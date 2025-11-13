A Alexander Добро пожаловать в Тирану

Аргита очень внимательная, гибкая и отзывчивая, умеет подстроиться под интересы читать дальше группы и создать лёгкую, дружелюбную атмосферу.

Показала множество интересных мест, рассказала о городе с любовью и знанием дела.

Всё организовано чётко и профессионально.

Отдельное спасибо за помощь с бронированием винной дегустации с обедом на винодельне — это стало прекрасным завершением дня! 🍷

Всем рекомендую!

Спасибо,

М Марина Из Тираны - в старинный Берат читать дальше Она показала нам главные достопримечательности Берата, рассказала множество интересных историй о жизни албанцев, их традициях и привычках. Экскурсия пролетела на одном дыхании и оставила только лучшие впечатления. Спасибо большое прекрасной Наталии за замечательную экскурсию в Берат. Наталия давно живет в Албании и очень многое знает о ней.

Е Евгения Из Тираны - в старинный Берат Вчера посетили замечательную экскурсию в город Берат! Получили яркое представление о городе и прочувствовали атмосферу Албании. Узнали о стране и её особенностях. Очень рады знакомству с Натальей!

o oleg Из Тираны - в старинный Берат Лучший тур в моей жизни

В Василий Из Тираны - в старинный Берат Все прекрасно, спасибо большое!

V Valeria Из Тираны - в старинный Берат читать дальше невероятный гид: умная, харизматичная, с потрясающим знанием истории, культуры, менталитета и быта. Несмотря на жару, всё было продумано до мелочей, даже небольшое знакомство с местной кухней. Дорога длинная, но с Натальей — комфортная и безопасная, даже в темноте. А Берат — волшебный, особенно когда его открывает такой человек. Наталья — как отдельная достопримечательность Албании: яркая, красивая, на неё сворачивали головы. Искренне рекомендую! Индивидуальная экскурсия из Тираны в Берат с Натальей — это не просто поездка, а настоящее погружение в Албанию. Наталья —

V Vishnevsky Из Тираны - в старинный Берат читать дальше домами, каскадом спускающимися по склону холма, просто завораживает. Экскурсия была очень познавательной, Наталия увлеченно рассказывал об истории и культуре Берата. Понравилась отличная организация тура, комфортный транспорт и продуманный маршрут. Обязательно посетите Берат, и эта экскурсия - лучший способ познакомиться с городом!



Берат - это любовь с первого взгляда! Атмосфера этого города просто волшебная. Блуждать по его старинным улочкам, любоваться видами на крепость и реку Осум - настоящее удовольствие.

Рекомендую Берат стала одним из самых ярких моментов моего путешествия по Албании. Этот древний город с его живописными улочками и белоснежными

V Vishnevsky Добро пожаловать в Тирану



A Alexander Из Тираны - в старинный Берат читать дальше дает очень хорошие советы по покупкам или местам для фотографий, завозит на смотровые площадки, интересно и доступно рассказывает историю и географию мест. Поездка в Берат благодаря такому отношению к экскурсантам оказалась красочной и запоминающейся! Очень рекомендую! Отличный гид по Албании! Хочу выразить огромную благодарность Наталье за экскурсию. Потрясающий гид и отличный водитель. Отлично знает местность, дроги, интересные локации по пути,

О Оля Из Тираны - в старинный Берат Наталия замечательный гид, поездка в Бират оказалась интереснейшем началом знакомства с Албанией, культурой, историей. Легко, приятно, чудесно было общение. Договорились через сайт за день и пунктуальность и комфорт на протяжении всей поездки приятно удивила. Спасибо сайту и Наталии.

С Софья Добро пожаловать в Тирану читать дальше культуры не только Албании, но и других стран Балканского полуострова. Людмила умеет подать информацию так, что даже сложные исторические факты становятся понятными и интересными. Мы узнали много нового о Тиране, её достопримечательностях и жизни местных жителей. Если вы ищете гида, который проведёт вам интересную и насыщенную экскурсию, Людмила – это лучший выбор! Людмила – замечательный экскурсовод! Экскурсия по Тиране оказалась не только информативной, но и увлекательной благодаря её глубоким знаниям истории и

Н Наталия Из Тираны - в старинный Берат читать дальше пребыванияв в ней. Экскурсия была не просто познавательной - она была вмеру ритмичной и комфорной ьдля нас. Мы не только познакомились с историей, легендами и атмосферой города, который стал объектом наследия ЮНЕСКО, мы пропитались неторопливостью местных жителей, красотой и величием гор и энергией реки Осуми. Наталия -прекрасный гид, эрудирована и остроумна, обожающая Албанию. Гид изменил мое отношение к стране, которое сложилось на протяжении нескольких дней

И Инара Добро пожаловать в Тирану Огромное спасибо Людмиле! Очень интересная, хорошо организованная и познавательная экскурсия. Рассказала как о самом городе, так и о стране в целом, оставив нам самые лучшее впечатления. Кроме того дала огромное количество полезных советов. Рекомендуем.

К Кристина Добро пожаловать в Тирану

После экскурсии мы посмотрели на Тирану (и на Албанию в целом) совсем другими глазами.

О Ольга Добро пожаловать в Тирану Все прошло хорошо. Рекомендую.

М Мария Добро пожаловать в Тирану Людмила чудесный, знающий гид!

Остались довольны и исторической частью и советами по кухне, по экскурсиям, по жилью.

Отлично провели время. Благодарю 🤗

М Мадина Из Тираны - в старинный Берат читать дальше планировалось.



Помимо исторических данных, получили попутно дополнительную информацию по многим интересующим вопросам, и даже расширили наш маршрут. Наталия любезно поделилась с нами многими деталями проживания в различных уголках Албании. Благодарим Наталию за прекрасное путешествие в Берат и Дурес. Отлично прошло путешествие и даже было приготовлено и проделано больше, чем

В Вадим Добро пожаловать в Тирану читать дальше красивые места. Для нас открылся такой приятный и дружелюбный город. Людмила отлично рассказала про историю и современность этих мест, построила оптимальный маршрут, подробно ответила на все наши многочисленные дополнительные вопросы. Мы бы хотели выразить огромную благодарность Людмиле! Однозначно рекомендуем! Экскурсия с Людмилой прошла в очень увлекательной и энергичной обстановке. Время пролетело просто незаметно. Мы совершенно не ожидали увидеть такие

M Maria Добро пожаловать в Тирану Людмила очень хороший гид и рассказчик. Весьма приятна в общении.