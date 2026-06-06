Квартал просвещения — колыбель интеллектуальной жизни города. Вы узнаете, как иезуиты создали здесь «государство в государстве», зачем построили сеть подземных туннелей и какой след оставили в архитектуре старейшей в Буэнос-Айресе церкви Сан-Игнасио и храме Святого Франциска.
Обитель «нищенствующего» ордена. Мы разберём парадокс одного грандиозного фасада, найдём скрытые детали на барельефах и обсудим, как францисканцы умудрялись сохранять аскезу в самом богатом районе столицы.
Базилика Сан-Доминго (Орден проповедников). Я расскажу, почему доминиканцы стали главными хранителями истории Аргентины и как их обитель превращалась в крепость во время сражений.
Улица Дефенса. Заглянем в старинные дворики и поговорим о том, как конкистадоры и первые поселенцы делили эту землю с монахами.
Casa Ezeiza. Закончим прогулку в одном из самых красивых зданий района. На его примере увидим, что стало с Сан-Тельмо, когда времена монахов и великих орденов сменились эпохой аргентинской аристократии.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Квартала огней (Manzana de las Luces)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
юлия — ваш гид в Буэнос-Айресе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я профессиональный журналист и немного писатель. В 2023 году мы с мужем влюбились в Буэнос-Айрес и переехали сюда жить.
В какой-то момент я поняла, что этот город нельзя смотреть на бегу. Его нужно пробовать на вкус и слушать. Мы создали в самом сердце исторического Сан-Тельмо аутентичную кофейную станцию, где варим кофе на песке по авторским рецептам
Хотим влюбить гостей в атмосферу Буэнос-Айреса!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Антон
Потрясающая экскурсия с Юлией, я в полном восторге! Всё было рассказано настолько детально и увлекательно, что время пролетело незаметно. Особенно впечатлило, как Юлия объяснила различия между тремя католическими орденами (иезуитами, читать дальшеуменьшить
доминиканцами и францисканцами) и я своими глазами увидели храмы каждого из них!
Отдельный восторг - дегустация первого запатентованного в Аргентине напитка. Это было настоящее погружение в его историю, тем более что проходила она прямо напротив той самой аптеки, где его впервые начали продавать!
А ещё узнал про легендарные бары Буэнос-Айреса (Bar Británico и Bar Hipopótamo) и Юлия поделилась по ним честным инсайдерским мнением, которое точно убережёт от лишних ожиданий.
И настоящим открытием стал православный храм в Буэнос-Айресе, который я совсем не ожидал здесь увидеть.
От всей души рекомендую эту экскурсию и саму Юлию как чудесного, эрудированного гида! Одна из лучших прогулок за всю поездку!
юлия
Ответ организатора:
Спасибо, Анион! Еще раз, с Днем рождения. Пусть эта поездка станет для Вас началом еще более радостной, светлой и счастливой жизни. Буэнос-Айрес желает Вам незабываемых впечатлений ❤️
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