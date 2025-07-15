На экскурсии по Сан-Тельмо участники отправляются в увлекательное путешествие по старинным улицам, где можно встретить колониальные дома, уличных артистов и настоящие антикварные сокровища. Парк Лесама, улица Дефенса и ярмарка на

Пласа Доррего - лишь часть того, что предстоит увидеть. Гости смогут заглянуть в винтажные лавки, насладиться вкусом dulce de leche и узнать о местных мифах. Это уникальная возможность прикоснуться к истории и культуре Буэнос-Айреса

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Сан-Тельмо - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода комфортная и нет сильной жары. В эти месяцы прогулка по старинным улицам будет особенно приятной. Летом, с декабря по февраль, здесь жарко, но это время оживляет ярмарки и уличные представления. Зимой, с июня по август, температура может быть ниже, но атмосфера остаётся такой же захватывающей.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.