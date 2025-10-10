Индивидуальная
до 6 чел.
Аргентинская палитра: такой разный Буэнос-Айрес
Познакомьтесь с уникальным Буэнос-Айресом: от ярких фасадов Ла-Боки до современных видов Пуэрто-Мадеро. Узнайте, как история формирует облик города
Завтра в 13:30
11 окт в 10:30
от $120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Бёрдвотчинг в Буэнос-Айресе
Увлекательная прогулка по заповеднику: изучение десятков видов птиц, их маршрутов и миграций. Узнайте о пернатых обитателях и работе орнитологов
Начало: У фонтана Fuente de las Nereidas (Puerto Madeiro)
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$150 за всё до 5 чел.
10%
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Буэнос-Айреса - на водопады Игуасу одним днём
Экскурсия на водопады Игуасу из Буэнос-Айреса - это уникальная возможность за один день насладиться величественными каскадами и богатой экосистемой региона
Начало: В аэропорту Буэнос-Айреса
Завтра в 08:30
11 окт в 08:30
от $405
$450 за всё до 8 чел.
