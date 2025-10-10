Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Буэнос-Айресе на русском языке, цены от $120, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа 2 отзыва Индивидуальная до 6 чел. Аргентинская палитра: такой разный Буэнос-Айрес Познакомьтесь с уникальным Буэнос-Айресом: от ярких фасадов Ла-Боки до современных видов Пуэрто-Мадеро. Узнайте, как история формирует облик города от $120 за всё до 6 чел. Пешая 2.5 часа Индивидуальная до 5 чел. Бёрдвотчинг в Буэнос-Айресе Увлекательная прогулка по заповеднику: изучение десятков видов птиц, их маршрутов и миграций. Узнайте о пернатых обитателях и работе орнитологов Начало: У фонтана Fuente de las Nereidas (Puerto Madeiro) $150 за всё до 5 чел. Пешая 9 часов 10% Индивидуальная до 8 чел. Из Буэнос-Айреса - на водопады Игуасу одним днём Экскурсия на водопады Игуасу из Буэнос-Айреса - это уникальная возможность за один день насладиться величественными каскадами и богатой экосистемой региона Начало: В аэропорту Буэнос-Айреса от $405 $450 за всё до 8 чел. Другие экскурсии Буэнос-Айреса

