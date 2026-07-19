Влюбиться в Буэнос-Айрес очень просто. Сложнее прочитать его архитектуру — заметить скрытые символы на фасадах, прочувствовать контрасты, открыть тайные уголки, знакомые только местным жителям. Я в этом помогу! Расскажу детективные истории и масонские секреты, покажу знаменитый балкон Эвиты и мавзолей главного героя Аргентины. Проведу по главному маршруту Буэнос-Айреса и сдам пароли его лучших винных погребков и танго-баров.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Ваш гид в Буэнос-Айресе

Описание экскурсии

Мы пройдём от главной площади города Пласа-де-Майо до главного законодательного органа страны — Конресса.

Рассмотрим президентский дворец, в котором когда-то жила Эвита Перон, и балкон, с которого она выступала.

Заглянем в кафедральный собор и подойдём там к мавзолею главного героя Аргентины — Сан-Мартина.

Прогуляемся по Майской улице, чтобы увидеть архитектурную роскошь Парижа Южной Америки.

Я расскажу вам почти детективную историю двух конкистадоров, которые дважды основывали Буэнос-Айрес (спойлер: одного мы даже увидим!)

Удивлю вас рассказом об участии Аргентины во Второй Мировой войне и колоссах Сименса.

Мы исследуем одно из самых таинственных масонских зданий мира — Паласио Бароло.

Поговорим о трагедии движения Белых платков в последнюю диктатуру.

Выпьем кофе в знаменитом кафе старой части города.

По пути я с радостью сдам вам пароли и явки лучших винных погребков, антикварных лавок и танго-баров.

Организационные детали