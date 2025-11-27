Предлагаю вам сгонять в Уругвай из Буэнос-Айреса! Вы смените декорации и отдохнёте от мегаполиса в очаровательной Колонии-дель-Сакраменто, городке — наследии ЮНЕСКО. Узнаете массу любопытных фактов о маленькой, но очень гордой южноамериканской стране. И ощутите себя уругвайцем, выучив пару-другую фраз на портуньоле — гремучем местном диалекте.
Описание экскурсии
На скоростном пароме мы отправимся в Уругвай! Проплывём через самую широкую реку в мире — Ла-Плату. С воды полюбуемся небоскрёбами Буэнос-Айреса, а также рассмотрим импозантное здание яхт-клуба Аргентины, построенное в 1883 году.
Через час прибудем в Колонию-дель-Сакраменто — фотогеничный городок с милыми магазинчиками и элегантными ресторанами.
Здесь мы:
- посетим развалины форта
- увидим главную площадь и самую фотографируемую улицу Уругвая
- посмотрим на скелет заплывшего в Ла-Плату кита
- поднимемся на старинный маяк
- зайдём в один из самых старых храмов страны
- остановимся у бывшей железнодорожной станции, построенной англичанами
- побродим по антикварным лавочкам и при желании попробуем знаковое уругвайское вино Таннат или традиционную «граппамиель»
- станем свидетелями красивого заката и уплывём обратно в порт Буэнос-Айреса
Я расскажу:
- почему Уругвай — это официально самая дорогая страна континента
- как на одного уругвайца по статистике приходится четыре коровы
- почему лучшая винодельня континента находится именно здесь
- как уругвайцы повернуты на сифонах (такие были популярны в Советском Союзе!)
Организационные детали
- Трансфер из вашего отеля до порта и обратно включён в стоимость
- Обязательно захватите паспорта
- В Уругвае будем передвигаться пешком — городок одна сплошная пешеходная зона (но можно и на гольфкарах, если захотите)
- Отдельно оплачиваются билеты на паром — примерно $70 за чел.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елизавета — ваш гид в Буэнос-Айресе
Я родилась в Ленинграде, выросла в Санкт-Петербурге, с 2007 года живу в Буэнос-Айресе, а каждое лето провожу в Уругвае, в маленькой деревне Санта Ана, по дороге в Монтевидео из Колонии-дель-Сакраменто. Уругвайский
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
V
Victoria
27 ноя 2025
Елизавета спасибо вам огромное!!! Это была потрясающая поездка и очень рады что посмотрели Уругвай именно с вами! Успехов вам и удачи ❤️
