Предлагаю вам сгонять в Уругвай из Буэнос-Айреса! Вы смените декорации и отдохнёте от мегаполиса в очаровательной Колонии-дель-Сакраменто, городке — наследии ЮНЕСКО. Узнаете массу любопытных фактов о маленькой, но очень гордой южноамериканской стране. И ощутите себя уругвайцем, выучив пару-другую фраз на портуньоле — гремучем местном диалекте.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

На скоростном пароме мы отправимся в Уругвай! Проплывём через самую широкую реку в мире — Ла-Плату. С воды полюбуемся небоскрёбами Буэнос-Айреса, а также рассмотрим импозантное здание яхт-клуба Аргентины, построенное в 1883 году.

Через час прибудем в Колонию-дель-Сакраменто — фотогеничный городок с милыми магазинчиками и элегантными ресторанами.

Здесь мы:

посетим развалины форта

увидим главную площадь и самую фотографируемую улицу Уругвая

посмотрим на скелет заплывшего в Ла-Плату кита

поднимемся на старинный маяк

зайдём в один из самых старых храмов страны

остановимся у бывшей железнодорожной станции, построенной англичанами

побродим по антикварным лавочкам и при желании попробуем знаковое уругвайское вино Таннат или традиционную «граппамиель»

станем свидетелями красивого заката и уплывём обратно в порт Буэнос-Айреса

Я расскажу:

почему Уругвай — это официально самая дорогая страна континента

как на одного уругвайца по статистике приходится четыре коровы

почему лучшая винодельня континента находится именно здесь

как уругвайцы повернуты на сифонах (такие были популярны в Советском Союзе!)

Организационные детали