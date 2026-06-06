На экскурсии вы узнаете, как амбиции конкистадоров и железная дисциплина монашеских орденов создали фундамент Буэнос-Айреса. А ещё научитесь «читать» фасады и находить зашифрованные символы. Как местный житель и исследователь, я поделюсь не только историческими фактами, но и личными наблюдениями о том, как дух старого города уживается здесь с современной эпохой.

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Описание экскурсии

Квартал просвещения — колыбель интеллектуальной жизни города. Вы узнаете, как иезуиты создали здесь «государство в государстве», зачем построили сеть подземных туннелей и какой след оставили в архитектуре старейшей в Буэнос-Айресе церкви Сан-Игнасио и храме Святого Франциска.

Обитель «нищенствующего» ордена. Мы разберём парадокс одного грандиозного фасада, найдём скрытые детали на барельефах и обсудим, как францисканцы умудрялись сохранять аскезу в самом богатом районе столицы.

Базилика Сан-Доминго (Орден проповедников). Я расскажу, почему доминиканцы стали главными хранителями истории Аргентины и как их обитель превращалась в крепость во время сражений.

Улица Дефенса. Заглянем в старинные дворики и поговорим о том, как конкистадоры и первые поселенцы делили эту землю с монахами.

Casa Ezeiza. Закончим прогулку в одном из самых красивых зданий района. На его примере увидим, что стало с Сан-Тельмо, когда времена монахов и великих орденов сменились эпохой аргентинской аристократии.