия Гор щедро делился с нами по крупицам собранной информацией о каждом объекте, рассказами старших о войне и своими детскими воспоминаниями. И какую бы тему мы не затрагивали, Гор завершал свою речь фразой, что всё обязательно будет хорошо, и воцарится мир и дружба народов. Прямо как у братьев Стругатских в как никогда актуальном для этой экскурсии "Пикнике на обочине" - счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдёт обиженный.



Итог: экскурсию однозначно рекомендую, впечатлений и информации море, поездка в комфортабельном автомобиле с кондиционером, от подъезда до подъезда, Гор лёгкий в общении, чутко подстраивается под желания гостей, образован, эрудирован, интересный собеседник. После экскурсии хочется возвращаться и узнавать об Абхазии больше.