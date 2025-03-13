Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Буэнос-Айресу: история, культура и архитектура
Исследуйте Буэнос-Айрес с гидом: парки, соборы, знаменитые кафе и престижные районы. Узнайте о культуре и истории города
Начало: У вашего отеля
«Вы осмотрите Свято-Троицкий собор — первую русскую православную церковь в Латинской Америке»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Район Сан-Тельмо - ключ к сердцу Буэнос-Айреса
Погрузитесь в историю Сан-Тельмо, исследуя парк Lesama, старейшую улицу, антикварные магазины и эмигрантский рынок. Узнайте о колониальной эпохе и тайнах района
Начало: У парка Lesama
«Полюбуемся церковью, основанной иезуитами, посетим эмигрантский рынок Сан-Тельмо и площадь Доррего»
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
23 мар в 11:00
29 мар в 11:00
$30 за человека
-
10%
Индивидуальная
до 8 чел.
Сердце Буэнос-Айреса: исторический центр и колониальный шарм Сан-Тельмо
Влюбиться в столицу Аргентины на обзорной экскурсии по главным достопримечательностям
Начало: По договорённости с организатором
«Рассмотрим Обелиск, по улице Флорида дойдём до центральной площади, где находятся президентский дворец, главный кафедральный собор и старинное здание мэрии»
21 мар в 10:00
22 мар в 10:00
от $90
$100 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья13 марта 2025В Аргентине были впервые. Ксения была нашим гидом по Буэнос Айресу. Экскурсия очень познавательная, творческая, увлекательная, разнообразная и эмоциональная. Мы
- ДДенис12 марта 2025Ольга провела отличную экскурсию по Буэнос-Айресу на комфортабельном автомобиле с хорошим водителем. Рекомендую!
- AAlex12 марта 2025Отличная экскурсия по интересным местам Буэнос Айреса. Ксения великолепный гид, интересный рассказчик. Экскурсия хорошо спланирована, выбран отличный маршрут. Все остались довольны. Спасибо Ксения!
- ИИрина2 марта 2025Большое спасибо Ольге за замечательную экскурсию! Нам было очень интересно!
- ЮЮлия6 февраля 2025Чудесная Ольга и прекрасная экскурсия. Все понравилось, профессионально и интересно.
- KKarina9 декабря 2024Отличная экскурсия об истории Буэнос-Айреса. Понравилось, что посмотрели много разных локаций: и исторических, и развлекательных с дегустацией дулсе де лече.
Ответы на вопросы от путешественников по Буэнос-Айресу в категории «Святые места»
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