читать дальше познавательно, все очень профессионально организовано. Доступно и увлекательно. В конце экскурсии Ольга показала нам с сестрой прекрасный ресторан с почти русскими блинами. Очень вкусный бонус🙂 Однозначно рекомендуем Ольгу как прекрасного экскурсовода. Вы получите огромное удовольствие от экскурсии и заряд энтузиазма узнать о прекрасной солнечной Аргентине как можно больше🙂

Во время своего отпуска в Аргентине мы с сестрой ходили на экскурсию с Ольгой. Нам очень понравилось. Было интересно и