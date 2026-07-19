Классическая обзорная экскурсия по центру Буэнос-Айреса
С вниманием к деталям, фактам и легендам
Влюбиться в Буэнос-Айрес очень просто.
Сложнее прочитать его архитектуру — заметить скрытые символы на фасадах, прочувствовать контрасты, открыть тайные уголки, знакомые только местным жителям.
Я в этом помогу! Расскажу детективные истории и масонские секреты, покажу знаменитый балкон Эвиты и мавзолей главного героя Аргентины. Проведу по главному маршруту Буэнос-Айреса и сдам пароли его лучших винных погребков и танго-баров.
Описание экскурсии
Мы пройдём от главной площади города Пласа-де-Майо до главного законодательного органа страны — Конресса.
Рассмотрим президентский дворец, в котором когда-то жила Эвита Перон, и балкон, с которого она выступала.
Заглянем в кафедральный собор и подойдём там к мавзолею главного героя Аргентины — Сан-Мартина.
Прогуляемся по Майской улице, чтобы увидеть архитектурную роскошь Парижа Южной Америки.
Я расскажу вам почти детективную историю двух конкистадоров, которые дважды основывали Буэнос-Айрес (спойлер: одного мы даже увидим!)
Удивлю вас рассказом об участии Аргентины во Второй Мировой войне и колоссах Сименса.
Мы исследуем одно из самых таинственных масонских зданий мира — Паласио Бароло.
Поговорим о трагедии движения Белых платков в последнюю диктатуру.
Выпьем кофе в знаменитом кафе старой части города.
По пути я с радостью сдам вам пароли и явки лучших винных погребков, антикварных лавок и танго-баров.
Организационные детали
По пути можем сделать кофе-паузу. Напитки вы оплачиваете самостоятельно
Протяжённость маршрута — 1,6 км, подъёмов по ступеням нет
Можно с коляской. Дети приветствуются:-)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный
$150
Дети до 7 лет
$30
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Пласа-де-Майо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамара — ваш гид в Буэнос-Айресе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Лицензированный гид со стажем более 20 лет. Совладелица турагентства. После переезда из Сибири в 2022 году проживаю и вожу экскурсии и туры по Буэнос-Айресу и Аргентине.
Знаю, люблю и покажу город так, как никто другой, сквозь призму собственных увлечений: истории, литературы, архитектуры, танго и мальбека.
Как мама четырёх детей, умею и люблю работать с юными экскурсантами.
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