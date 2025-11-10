Ольга — ваш гид в Буэнос-Айресе

Провела экскурсии для 646 туристов

¡Hola! Меня зовут Ольга, я родилась в Санкт-Петербурге, получила историческое образование и теперь живу в Буэнос-Айресе. Я уверена, что нет ничего интереснее истории, ведь история — от слова «истории», а уж в Аргентине судьбы людей переплетались с историей города удивительнейшим образом! Буэнос-Айрес — город-вихрь, город-маятник и конечно, город эмигрантов. Я помогу вам узнать и полюбить «Город добрых ветров».