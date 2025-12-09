Найдено 3 экскурсии в категории « Необычные дома » в Буэнос-Айресе на русском языке, цены от $120. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа 6 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Величие прошлого и облик настоящего в Буэнос-Айресе Изучить наследие европейских архитекторов и отыскать стальной цветок от $120 за всё до 6 чел. Пешая 2 часа 16 отзывов Индивидуальная до 20 чел. Яркая и колоритная Ла-Бока: индивидуальная экскурсия Прогулка по Ла-Бока: цветные дома, чорипан, стадион Марадоны и знаменитая пиццерия. Узнайте историю района и его жителей Начало: На набережной в районе Ла-Бока от $200 за всё до 20 чел. Пешая 1.5 часа Квест до 10 чел. Детский квест по Сан-Тельмо Погрузитесь в мир тайн и приключений в Сан-Тельмо! Увлекательные задания и знакомство с историей ждут вас. Подходит для детей и взрослых Начало: На площади Доррего от $140 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Буэнос-Айреса

