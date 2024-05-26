1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура
Насыщенная обзорная экскурсия по одному из самых красивых и интересных городов Латинской Америки
«После нас ждёт Пуэрто-Мадеро — престижный район английских доков, мост Женщин и заповедник Костанера-Сур»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$300 за всё до 5 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Район Сан-Тельмо - ключ к сердцу Буэнос-Айреса
Блеск и нищета, танго и эмигранты, иезуиты и мистика на экскурсии в мини-группе
Начало: У парка Lesama
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
13 июня в 11:00
$20 за человека
Индивидуальная
4 часа
Городок Тигре, или Путь воды: колорит аргентинской Венеции
Пройти на лодке сквозь джунгли, открыть необычные пейзажи и посетить самое атмосферное кафе страны
Начало: На станции «Тигре»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$550 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Бёрдвотчинг в Буэнос-Айресе
Орнитологическая экскурсия в одном из лучших спотов мира - природном заповеднике Костанера Сур
Начало: у фонтана Fuente de las Nereidas (Puerto Madeiro)
«Он идеально подходит, чтобы отключиться от городского шума, соединиться с природой и понаблюдать за птицами»
Завтра в 10:00
10 июня в 14:00
$220 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOxana26 мая 2024Наше первое посещение Буэнос Айреса прошло великолепно! Знакомство с городом нужно начинать именно так, чтобы потом обязательно захотелось вернуть.
- ААнна20 мая 2024Отличная экскурсия, гид и водитель были великолепны, все очень понравилось! Спасибо большое!
- ААнна14 мая 2024Все очень неплохо. Единственное "но" - нас сопровождала не Ольга, а другой гид.
- ИИрина29 апреля 2024Спасибо Ольге за организацию, интересную подачу материала, профессионализм! Рекомендую для ознакомления с районом Сан-Тельмо. PS: можно было дать минут 15 для покупки сувениров в лавочках местных торговцев)
- ТТатьяна17 марта 2024Во время своего отпуска в Аргентине мы с сестрой ходили на экскурсию с Ольгой. Нам очень понравилось. Было интересно и
- ННаталья15 января 2024Спасибо огромное Ольге за обзорную экскурсию по Буэнос Айресу! Познавательно, интересно, колоритно! Все было организовано просто прекрасно! Благодаря профессионализму, эрудированности, тактичности и доброжелательности Ольги наше пребывание в городе получилось просто незабываемым. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Буэнос-Айресу в категории «Природа и пейзажи»
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