Познавательные экскурсии на природе в Буэнос-Айресе

Найдено 4 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Буэнос-Айресе на русском языке, цены от $20. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
11 отзывов
Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура
Насыщенная обзорная экскурсия по одному из самых красивых и интересных городов Латинской Америки
«После нас ждёт Пуэрто-Мадеро — престижный район английских доков, мост Женщин и заповедник Костанера-Сур»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$300 за всё до 5 чел.
Район Сан-Тельмо - ключ к сердцу Буэнос-Айреса
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
4 отзыва
Район Сан-Тельмо - ключ к сердцу Буэнос-Айреса
Блеск и нищета, танго и эмигранты, иезуиты и мистика на экскурсии в мини-группе
Начало: У парка Lesama
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
13 июня в 11:00
$20 за человека
Городок Тигре, или Путь воды: колорит аргентинской Венеции
Индивидуальная
4 часа
Городок Тигре, или Путь воды: колорит аргентинской Венеции
Пройти на лодке сквозь джунгли, открыть необычные пейзажи и посетить самое атмосферное кафе страны
Начало: На станции «Тигре»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$550 за всё до 4 чел.
Бёрдвотчинг в Буэнос-Айресе
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Бёрдвотчинг в Буэнос-Айресе
Орнитологическая экскурсия в одном из лучших спотов мира - природном заповеднике Костанера Сур
Начало: у фонтана Fuente de las Nereidas (Puerto Madeiro)
«Он идеально подходит, чтобы отключиться от городского шума, соединиться с природой и понаблюдать за птицами»
Завтра в 10:00
10 июня в 14:00
$220 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Oxana
    26 мая 2024
    Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура
    Наше первое посещение Буэнос Айреса прошло великолепно! Знакомство с городом нужно начинать именно так, чтобы потом обязательно захотелось вернуть.
  • А
    Анна
    20 мая 2024
    Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура
    Отличная экскурсия, гид и водитель были великолепны, все очень понравилось! Спасибо большое!
  • А
    Анна
    14 мая 2024
    Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура
    Все очень неплохо. Единственное "но" - нас сопровождала не Ольга, а другой гид.
  • И
    Ирина
    29 апреля 2024
    Район Сан-Тельмо - ключ к сердцу Буэнос-Айреса
    Спасибо Ольге за организацию, интересную подачу материала, профессионализм! Рекомендую для ознакомления с районом Сан-Тельмо. PS: можно было дать минут 15 для покупки сувениров в лавочках местных торговцев)
    Спасибо Ольге за организацию, интересную подачу материала, профессионализм! Рекомендую для ознакомления с районом Сан-ТельмоСпасибо Ольге за организацию, интересную подачу материала, профессионализм! Рекомендую для ознакомления с районом Сан-ТельмоСпасибо Ольге за организацию, интересную подачу материала, профессионализм! Рекомендую для ознакомления с районом Сан-Тельмо
  • Т
    Татьяна
    17 марта 2024
    Район Сан-Тельмо - ключ к сердцу Буэнос-Айреса
    Во время своего отпуска в Аргентине мы с сестрой ходили на экскурсию с Ольгой. Нам очень понравилось. Было интересно и
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    познавательно, все очень профессионально организовано. Доступно и увлекательно. В конце экскурсии Ольга показала нам с сестрой прекрасный ресторан с почти русскими блинами. Очень вкусный бонус🙂 Однозначно рекомендуем Ольгу как прекрасного экскурсовода. Вы получите огромное удовольствие от экскурсии и заряд энтузиазма узнать о прекрасной солнечной Аргентине как можно больше🙂

    Во время своего отпуска в Аргентине мы с сестрой ходили на экскурсию с Ольгой. Нам очень
  • Н
    Наталья
    15 января 2024
    Район Сан-Тельмо - ключ к сердцу Буэнос-Айреса
    Спасибо огромное Ольге за обзорную экскурсию по Буэнос Айресу! Познавательно, интересно, колоритно! Все было организовано просто прекрасно! Благодаря профессионализму, эрудированности, тактичности и доброжелательности Ольги наше пребывание в городе получилось просто незабываемым. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Буэнос-Айресу в категории «Природа и пейзажи»

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Сколько стоит экскурсия по Буэнос-Айресу в июне 2024
Сейчас в Буэнос-Айресе в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 4 экскурсии от 20 до 550. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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