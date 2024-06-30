2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Don’t cry for me Argentina: феномен Эвиты Перон
Погрузитесь в историю Буэнос-Айреса, узнав о жизни Эвиты Перон. Индивидуальная экскурсия по ключевым местам столицы Аргентины. (between 130-160 symbols)
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от $50 за всё до 2 чел.
2 часа
Индивидуальная
Яркая и колоритная Ла-Бока: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Ла-Бока: цветные дома, чорипан, стадион Марадоны и знаменитая пиццерия. Узнайте историю района и его жителей
Начало: На набережной в районе Ла-Бока
$100 за человека
2 часа
Индивидуальная
Тайны кладбища Реколета
Послушать истории о местных знаменитостях - как нашедших покой, так и неугомонных
Начало: У входа на кладбище
$100 за человека
4 часа
Водная прогулка
Городок Тигре, или Путь воды: колорит аргентинской Венеции
Путешествие в Тигре - это уникальная возможность увидеть аргентинскую Венецию. Плавающие супермаркеты, дома на сваях и кафе на деревьях ждут вас
Начало: На станции «Тигре»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$550 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССтанислав30 июня 2024Очень захватывающая и познавательная экскурсия.
Ответы на вопросы от путешественников по Буэнос-Айресу в категории «Нескучные экскурсии»
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