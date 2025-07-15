На экскурсии по Сан-Тельмо участники отправляются в увлекательное путешествие по старинным улицам, где можно встретить колониальные дома, уличных артистов и настоящие антикварные сокровища. Парк Лесама, улица Дефенса и ярмарка на
5 причин купить эту экскурсию
- 🕰️ Путешествие сквозь время
- 🎭 Уличные артисты и танго
- 📚 Винтажные лавки и антиквариат
- ☕ Исторические кафе
- 🗺️ Мифы и легенды Сан-Тельмо
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Сан-Тельмо - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода комфортная и нет сильной жары. В эти месяцы прогулка по старинным улицам будет особенно приятной. Летом, с декабря по февраль, здесь жарко, но это время оживляет ярмарки и уличные представления. Зимой, с июня по август, температура может быть ниже, но атмосфера остаётся такой же захватывающей.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Парк Лесама
- Улица Дефенса
- Ярмарка на Пласа Доррего
- Рынок Сан-Тельмо
- Старинные кафе
- Место, где «живёт» Мафальда
Описание экскурсии
В Сан-Тельмо можно купить всё: от винила и старинных фотоаппаратов до пуговиц, газет 1930-х годов и мате в серебряных чашах. Мы попробуем найти антиквариат, угостимся знаменитой сгущёнкой dulce de leche и поговорим о местных мифах и легендах.
Вы увидите:
- Улицу Дефенса с брусчаткой и колониальными домами
- Ярмарку на Пласа Доррего — живой музей под открытым небом
- Рынок Сан-Тельмо с уличной едой, искусством и винтажными предметами
- Старинные кафе, вроде El Federal или Bar Dorrego, которые работают с 19 века
Вы узнаете:
- Как антикварная лавка стала ярмаркой на весь район
- Кто такие «живые статуи» и почему их знают в лицо
- Почему танго танцуют прямо на улицах и кто этим занимается
- Где пили кофе аргентинские писатели и революционеры
- И многое другое
Организационные детали
- Одевайтесь по погоде, выбирайте удобную обувь и возьмите немного денег на покупку чего-то старого
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
в воскресенье в 11:00 и 13:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Defensa
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 11:00 и 13:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваша команда гидов в Буэнос-Айресе
Я из Санкт-Петербурга. Сначала была Грузия — страна солнца, гор и удивительных людей, где я открыл для себя виноделие. Потом — Аргентина. Буэнос-Айрес закрутил, как танго на улице Сан-Тельмо, и вот уже
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Sofia
15 июл 2025
Была на экскурсии по ярмарке Сан Тельмо — это что-то невероятное! Оказывается, это целый мир! Там есть продавцы, которые работают с самого основания, это одна большая семья! Гид просто на высоте!!! От фокусников до продавцов пуговиц! Невероятное погружение в город и в атмосферу! Чувствуешь все изнутри! Спасибо за чудесную экскурсию!!!
Входит в следующие категории Буэнос-Айреса
Похожие экскурсии из Буэнос-Айреса
Мини-группа
до 10 чел.
Район Сан-Тельмо - ключ к сердцу Буэнос-Айреса
Погрузитесь в историю Сан-Тельмо, исследуя парк Lesama, старейшую улицу, антикварные магазины и эмигрантский рынок. Узнайте о колониальной эпохе и тайнах района
Начало: У парка Lesama
Расписание: во вторник в 15:00, в среду, четверг и пятницу в 10:00 и 15:00, в субботу в 11:00
18 ноя в 15:00
20 ноя в 10:00
$37 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выборСердце Буэнос-Айреса: исторический центр
Буэнос-Айрес - город, который манит своей историей и культурой. Откройте для себя его сердце, пройдя по центральным улицам и улочкам Сан-Тельмо
Начало: По договорённости с организатором
18 ноя в 10:00
19 ноя в 10:00
от $100 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Буэнос-Айресу: история, культура и архитектура
Исследуйте Буэнос-Айрес с гидом: парки, соборы, знаменитые кафе и престижные районы. Узнайте о культуре и истории города
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$400 за всё до 4 чел.