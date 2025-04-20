Мои заказы

Гастрономические экскурсии Буэнос-Айреса

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Буэнос-Айресе на русском языке, цены от $200. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Буэнос-Айреса - на винодельню: экскурсия с дегустацией
На машине
На микроавтобусе
7 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Буэнос-Айреса - на винодельню: экскурсия с дегустацией
Уникальная возможность посетить винодельню в часе езды от Буэнос-Айреса. Дегустация вин, обед от шеф-повара и секреты виноделия от сомелье ждут вас
«Дегустация с сомелье, который раскроет все секреты напитка в винном погребе»
Завтра в 14:30
12 дек в 09:30
от $500 за всё до 6 чел.
Яркая и колоритная Ла-Бока
Пешая
2 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Яркая и колоритная Ла-Бока: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Ла-Бока: цветные дома, чорипан, стадион Марадоны и знаменитая пиццерия. Узнайте историю района и его жителей
Начало: На набережной в районе Ла-Бока
«Еда и напитки оплачиваются отдельно»
Завтра в 14:00
11 дек в 08:00
от $200 за всё до 20 чел.
Городок Тигре, или Путь воды: колорит аргентинской Венеции
На лодке
2 часа
Водная прогулка
Городок Тигре, или Путь воды: колорит аргентинской Венеции
Пройти на лодке сквозь джунгли, открыть необычные пейзажи и посетить самое атмосферное кафе страны
«По желанию можем перекусить в кафе на деревьях (оплачивается отдельно)»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$555 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    20 апреля 2025
    Из Буэнос-Айреса - на винодельню: экскурсия с дегустацией
    Были на экскурсии 3.04.25.

    ПЛЮСЫ.
    Чистый, комфортный автомобиль. Была минеральная вода для всех участников экскурсии. Экскурсовод Юрий интересно рассказывал историю виноделия в
    читать дальше

    Аргентине. Приятно было узнать, что он сам ставит вино. Во время экскурсии был отличный обед входящий в стоимость экскурсии. Юрий хороший собеседник, может поддержать нейтральную тему разговора, поэтому общение было приятным и не принужденным👍
    Нам повезло, и мы были одни на экскурсии по виноградникам. Видно, что здесь стараются расположить к себе гостей. С большим удовольствием потратили деньги на приобретение местного вина, хотя и понимаю, что цены завышены. Самым ярким впечатлением от экскурсии было знакомство с инженером и дегустация вина прямо из цистерны/танка 😇 Спасибо за эти потрясающие эмоции!

    МИНУСЫ.
    Уровень знания испанского языка у Юрия оставляет желать лучшего. Часто перевод отсутствовал, периодически обращался к Гугл-переводчику. Мне это особо не мешало. Уверена, что это решиться со временем.

    ВЫВОД
    Настоятельно рекомендую к посещению! Особенно, если раньше не были на виноградниках. Это придает особый колорит, так как просто дегустация в помещении – это совсем по-другому (мне есть с чем сравнить). Здесь это больше похоже на аттракцион, но очень стильный и приятный 😇

  • Р
    Регина
    8 августа 2024
    Из Буэнос-Айреса - на винодельню: экскурсия с дегустацией
    Экскурсия на винодельню – просто отвал башки. Там очень красиво, очень вкусно, много вина, сервис на высшем уровне. И очень
    читать дальше

    много доп информации, которую нам рассказал Юрий еще по пути туда. Благодаря этой информации мы были на голову выше остальных туристов и могли выпендриваться) Шутка) У ребят еще несколько экскурсий, из которых мы посетили Ля Боку и кладбище Реколета. Все было прекрасно. Настоятельно рекомендую взять полный перечень туров Ольги, Юрия и Ксении) Очень надеюсь, что в скором времени ребята придумают еще экскурсий, мы везде пойдем!

  • Н
    Надя
    26 июня 2024
    Из Буэнос-Айреса - на винодельню: экскурсия с дегустацией
    Недавно мы посетили экскурсию на винодельни, и это было просто замечательно! Организация мероприятия была на высшем уровне. Наш гид проявил
    читать дальше

    невероятное внимание к нашим желаниям и потребностям, что сделало поездку еще более запоминающейся. Мы провели время великолепно, наслаждаясь атмосферой и вкусными винами. Рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет прекрасно провести время и узнать больше о виноделии!

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Буэнос-Айресе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Буэнос-Айреса - на винодельню: экскурсия с дегустацией
  2. Яркая и колоритная Ла-Бока
  3. Городок Тигре, или Путь воды: колорит аргентинской Венеции
Сколько стоит экскурсия по Буэнос-Айресу в декабре 2025
Сейчас в Буэнос-Айресе в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 555. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Буэнос-Айреса, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Аргентины на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025