Аргентинская палитра: такой разный Буэнос-Айрес

Познакомьтесь с уникальным Буэнос-Айресом: от ярких фасадов Ла-Боки до современных видов Пуэрто-Мадеро. Узнайте, как история формирует облик города
Экскурсия «Аргентинская палитра: такой разный Буэнос-Айрес» предлагает уникальную возможность увидеть город в его истинном свете.

Прогулка охватывает самые выразительные районы, такие как Ла-Бока с его яркими фасадами и танго, современный Пуэрто-Мадеро
с глянцевыми небоскрёбами и Ретиро с его изящными зданиями и видами на трущобы.

Во время экскурсии участники узнают о культурных и исторических особенностях города, а также о том, как социальные контрасты формируют его облик. Это не просто обзор, а живая прогулка, где каждый квартал рассказывает свою историю

5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📸 Фотогеничные виды и яркие районы
  • 🏙️ Контрасты архитектуры и культуры
  • 🕵️‍♂️ Интересные истории каждого квартала
  • 🌆 Уникальная атмосфера города
  • 🚶‍♂️ Пешеходная прогулка с трансфером

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Буэнос-Айреса - с сентября по ноябрь и с марта по май. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а туристическая загруженность ниже. Летние месяцы (декабрь-февраль) могут быть жаркими, но это время также привлекательно благодаря фестивалям и событиям. Зимой (июнь-август) температура снижается, но город остаётся живым и предлагает множество мероприятий. В любое время года Буэнос-Айрес готов удивлять своими контрастами и атмосферой.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Аргентинская палитра: такой разный Буэнос-Айрес© Светлана

Что можно увидеть

  • Ла-Бока
  • Пуэрто-Мадеро
  • Ретиро

Описание экскурсии

Буэнос-Айрес — город противоположностей. Здесь небоскрёбы соседствуют с трущобами, роскошные фасады — с граффити и ржавыми балконами, а каждый район будто говорит на своём диалекте. Мы прогуляемся по самым характерным и фотогеничным локациям.

Ла-Бока

Здесь, в районе ярких фасадов и танго, начинался город. Сейчас это одно из самых узнаваемых мест Буэнос-Айреса — пёстрое, шумное, туристическое, но с интересной историей, которую я вам рассскажу.

Пуэрто-Мадеро

Современный, глянцевый, дорогой район с набережными вдоль каналов, барами и ресторанами. Бывшие портовые доки напоминают лондонские виды, а мост Женщины и линия небоскрёбов создают идеальный фон для эффектных снимков.

Ретиро

Самый неоднозначный район города. Здесь — изящные здания во французском и английском стилях, современные стеклянные башни, шум главного вокзала и виды на трущобы, которые мы безопасно рассмотрим с высоты.

Во время прогулки вы узнаете:

  • Как история и культура Аргентины сформировали облик разных районов
  • Почему социальные контрасты здесь ощущаются особенно остро
  • Какие события последних лет меняют лицо города прямо сейчас
  • Как Буэнос-Айрес продолжает быть живым, ярким и непредсказуемым

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия, но во время неё нам придется сделать один трансфер из Ла-Боки до Пуэрто-Мадеро (поездка на городском автобусе включена в стоимость). Посещение трущоб не предусмотрено, только вид со смотровой площадки, стоимость — около $5.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Буэнос-Айресе
Провела экскурсии для 51 туриста
Я частный гид в Буэнос-Айресе. Провожу авторские экскурсии по столице Аргентины. Буду рада показать вам этот абсолютно потрясающий город. Расскажу увлекательные истории про Буэнос-Айрес и его знаменитостей, про особенности жизни
и менталитета аргентинцев. Я увлечена этим городом и этой страной и до сих пор открываю всё новые и новые интересные моменты для себя в этом месте: в Буэнос-Айресе огромное количество великолепных и оригинальных зданий, соборов, театров, много памятников, скульптур и монументов про которые можно рассказывать бесконечно. Я обожаю этот город и хочу поделиться этой любовью с вами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
А
Андрей
12 ноя 2025
Было интересно и познавательно.
Время экскурсии пролетело не заметно. .
Е
Елена
30 окт 2025
Спасибо большое Светлане за прекрасную экскурсию! Кроме основного материала, Светлана очень много рассказывала об истории города и страны в целом. На экскурсии было много интересных историй об обитателях домов, которые мы проходили, о маленьких деталях, которые можно не заметить. Очень интересно, ненапряжно и в то же время познавательно! Буду рада увидеться со Светланой снова и погулять по другим уголкам города!
Анжела
Анжела
21 окт 2025
Очень познавательная и захватывающая история по главным достопримечательностям города. Для тех, кто любит долгие, пешие прогулки - мой рекомендасьён ♥️
Е
Евгения
7 авг 2025
Не смотря на холодную погоду и толпы демонстрантов в центре, Светлане прекрасно удалось нас удачно и безопасно провести по городу, познакомить с основными местами, показать всё разнообразие архитуры и местного колорита! И дать истрический экскурс.
Алёна
Алёна
20 июл 2025
Буэнос-Айрес просто поразил своим разнообразием, здесь столько интересных мест и получаются такие впечатляющие фото. Кроме того, Светлана хорошо знает предмет, и что важно, ее речь не превращается в бесконечный монолог,
густо пересыпанный неизвестными именами политических деятелей и датами, а учитывает интересы слушателя и рассказ превращается в активный диалог, где ты можешь узнать все интересующие тебя вопросы и темы. Интересно и познавательно показала город

