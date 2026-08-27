Эта экскурсия — не лекция по искусствоведению, а путешествие по истории и культуре Латинской Америки через её самые яркие произведения. Вы поймёте, как она искала собственный голос — от Фриды Кало до толстячков Ботеро.
Увидите, как через картины, объекты и инсталляции раскрывается история целого континента — его противоречия, мечты и поиски собственной идентичности.
Увидите, как через картины, объекты и инсталляции раскрывается история целого континента — его противоречия, мечты и поиски собственной идентичности.
Описание билета
- У знаменитого автопортрета Фриды Кало мы обсудим, как личная история художницы превратилась в символ мексиканской идентичности и почему её искусство стало мировым феноменом
- Разберём загадочные работы Хул Солара — аргентинского художника, мистика и друга Борхеса. Поговорим о его утопических проектах, поисках нового языка и мечте создать новую культуру Латинской Америки
- У произведений Тарсилы ду Амарал вспомним одну из главных идей бразильского модернизма — антропофагию (ритуальный каннибализм). Почему бразильские интеллектуалы предлагали поглотить европейскую культуру, чтобы создать собственную идентичность?
- Рассмотрим работы Антонио Берни и поговорим о социальном неравенстве, миграции и жизни простых людей в странах Латинской Америки.
- У произведений Леона Феррари обсудим искусство как форму протеста. Подискутируем о диктатурах, цензуре и о том, как художники реагировали на политическое насилие 20 века
- Среди экспонатов музея есть пластилиновый череп, который заставляет посетителей спорить: искусство это или провокация. Попробуем разобраться вместе
Организационные детали
Входной билет оплачивается дополнительно — около $10 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Стандартный
|$50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У музея MALBA
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Буэнос-Айресе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 890 туристов
Я историк по образованию и автор экскурсий по Буэнос-Айресу. Уже несколько лет живу в Аргентине, изучаю её историю и культуру. Провела более 500 экскурсий для путешественников из разных стран. Для меня
Входит в следующие категории Буэнос-Айреса
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