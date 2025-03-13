Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Буэнос-Айреса

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Буэнос-Айресе на русском языке, цены от $30, скидки до 10%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура
На машине
На микроавтобусе
4 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Буэнос-Айресу: история, культура и архитектура
Исследуйте Буэнос-Айрес с гидом: парки, соборы, знаменитые кафе и престижные районы. Узнайте о культуре и истории города
Начало: У вашего отеля
«Вы осмотрите Свято-Троицкий собор — первую русскую православную церковь в Латинской Америке»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 4 чел.
Район Сан-Тельмо - ключ к сердцу Буэнос-Айреса
Пешая
2.5 часа
12 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Район Сан-Тельмо - ключ к сердцу Буэнос-Айреса
Погрузитесь в историю Сан-Тельмо, исследуя парк Lesama, старейшую улицу, антикварные магазины и эмигрантский рынок. Узнайте о колониальной эпохе и тайнах района
Начало: У парка Lesama
«Полюбуемся церковью, основанной иезуитами, посетим эмигрантский рынок Сан-Тельмо и площадь Доррего»
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
23 мар в 11:00
29 мар в 11:00
$30 за человека
Сердце Буэнос-Айреса: исторический центр и колониальный шарм Сан-Тельмо
Пешая
3 часа
-
10%
Индивидуальная
до 8 чел.
Сердце Буэнос-Айреса: исторический центр и колониальный шарм Сан-Тельмо
Влюбиться в столицу Аргентины на обзорной экскурсии по главным достопримечательностям
Начало: По договорённости с организатором
«Рассмотрим Обелиск, по улице Флорида дойдём до центральной площади, где находятся президентский дворец, главный кафедральный собор и старинное здание мэрии»
21 мар в 10:00
22 мар в 10:00
от $90$100 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    13 марта 2025
    Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура
    В Аргентине были впервые. Ксения была нашим гидом по Буэнос Айресу. Экскурсия очень познавательная, творческая, увлекательная, разнообразная и эмоциональная. Мы
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    получили большое удовольствие от города и гида. Большое спасибо Юрию. Его воодушевленный рассказ о футболе нас очень увлек, хотя мы не любители футбола. Даже купили мяч на сувенир. Надеемся снова посетить Аргентину, так как страна интересная и разнообразная. Желаем всей вашей команде успехов и приятных туристов!

  • Д
    Денис
    12 марта 2025
    Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура
    Ольга провела отличную экскурсию по Буэнос-Айресу на комфортабельном автомобиле с хорошим водителем. Рекомендую!
  • A
    Alex
    12 марта 2025
    Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура
    Отличная экскурсия по интересным местам Буэнос Айреса. Ксения великолепный гид, интересный рассказчик. Экскурсия хорошо спланирована, выбран отличный маршрут. Все остались довольны. Спасибо Ксения!
  • И
    Ирина
    2 марта 2025
    Район Сан-Тельмо - ключ к сердцу Буэнос-Айреса
    Большое спасибо Ольге за замечательную экскурсию! Нам было очень интересно!
  • Ю
    Юлия
    6 февраля 2025
    Район Сан-Тельмо - ключ к сердцу Буэнос-Айреса
    Чудесная Ольга и прекрасная экскурсия. Все понравилось, профессионально и интересно.
  • K
    Karina
    9 декабря 2024
    Район Сан-Тельмо - ключ к сердцу Буэнос-Айреса
    Отличная экскурсия об истории Буэнос-Айреса. Понравилось, что посмотрели много разных локаций: и исторических, и развлекательных с дегустацией дулсе де лече.
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    Экскурсию проводила партнер Ольги Ксения - харизматичная и обаятельная девушка, умеющая увлечь слушателя интересным рассказом. Ходили также на экскурсию по кладбищу Реколетта, тоже маст хэв, так как самостоятельно на кладбище мало что получится понять среди не очень известных имен.

Ответы на вопросы от путешественников по Буэнос-Айресу в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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  3. Сердце Буэнос-Айреса: исторический центр и колониальный шарм Сан-Тельмо
Сколько стоит экскурсия по Буэнос-Айресу в марте 2025
Сейчас в Буэнос-Айресе в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 300 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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