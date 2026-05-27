Я приглашаю вас в Casa Ezeiza — один из самых красивых и загадочных пассажей Буэнос-Айреса.
В бывшем аристократическом особняке 19 века, среди старинных лестниц и тенистых двориков, вы попробуете три вида кофе по уникальным рецептам. Поговорим о том, как район Сан-Тельмо хранит традиции и почему здесь время течёт иначе.
Описание экскурсии
- Внутренние дворики (патио). Мы пройдём через анфиладу двориков с их знаменитой плиткой и коваными решётками. Я покажу лучшие ракурсы для фото и объясню устройство классического аргентинского пассажа
- Кофейная станция. Вы увидите редкое для Аргентины зрелище — варку кофе в джезве на раскалённом песке. Наша мобильная станция превращает этот процесс в настоящий перформанс
- Терраса второго этажа. С чашкой кофе мы поднимемся на галерею, откуда открывается лучший вид на внутреннюю архитектуру здания. Вдали от шума улицы Дефенса поговорим о жизни в Сан-Тельмо
Мы затронем темы, которые помогут почувствовать ДНК Буэнос-Айреса:
- почему местные жители так ценят отдых и что такое философия despacio в мегаполисе
- как Casa Ezeiza прошёл путь от золотого века аргентинской аристократии до упадка, превращения в коммунальное жилье (conventillo) и возрождения
- как в стране, где доминирует итальянский эспрессо, приживается восточная традиция варки на песке, и как это связано с современным креативным классом города
А ещё я поделюсь личными наблюдениями о жизни в этом районе, посоветую лучшие антикварные лавки и места для своих, о которых не знают обычные туристы.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Casa Ezeiza
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
юлия — ваш гид в Буэнос-Айресе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я профессиональный журналист и немного писатель. В 2023 году мы влюбились в Буэнос-Айрес и переехали сюда жить. В какой-то момент я поняла, что этот город нельзя смотреть на бегу. Его нужно
