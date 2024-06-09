Вооружившись биноклем, простым карандашом и подготовленным списком, мы пойдём исследовать заповедник. Вы научитесь распознавать десятки видов птиц. Некоторые из них живут на деревьях, кто-то в водоёмах парка, другие гостят здесь в период миграции. Вы посмотрите на хищников и водоплавающих, полюбуетесь попугаями и дятлами. Узнаете о национальной птице Аргентины — рыжем печнике — и разберётесь в видах лысух. Если повезёт, встретите цапель, арам, краснохохлую танагру кардинала и бентеви — особенно велика вероятность увидеть их утром и вечером.
Нескучно о бёрдвотчинге
Я поделюсь увлекательными фактами о пернатых обитателях, расскажу о маршрутах и целях перелётных птиц. А также о работе орнитологов. Раскрою, как помочь пернатым и как поступить, если найдёте выпавшего из гнезда птенца. А ещё мы рассмотрим мир бёрдвотчинга как современное хобби, духовную практику и научное исследование.
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваш гид в Буэнос-Айресе
Приветствую всех путешественников! Я Николай, гид по миру птиц Аргентины. Уже четвертый год я погружён в изучение пернатых и их удивительной жизни. Приглашаю вас на орнитологические экскурсии в самых красивых парках Буэнос-Айреса.