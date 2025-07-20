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1 чел. По популярности Пешая 2 часа Мини-группа до 10 чел. «Ярмарка времени» - прогулка по Сан-Тельмо Охотиться за прошлым и коллекционировать истории в старом районе Буэнос-Айреса Начало: Los Ezeiza Расписание: в воскресенье в 11:00 и 13:30 $45 за человека 5 часов Индивидуальная до 12 чел. Аргентинское танго - взгляд изнутри Погрузитесь в атмосферу ночного Буэнос-Айреса, изучая танго с местными жителями. Узнайте о стилях танца и насладитесь живым выступлением от $300 за всё до 12 чел. Пешая 1.5 часа Индивидуальная Мате - больше чем напиток В Аргентине мате - это не просто напиток, а часть культуры. Присоединяйтесь к церемонии и узнайте, почему он так важен для местных жителей Начало: По договорённости с организатором от $78 за человека Другие экскурсии Буэнос-Айреса

Ответы на вопросы от путешественников по Буэнос-Айресу в категории «Почувствовать себя местным»

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