2.5 часа
Водная прогулка
SUP-прогулка по тихим рекам и каналам Тигре
Прокатиться на сапборде с инструктором и отдохнуть в живописном пригороде Буэнос-Айреса
Начало: В Тигре
Расписание: во вторник, среду, четверг и пятницу в 16:00, в субботу и воскресенье в 09:00 и 16:30
14 ноя в 16:00
15 ноя в 16:00
$60 за человека
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Городок Тигре, или Путь воды: колорит аргентинской Венеции
Путешествие в Тигре - это уникальная возможность увидеть аргентинскую Венецию. Плавающие супермаркеты, дома на сваях и кафе на деревьях ждут вас
Начало: На станции «Тигре»
Завтра в 08:00
14 ноя в 08:00
$550 за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Бёрдвотчинг в Буэнос-Айресе
Увлекательная прогулка по заповеднику: изучение десятков видов птиц, их маршрутов и миграций. Узнайте о пернатых обитателях и работе орнитологов
Начало: У фонтана Fuente de las Nereidas (Puerto Madeiro)
Завтра в 09:30
14 ноя в 09:30
$220 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Буэнос-Айресу в категории «Активности»
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