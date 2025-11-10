Эта экскурсия — ключ к многослойной истории Буэнос-Айреса, вписанной в улицы и площади города.
Мы пройдём по следам первых сефардов и ашкеназов, поговорим о бароне Морисе де Хирше, мафии Цви Мигдаль и многом другом.
Я погружу вас в прошлое Буэнос-Айреса — от колониальных фасадов до сияющих небоскрёбов, от старых церквей до синагог и мемориалов.
Описание экскурсии
- Вы пройдёте по улицам Ла-Бока — первого пристанища эмигрантов. Это район красочных домиков, футбола, мафии и танго. Узнаете о преступной сети Цви Мигдаль и тёмной странице аргентинской истории
- Побываете в парке Лесама и Сан-Тельмо — самом старом районе города. Обсудим раннюю историю криптоевреев (сефардов), скрывавшихся от инквизиции
- Посетите площадь Мая, где родилась аргентинская нация. Увидите уникальный собор с еврейским мемориалом. Поговорим о «белых косынках» и плане «Андиния» — преследовании евреев во времена диктатуры
- Прогуляетесь по футуристическому Пуэрто-Мадеро и узнаете, как портовые склады превратились в архитектурные шедевры. Увидите мост Женщины (Puente de la Mujer) Сантьяго Калатравы и мемориал Анны Франк
- Заглянете в Palacio Barolo — небоскрёб, построенный по мотивам «Божественной комедии» Данте. Поговорим о средневековой поэзии и мистическом наследии, вплетённом в структуру здания
- Сделаете фото у Обелиска — главного символа Буэнос-Айреса, а также проедете по авениде 9 июля — самому широкому проспекту на планете
- Увидите легендарный театр «Колон». Расскажу, кто из великих выступал здесь и какие тайны скрывает здание
- Посетите первую синагогу города. Узнаете, почему её фасад напоминает европейские соборы и как еврейская община Аргентины добивалась своих прав
- Увидите район кладбища Реколета. Поговорим об этой «ярмарке тщеславия» и обсудим, почему главным анархистом Аргентины стал еврей из Российской империи
- Завершите день в районе Абасто — еврейском сердце города, где по желанию можно перекусить в единственном в мире кошерном «Макдональдсе» за пределами Израиля
Организационные детали
Экскурсия проходит на минивэне Volkswagen Sharan с водителем и гидом.
Ответы на вопросы
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Ольга — ваш гид в Буэнос-Айресе
Провела экскурсии для 646 туристов
¡Hola! Меня зовут Ольга, я родилась в Санкт-Петербурге, получила историческое образование и теперь живу в Буэнос-Айресе. Я уверена, что нет ничего интереснее истории, ведь история — от слова «истории», а уж в Аргентине судьбы людей переплетались с историей города удивительнейшим образом! Буэнос-Айрес — город-вихрь, город-маятник и конечно, город эмигрантов. Я помогу вам узнать и полюбить «Город добрых ветров».
