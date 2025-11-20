Сейчас ноябрь — это идеальное время.

Лучшее время для квеста - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. Летом, с декабря по февраль, может быть жарко, но это не помешает насладиться квестом. Зимой, с июня по август, прохладнее, но также возможно провести время с удовольствием.

Увлекательное приключение в Сан-Тельмо предлагает раскрыть тайны старинного района Буэнос-Айреса. Дети и взрослые смогут познакомиться с историей через архитектурные детали, старинные рынки и исчезнувшие трамваи. Встреча с Мафальдой из комиксов станет особенным моментом. Участники получат сертификаты и подарки, а квест идеально подходит для детей от 6 до 13 лет с сопровождением взрослого

от $140 за 1–2 человек или $50 за человека, если вас больше

Ваш гид в Буэнос-Айресе

Эльнара Ваш гид в Буэнос-Айресе

Описание квеста

Площадь Доррего в сердце Сан-Тельмо. Разберёмся, как она преобразилась от почтового пункта, где торговцы меняли лошадей и пили мате, до известной во всём мире антикварной ярмарки.

Дом Эсейса — удивительный особняк с тремя внутренними двориками, где когда-то жила богатая семья. Отыщем архитектурные детали двух эпох.

Церковь Святого Педро Тельмо — покровителя моряков и путешественников. Изучим мемориальные доски на фасаде храма, которые повествуют об истории района.

Магнолии-долгожители — им более двух веков! Обсудим реестр исторических деревьев, которые охраняются не хуже, чем памятники.

Улица Дефенса, где когда-то горожане вели борьбу с английскими захватчиками. Посмотрим на дом поэта и солдата Эстебана де Луки.

Рынок Сан-Тельмо — действующий рынок, где иммигранты 100 с лишним лет назад покупали продукты. Отправимся на поиски исторических артефактов.

Исчезнувший трамвай. Обнаружим настоящие трамвайные рельсы в брусчатке и выясним, куда подевались «адские грохочущие машины».

Тоннели Занхон-де-Гранадоc. Поговорим о подземных сооружениях города и развеем самые частые мифы о них.

Самый узкий дом Буэнос-Айреса. Порассуждаем, почему он был построен и кто мог жить в таком крошечном жилище.

Встреча с Мафальдой — знаменитой 6-летней девочкой из Сан-Тельмо. Она создана карикатуристом Кино и мечтает о мире без войн и супа. Выясним секрет её мировой популярности.

В ходе квеста вы будете выполнять несложные, но очень увлекательные задания. В конце каждый участник получит сертификат за участие и подарок.

Организационные детали