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получили большое удовольствие от города и гида. Большое спасибо Юрию. Его воодушевленный рассказ о футболе нас очень увлек, хотя мы не любители футбола. Даже купили мяч на сувенир. Надеемся снова посетить Аргентину, так как страна интересная и разнообразная. Желаем всей вашей команде успехов и приятных туристов!