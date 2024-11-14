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1 чел. По популярности SUP-прогулки 2.5 часа Водная прогулка SUP-прогулка по тихим рекам и каналам Тигре Прокатиться на сапборде с инструктором и отдохнуть в живописном пригороде Буэнос-Айреса Начало: В Тигре Расписание: во вторник, среду, четверг и пятницу в 16:00, в субботу и воскресенье в 09:00 и 16:30 $ 60 за человека 4 часа Индивидуальная до 4 чел. Городок Тигре, или Путь воды: колорит аргентинской Венеции Путешествие в Тигре - это уникальная возможность увидеть аргентинскую Венецию. Плавающие супермаркеты, дома на сваях и кафе на деревьях ждут вас Начало: На станции «Тигре» $ 550 за всё до 4 чел. Пешая 2.5 часа Индивидуальная до 6 чел. Бёрдвотчинг в Буэнос-Айресе Увлекательная прогулка по заповеднику: изучение десятков видов птиц, их маршрутов и миграций. Узнайте о пернатых обитателях и работе орнитологов Начало: У фонтана Fuente de las Nereidas (Puerto Madeiro) $ 220 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Буэнос-Айреса

Ответы на вопросы от путешественников по Буэнос-Айресу в категории «Активности»

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