читать дальше уменьшить

экскурсия — это возможность не просто показать город, а помочь понять его. Я рассказываю о Буэнос-Айресе через судьбы людей, архитектуру, литературу и большие исторические события. На моих прогулках не будет сухого перечисления дат и фактов из путеводителя — только живые истории, неожиданные детали и попытка разобраться, почему Аргентина стала именно такой, какой мы видим её сегодня. Буду рада помочь вам открыть настоящий Буэнос-Айрес — многослойный, противоречивый и бесконечно интересный. И влюбиться в «город добрых ветров» так же, как когда-то влюбилась в него я.