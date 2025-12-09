Индивидуальная
до 6 чел.
Величие прошлого и облик настоящего в Буэнос-Айресе
Изучить наследие европейских архитекторов и отыскать стальной цветок
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от $120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Яркая и колоритная Ла-Бока: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Ла-Бока: цветные дома, чорипан, стадион Марадоны и знаменитая пиццерия. Узнайте историю района и его жителей
Начало: На набережной в районе Ла-Бока
Завтра в 14:00
11 дек в 08:00
от $200 за всё до 20 чел.
Квест
до 10 чел.
Детский квест по Сан-Тельмо
Погрузитесь в мир тайн и приключений в Сан-Тельмо! Увлекательные задания и знакомство с историей ждут вас. Подходит для детей и взрослых
Начало: На площади Доррего
19 дек в 10:00
22 дек в 10:00
от $140 за всё до 10 чел.
