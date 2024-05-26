Экскурсии Буэнос-Айреса об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Буэнос-Айресе на русском языке, цены от $20. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Район Сан-Тельмо - ключ к сердцу Буэнос-Айреса
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
4 отзыва
Район Сан-Тельмо - ключ к сердцу Буэнос-Айреса
Блеск и нищета, танго и эмигранты, иезуиты и мистика на экскурсии в мини-группе
Начало: У парка Lesama
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
13 июня в 11:00
$20 за человека
Из чего сделан Буэнос-Айрес
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Из чего сделан Буэнос-Айрес
Вдумчивое знакомство со столицей Аргентины
Начало: на Plaza de Mayo
1 сен в 12:00
2 сен в 12:00
$38 за человека
Don’t cry for me Argentina: феномен Эвиты Перон
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Don’t cry for me Argentina: феномен Эвиты Перон
Погулять по Буэнос-Айресу, обсуждая невероятные обстоятельства жизни и смерти аргентинской иконы
Завтра в 14:00
11 июня в 14:00
$50 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    26 мая 2024
    Из чего сделан Буэнос-Айрес
    Прекрасная экскурсия. Насыщенно, увлекательно и с индивидуальным подходом. Спасибо Эльнара, буду рекомендовать.
    Прекрасная экскурсия. Насыщенно, увлекательно и с индивидуальным подходом. Спасибо Эльнара, буду рекомендоватьПрекрасная экскурсия. Насыщенно, увлекательно и с индивидуальным подходом. Спасибо Эльнара, буду рекомендоватьПрекрасная экскурсия. Насыщенно, увлекательно и с индивидуальным подходом. Спасибо Эльнара, буду рекомендовать
  • С
    Сергей
    6 мая 2024
    Из чего сделан Буэнос-Айрес
    Заказывал экскурсию для мамы. Она осталась в восторге как самой программой, так и экскурсоводом. Экскурсовод, казалось, готов был продолжать ещё и ещё!)) Но мама сказала, что в силу возраста устала и больше не могла. Очень довольна! Рекомендую!
    Заказывал экскурсию для мамы. Она осталась в восторге как самой программой, так и экскурсоводом. Экскурсовод, казалось
  • И
    Ирина
    29 апреля 2024
    Район Сан-Тельмо - ключ к сердцу Буэнос-Айреса
    Спасибо Ольге за организацию, интересную подачу материала, профессионализм! Рекомендую для ознакомления с районом Сан-Тельмо. PS: можно было дать минут 15 для покупки сувениров в лавочках местных торговцев)
    Спасибо Ольге за организацию, интересную подачу материала, профессионализм! Рекомендую для ознакомления с районом Сан-ТельмоСпасибо Ольге за организацию, интересную подачу материала, профессионализм! Рекомендую для ознакомления с районом Сан-ТельмоСпасибо Ольге за организацию, интересную подачу материала, профессионализм! Рекомендую для ознакомления с районом Сан-Тельмо
  • G
    George
    7 апреля 2024
    Из чего сделан Буэнос-Айрес
    Все было хорошо. Гид Эльнара очень знающий и замечательно провела экскурсию. Рекомендуем ее всем, кто интересуется историей.
  • Т
    Татьяна
    17 марта 2024
    Район Сан-Тельмо - ключ к сердцу Буэнос-Айреса
    Во время своего отпуска в Аргентине мы с сестрой ходили на экскурсию с Ольгой. Нам очень понравилось. Было интересно и
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    познавательно, все очень профессионально организовано. Доступно и увлекательно. В конце экскурсии Ольга показала нам с сестрой прекрасный ресторан с почти русскими блинами. Очень вкусный бонус🙂 Однозначно рекомендуем Ольгу как прекрасного экскурсовода. Вы получите огромное удовольствие от экскурсии и заряд энтузиазма узнать о прекрасной солнечной Аргентине как можно больше🙂

    Во время своего отпуска в Аргентине мы с сестрой ходили на экскурсию с Ольгой. Нам очень
  • Н
    Наталья
    15 января 2024
    Район Сан-Тельмо - ключ к сердцу Буэнос-Айреса
    Спасибо огромное Ольге за обзорную экскурсию по Буэнос Айресу! Познавательно, интересно, колоритно! Все было организовано просто прекрасно! Благодаря профессионализму, эрудированности, тактичности и доброжелательности Ольги наше пребывание в городе получилось просто незабываемым. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Буэнос-Айресу в категории «История и архитектура»

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  1. Район Сан-Тельмо - ключ к сердцу Буэнос-Айреса
  2. Из чего сделан Буэнос-Айрес
  3. Don’t cry for me Argentina: феномен Эвиты Перон
Сколько стоит экскурсия по Буэнос-Айресу в июне 2024
Сейчас в Буэнос-Айресе в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 50. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Буэнос-Айресе (Аргентина 🇦🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «История и архитектура», 11 ⭐ отзывов, цены от $20. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Аргентины. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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