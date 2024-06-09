Костанера Сур — великолепный заповедник всего в нескольких кварталах от центра Буэнос-Айреса. Он идеально подходит, чтобы отключиться от городского шума, соединиться с природой и понаблюдать за птицами. Вы научитесь пользоваться монокуляром или биноклем, получите уникальный чек-лист со списком обитающих в парке птиц и отправитесь со мной на их поиски!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Наблюдение за жителями заповедника

Вооружившись биноклем, простым карандашом и подготовленным списком, мы пойдём исследовать заповедник. Вы научитесь распознавать десятки видов птиц. Некоторые из них живут на деревьях, кто-то в водоёмах парка, другие гостят здесь в период миграции. Вы посмотрите на хищников и водоплавающих, полюбуетесь попугаями и дятлами. Узнаете о национальной птице Аргентины — рыжем печнике — и разберётесь в видах лысух. Если повезёт, встретите цапель, арам, краснохохлую танагру кардинала и бентеви — особенно велика вероятность увидеть их утром и вечером.

Нескучно о бёрдвотчинге

Я поделюсь увлекательными фактами о пернатых обитателях, расскажу о маршрутах и целях перелётных птиц. А также о работе орнитологов. Раскрою, как помочь пернатым и как поступить, если найдёте выпавшего из гнезда птенца. А ещё мы рассмотрим мир бёрдвотчинга как современное хобби, духовную практику и научное исследование.

Организационные детали