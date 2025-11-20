Детский квест по Сан-Тельмо: в поисках тайн прошлого
Погрузитесь в мир тайн и приключений в Сан-Тельмо! Увлекательные задания и знакомство с историей ждут вас. Подходит для детей и взрослых
Увлекательное приключение в Сан-Тельмо предлагает раскрыть тайны старинного района Буэнос-Айреса.
Дети и взрослые смогут познакомиться с историей через архитектурные детали, старинные рынки и исчезнувшие трамваи. Встреча с Мафальдой из комиксов станет особенным моментом.
Участники получат сертификаты и подарки, а квест идеально подходит для детей от 6 до 13 лет с сопровождением взрослого
Лучшее время для квеста - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. Летом, с декабря по февраль, может быть жарко, но это не помешает насладиться квестом. Зимой, с июня по август, прохладнее, но также возможно провести время с удовольствием.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
Площадь Доррего
Дом Эсейса
Церковь Святого Педро Тельмо
Улица Дефенса
Рынок Сан-Тельмо
Тоннели Занхон-де-Гранадоc
Описание квеста
Площадь Доррего в сердце Сан-Тельмо. Разберёмся, как она преобразилась от почтового пункта, где торговцы меняли лошадей и пили мате, до известной во всём мире антикварной ярмарки.
Дом Эсейса — удивительный особняк с тремя внутренними двориками, где когда-то жила богатая семья. Отыщем архитектурные детали двух эпох.
Церковь Святого Педро Тельмо — покровителя моряков и путешественников. Изучим мемориальные доски на фасаде храма, которые повествуют об истории района.
Магнолии-долгожители — им более двух веков! Обсудим реестр исторических деревьев, которые охраняются не хуже, чем памятники.
Улица Дефенса, где когда-то горожане вели борьбу с английскими захватчиками. Посмотрим на дом поэта и солдата Эстебана де Луки.
Рынок Сан-Тельмо — действующий рынок, где иммигранты 100 с лишним лет назад покупали продукты. Отправимся на поиски исторических артефактов.
Исчезнувший трамвай. Обнаружим настоящие трамвайные рельсы в брусчатке и выясним, куда подевались «адские грохочущие машины».
Тоннели Занхон-де-Гранадоc. Поговорим о подземных сооружениях города и развеем самые частые мифы о них.
Самый узкий дом Буэнос-Айреса. Порассуждаем, почему он был построен и кто мог жить в таком крошечном жилище.
Встреча с Мафальдой — знаменитой 6-летней девочкой из Сан-Тельмо. Она создана карикатуристом Кино и мечтает о мире без войн и супа. Выясним секрет её мировой популярности.
В ходе квеста вы будете выполнять несложные, но очень увлекательные задания. В конце каждый участник получит сертификат за участие и подарок.
Организационные детали
В стоимость квеста входят все необходимые материалы и призы
Квест подходит детям от 6 до 13 лет. Участие детей младше или старше обговаривается отдельно с организатором
В целях безопасности детей обязательно должен сопровождать минимум один взрослый (участие одного взрослого — бесплатно)
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость квеста
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
$50
Родитель (один, сопровождение)
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Доррего
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльнара — ваш гид в Буэнос-Айресе
Провела экскурсии для 146 туристов
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Эльнара. Я гид-переводчик и музейный педагог из Санкт-Петербурга. Так сложилось, что Буэнос-Айрес стал для меня вторым домом. Познакомившись с ним поближе, я обнаружила, что это настоящий кладезь мировой архитектуры. У Буэнос-Айреса много и других лиц, каждое из них — отдельная иллюстрация его истории и современной жизни. На моих экскурсиях мы вместе соберем их в единый портрет.