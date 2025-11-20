Мои заказы

Детский квест по Сан-Тельмо: в поисках тайн прошлого

Погрузитесь в мир тайн и приключений в Сан-Тельмо! Увлекательные задания и знакомство с историей ждут вас. Подходит для детей и взрослых
Увлекательное приключение в Сан-Тельмо предлагает раскрыть тайны старинного района Буэнос-Айреса.

Дети и взрослые смогут познакомиться с историей через архитектурные детали, старинные рынки и исчезнувшие трамваи. Встреча с Мафальдой из комиксов станет особенным моментом.

Участники получат сертификаты и подарки, а квест идеально подходит для детей от 6 до 13 лет с сопровождением взрослого

5 причин купить этот квест

  • 🔍 Увлекательные задания для детей
  • 🏛️ Исторические достопримечательности
  • 🎁 Подарки и сертификаты
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 📚 Образовательный опыт

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для квеста - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. Летом, с декабря по февраль, может быть жарко, но это не помешает насладиться квестом. Зимой, с июня по август, прохладнее, но также возможно провести время с удовольствием.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Детский квест по Сан-Тельмо: в поисках тайн прошлого© Эльнара
Детский квест по Сан-Тельмо: в поисках тайн прошлого© Эльнара
Детский квест по Сан-Тельмо: в поисках тайн прошлого© Эльнара

Что можно увидеть

  • Площадь Доррего
  • Дом Эсейса
  • Церковь Святого Педро Тельмо
  • Улица Дефенса
  • Рынок Сан-Тельмо
  • Тоннели Занхон-де-Гранадоc

Описание квеста

Площадь Доррего в сердце Сан-Тельмо. Разберёмся, как она преобразилась от почтового пункта, где торговцы меняли лошадей и пили мате, до известной во всём мире антикварной ярмарки.

Дом Эсейса — удивительный особняк с тремя внутренними двориками, где когда-то жила богатая семья. Отыщем архитектурные детали двух эпох.

Церковь Святого Педро Тельмо — покровителя моряков и путешественников. Изучим мемориальные доски на фасаде храма, которые повествуют об истории района.

Магнолии-долгожители — им более двух веков! Обсудим реестр исторических деревьев, которые охраняются не хуже, чем памятники.

Улица Дефенса, где когда-то горожане вели борьбу с английскими захватчиками. Посмотрим на дом поэта и солдата Эстебана де Луки.

Рынок Сан-Тельмо — действующий рынок, где иммигранты 100 с лишним лет назад покупали продукты. Отправимся на поиски исторических артефактов.

Исчезнувший трамвай. Обнаружим настоящие трамвайные рельсы в брусчатке и выясним, куда подевались «адские грохочущие машины».

Тоннели Занхон-де-Гранадоc. Поговорим о подземных сооружениях города и развеем самые частые мифы о них.

Самый узкий дом Буэнос-Айреса. Порассуждаем, почему он был построен и кто мог жить в таком крошечном жилище.

Встреча с Мафальдой — знаменитой 6-летней девочкой из Сан-Тельмо. Она создана карикатуристом Кино и мечтает о мире без войн и супа. Выясним секрет её мировой популярности.

В ходе квеста вы будете выполнять несложные, но очень увлекательные задания. В конце каждый участник получит сертификат за участие и подарок.

Организационные детали

  • В стоимость квеста входят все необходимые материалы и призы
  • Квест подходит детям от 6 до 13 лет. Участие детей младше или старше обговаривается отдельно с организатором
  • В целях безопасности детей обязательно должен сопровождать минимум один взрослый (участие одного взрослого — бесплатно)

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость квеста

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$50
Родитель (один, сопровождение)Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Доррего
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльнара
Эльнара — ваш гид в Буэнос-Айресе
Провела экскурсии для 146 туристов
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Эльнара. Я гид-переводчик и музейный педагог из Санкт-Петербурга. Так сложилось, что Буэнос-Айрес стал для меня вторым домом. Познакомившись с ним поближе, я обнаружила, что это настоящий кладезь мировой архитектуры. У Буэнос-Айреса много и других лиц, каждое из них — отдельная иллюстрация его истории и современной жизни. На моих экскурсиях мы вместе соберем их в единый портрет.

Входит в следующие категории Буэнос-Айреса

