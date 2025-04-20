читать дальше

Аргентине. Приятно было узнать, что он сам ставит вино. Во время экскурсии был отличный обед входящий в стоимость экскурсии. Юрий хороший собеседник, может поддержать нейтральную тему разговора, поэтому общение было приятным и не принужденным👍

Нам повезло, и мы были одни на экскурсии по виноградникам. Видно, что здесь стараются расположить к себе гостей. С большим удовольствием потратили деньги на приобретение местного вина, хотя и понимаю, что цены завышены. Самым ярким впечатлением от экскурсии было знакомство с инженером и дегустация вина прямо из цистерны/танка 😇 Спасибо за эти потрясающие эмоции!



МИНУСЫ.

Уровень знания испанского языка у Юрия оставляет желать лучшего. Часто перевод отсутствовал, периодически обращался к Гугл-переводчику. Мне это особо не мешало. Уверена, что это решиться со временем.



ВЫВОД

Настоятельно рекомендую к посещению! Особенно, если раньше не были на виноградниках. Это придает особый колорит, так как просто дегустация в помещении – это совсем по-другому (мне есть с чем сравнить). Здесь это больше похоже на аттракцион, но очень стильный и приятный 😇