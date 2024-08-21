Набережная Махаджиров – экскурсии в Сухуме

Найдено 4 экскурсии в категории «Набережная Махаджиров» в Сухуме, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Вечерний Сухум
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная прогулка по Сухуму
Погрузитесь в атмосферу вечернего Сухума, прогуливаясь по набережной и наслаждаясь ароматным кофе в знаменитом кафе. Незабываемые моменты ждут вас
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, вечером по договоренности
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
4500 ₽ за экскурсию
Православные святыни Абхазии
7 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Православные святыни Абхазии: индивидуальная экскурсия по Сухуму
Паломническое путешествие по древним христианским святыням Абхазии. Визиты в исторические храмы и соборы Сухума и его окрестностей
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, утром по договоренности
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
12 500 ₽ за экскурсию
Вечерний Сухум
На машине
3 часа
Групповая
до 20 чел.
Сухум: исторические сокровища столицы
Присоединяйтесь к вечерней прогулке по Сухуму и откройте для себя его историю и культуру. Узнайте о традициях Абхазии и насладитесь красотой столицы
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Среда и суббота с 18:00 до 21:00
19 апр в 18:00
3 мая в 18:00
800 ₽ за человека
Вечерний Сухум
На автобусе
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Групповая экскурсия по Сухуму
Прогуляйтесь по вечернему Сухуму, открывая для себя его исторические памятники и архитектурные шедевры. Ощутите дух города и его многовековую историю
Начало: У вашего отель
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 17:45
Завтра в 17:45
5 апр в 17:45
600 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    21 августа 2024
    Вечерний Сухум
    Очень понравилась экскурсия, много раз были в Сухуми, но посетив эту экскурсию много нового узнали об истории и быте Сухума,
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    замечательный экскурсовод Алиас осветил нам интересные моменты истории и обычаев Абхазцев, передвигались на комфортном автомобиле с кондиционером, прогулялись по красивейшим местам и улочкам! Никуда не торопился, не подгонял, подробно отвечал на все возникающие у нас вопросы, потратил вместо заявленных 2-Х, 2,5 часа с нами!!! Будем советовать друзьям именно этого экскурсовода!!!

  • О
    Ольга
    24 января 2024
    Православные святыни Абхазии
    К сожалению, за одну поездку невозможно посмотреть все храмы и монастыри, поэтому был выбран маршрут по восточной части Абхазии. Водитель-экскурсовод Мизан, патриот своей страны,во время поездки рассказывал историю, интересные факты. Посмотрели 4 храма, красота. Все понравилось!
  • А
    Анна
    18 апреля 2022
    Православные святыни Абхазии
    Мизан, огромное вам спасибо, что смогли полностью погрузить нас в историю, традиции, нравы и духовное наследие Абхазии. Как же здорово,
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    что есть такие люди как вы, которые умеют интересно, грамотно и с большой любовью рассказать о своей земле. Это не просто сухие цифры и факты, а душевные рассказы, притчи и истории, которые заставляют плакать, улыбаться и просто задуматься о жизни и о душе.

  • Е
    Елизавета
    15 марта 2022
    Православные святыни Абхазии
    Огромная благодарность Мизану Ашуба за увлекательное и незабываемое путешествие по Абхазии. Было очень интересно и незабываемо! Спасибо Мизану за хорошее настроение, отзывчивость, душевность!

Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Набережная Махаджиров»

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  6. Ущелье Черниговка
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в апреле 2025
Сейчас в Сухуме в категории "Набережная Махаджиров" можно забронировать 4 экскурсии от 600 до 12 500. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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