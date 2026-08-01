Ла-Плата — город диагоналей, построенный с нуля по плану, где математическая точность встречается с символикой. Я покажу вам не просто фасады зданий, а масонский чертёж города. Расскажу, как диагональные проспекты и расположение площадей создают его геометрический код. Вы увидите Ла-Плату глазами основателей, которые мечтали построить идеальную столицу Аргентины.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $650 за экскурсию

Ваш гид в Буэнос-Айресе

Описание экскурсии

9:00-10:00 — путь в Ла-Плату

Покидаем шумный мегаполис. По пути я познакомлю вас с золотым веком Аргентины и расскажу, почему правительство решило создать новый город-столицу, который должен был стать архитектурным ответом Европе.

10:30–11:15 — Плаза Морено и город диагоналей

Гуляя по центру, мы разгадаем масонский шифр в планировке площадей и поймём, как математика стала основой городского ландшафта.

11:15–12:00 — Кафедральный собор

Посетим один из самых величественных неоготических храмов Южной Америки. Обсудим символику его шпилей, устремлённых в небо, — как отражение амбиций основателей.

12:00–13:30 — Музей естествознания.

Здесь история планеты встречается с архитектурным изяществом.

13:30–14:30 — обед (оплачивается отдельно)

Заглянем в атмосферное заведение на ваш вкус, чтобы перекусить и отдохнуть.

14:30–15:30 — правительственный квартал

Прогуляемся вдоль зданий в стиле неоренессанса. Увидим, как европейские стили адаптировались под латиноамериканское солнце, и оценим масштаб построек.

15:30–17:00 — возвращение в Буэнос-Айрес

Подведём итоги и поговорим о том, как архитектурные эксперименты прошлого влияют на современный облик Аргентины.

Организационные детали

Можем заглянуть в любой ресторан, я с удовольствием порекомендую места, где средний чек — $50 за чел.