Мини-группа
до 10 чел.
«Ярмарка времени» - прогулка по Сан-Тельмо
Охотиться за прошлым и коллекционировать истории в старом районе Буэнос-Айреса
Начало: Los Ezeiza
Расписание: в воскресенье в 11:00 и 13:30
20 июл в 11:00
27 июл в 11:00
$45 за человека
Индивидуальная
до 12 чел.
Аргентинское танго - взгляд изнутри
Погрузитесь в атмосферу ночного Буэнос-Айреса, изучая танго с местными жителями. Узнайте о стилях танца и насладитесь живым выступлением
Завтра в 21:00
11 июл в 21:00
от $300 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
Мате - больше чем напиток
В Аргентине мате - это не просто напиток, а часть культуры. Присоединяйтесь к церемонии и узнайте, почему он так важен для местных жителей
Начало: По договорённости с организатором
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
от $78 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Буэнос-Айресу в категории «Почувствовать себя местным»
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