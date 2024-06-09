Бёрдвотчинг в Буэнос-Айресе

Орнитологическая экскурсия в одном из лучших спотов мира - природном заповеднике Костанера Сур
Костанера Сур — великолепный заповедник всего в нескольких кварталах от центра Буэнос-Айреса.

Он идеально подходит, чтобы отключиться от городского шума, соединиться с природой и понаблюдать за птицами.

Вы научитесь пользоваться монокуляром или биноклем, получите уникальный чек-лист со списком обитающих в парке птиц и отправитесь со мной на их поиски!
Бёрдвотчинг в Буэнос-Айресе
Бёрдвотчинг в Буэнос-Айресе
Бёрдвотчинг в Буэнос-Айресе
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Наблюдение за жителями заповедника

Вооружившись биноклем, простым карандашом и подготовленным списком, мы пойдём исследовать заповедник. Вы научитесь распознавать десятки видов птиц. Некоторые из них живут на деревьях, кто-то в водоёмах парка, другие гостят здесь в период миграции. Вы посмотрите на хищников и водоплавающих, полюбуетесь попугаями и дятлами. Узнаете о национальной птице Аргентины — рыжем печнике — и разберётесь в видах лысух. Если повезёт, встретите цапель, арам, краснохохлую танагру кардинала и бентеви — особенно велика вероятность увидеть их утром и вечером.

Нескучно о бёрдвотчинге

Я поделюсь увлекательными фактами о пернатых обитателях, расскажу о маршрутах и целях перелётных птиц. А также о работе орнитологов. Раскрою, как помочь пернатым и как поступить, если найдёте выпавшего из гнезда птенца. А ещё мы рассмотрим мир бёрдвотчинга как современное хобби, духовную практику и научное исследование.

Организационные детали

  • Вход в заповедник бесплатный
  • Я выдам вам всё необходимое оборудование

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у фонтана Fuente de las Nereidas (Puerto Madeiro)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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