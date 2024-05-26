1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Главное в Буэнос-Айресе: история и архитектура
Насыщенная обзорная экскурсия по одному из самых красивых и интересных городов Латинской Америки
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$300 за всё до 5 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Район Сан-Тельмо - ключ к сердцу Буэнос-Айреса
Блеск и нищета, танго и эмигранты, иезуиты и мистика на экскурсии в мини-группе
Начало: У парка Lesama
«Это обзорная пешеходная экскурсия без обязательных дополнительных расходов»
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
13 июня в 11:00
$20 за человека
Индивидуальная
3 часа
Из чего сделан Буэнос-Айрес
Вдумчивое знакомство со столицей Аргентины
Начало: на Plaza de Mayo
«Мы погуляем по центру города: увидим его главные достопримечательности, поговорим об истории развития и обсудим настоящее»
1 сен в 12:00
2 сен в 12:00
$38 за человека
Индивидуальная
3 часа
Из чего сделан Буэнос-Айрес: первое знакомство со столицей Аргентины
Начало: Plaza de Mayo у Майской пирамиды Pirámide de Mayo
Расписание: пн-вс в 12:00
1 сен в 12:00
2 сен в 12:00
$38 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- OOxana26 мая 2024Наше первое посещение Буэнос Айреса прошло великолепно! Знакомство с городом нужно начинать именно так, чтобы потом обязательно захотелось вернуть.
- ЮЮрий26 мая 2024Прекрасная экскурсия. Насыщенно, увлекательно и с индивидуальным подходом. Спасибо Эльнара, буду рекомендовать.
- ААнна20 мая 2024Отличная экскурсия, гид и водитель были великолепны, все очень понравилось! Спасибо большое!
- ААнна14 мая 2024Все очень неплохо. Единственное "но" - нас сопровождала не Ольга, а другой гид.
- ССергей6 мая 2024Заказывал экскурсию для мамы. Она осталась в восторге как самой программой, так и экскурсоводом. Экскурсовод, казалось, готов был продолжать ещё и ещё!)) Но мама сказала, что в силу возраста устала и больше не могла. Очень довольна! Рекомендую!
- ИИрина29 апреля 2024Спасибо Ольге за организацию, интересную подачу материала, профессионализм! Рекомендую для ознакомления с районом Сан-Тельмо. PS: можно было дать минут 15 для покупки сувениров в лавочках местных торговцев)
- IIrina22 апреля 2024Спасибо Эле за экскурсию! Очень познавательно, интересно, комфортно! 3,5 часа прошли незаметно👍 Эля профессионал своего дела и позитивный, душевный человек! Рекомендую!
- GGeorge7 апреля 2024Все было хорошо. Гид Эльнара очень знающий и замечательно провела экскурсию. Рекомендуем ее всем, кто интересуется историей.
- ТТатьяна17 марта 2024Во время своего отпуска в Аргентине мы с сестрой ходили на экскурсию с Ольгой. Нам очень понравилось. Было интересно и
- ННаталья15 января 2024Спасибо огромное Ольге за обзорную экскурсию по Буэнос Айресу! Познавательно, интересно, колоритно! Все было организовано просто прекрасно! Благодаря профессионализму, эрудированности, тактичности и доброжелательности Ольги наше пребывание в городе получилось просто незабываемым. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Буэнос-Айресу в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Буэнос-Айресу в июне 2024
Сейчас в Буэнос-Айресе в категории "Обзорные" можно забронировать 4 экскурсии от 20 до 300. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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