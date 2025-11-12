В Аргентине мате - это больше, чем просто напиток.
На индивидуальной экскурсии в Буэнос-Айресе участники смогут погрузиться в атмосферу местной культуры, попробовав настоящий мате и узнав о его значении в жизни
6 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Узнать культурное значение мате
- 🥤 Попробовать настоящий аргентинский мате
- 📚 Изучить традиции и ритуалы
- 🗺️ Посетить знаковые места Буэнос-Айреса
- 🎒 Удобный формат экскурсии
- 🍰 Включены напитки и выпечка
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучше всего насладиться церемонией мате в Буэнос-Айресе в марте, ноябре и декабре. В это время погода комфортная, а парки особенно живописны. Апрель, май, сентябрь и октябрь также подходят для посещения, но возможны небольшие дожди. В оставшиеся месяцы, хотя и может быть жарко или прохладно, всё равно можно насладиться уникальной атмосферой и культурой Аргентины, выбрав более тенистое или защищённое место для церемонии.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Что можно увидеть
- Парк Трес-де-Фебреро
- Район Реколета
- Ботанический сад
Описание экскурсии
Культурный код Аргентины
Мы встретимся в одном из парков Буэнос-Айреса, устроимся на траве — так, как это делают местные, — и проведём мате-церемонию. Вы попробуете настоящий аргентинский мате и услышите, какое место этот напиток занимает в культуре и повседневной жизни аргентинцев.
Кто-то добавляет сахар, кто-то предпочитает горький. Одни носят с собой термос, другие — целый мате-набор в багажнике. По тому, как человек пьёт мате, можно многое сказать о его привычках, характере и даже месте, откуда он родом. Разберём эти тонкости!
Итак, вы узнаете:
- что такое мате и почему этот напиток так важен для аргентинцев
- как правильно пить мате (и чего делать не стоит)
- какие разновидности и способы заваривания существуют
- чем он отличается от привычных чаёв
- почему в Аргентине повсюду ходят с термосами
По желанию церемонию можно дополнить короткой прогулкой по одной из знаковых локаций — парку Трес-де-Фебреро, району Реколета или ботаническому саду.
Организационные детали
- Мы предоставим всё необходимое для чистого и комфортного размещения в парке
- Если вы предпочитаете провести встречу не на траве, возможен вариант с прогулкой и остановкой в спокойном месте для церемонии — обсудим заранее
- Напитки и традиционная выпечка входят в стоимость экскурсии. Если у вас есть пищевые ограничения или предпочтения — напишите об этом
- Церемонию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артур — ваша команда гидов в Буэнос-Айресе
Провели экскурсии для 19 туристов
Хола! Я Артур. Живу в Аргентине и много лет исследую эту удивительную страну — от оживлённых улиц Буэнос-Айреса до диких просторов Патагонии и тропиков Игуасу. Моя миссия — помогать вамЗадать вопрос
Входит в следующие категории Буэнос-Айреса
