Буэнос-Айрес — город-лабиринт: за широкими проспектами и имперской архитектурой скрывается особая история и многоуровневый символизм. Почему главные площади напоминают шахматную доску? Какие послания тайных обществ зашифрованы в отделке зданий? Приглашаю вас на большое исследование Буэнос-Айреса, где мы увидим город целиком и вскроем его тайный код.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Ла-Бока и Сан-Тельмо. Начнём там, где зарождался город. Пройдём по старинным улочкам ярких районов и обсудим, как «порт всех стран» стал плавильным котлом культур и как первые масонские ложи повлияли на становление независимой Аргентины.

Площадь Майо и Конгресс. Увидим политический треугольник города. Разберём символику площади Мая и величественного здания Конгресса. Обсудим роль великих личностей в истории страны — многие из них состояли в Ложе Лаутаро.

Авенида 9 де Хулио, Обелиск и театр Колон. Пересечём самый широкий проспект Латинской Америки, взглянем на символ города — Обелиск и полюбуемся фасадом одного из лучших оперных театров планеты.

Паласио Бароло. Посетим здание, построенное по канонам «Божественной комедии» Данте. Вы узнаете, где архитектор Марио Паланти спрятал алхимические и масонские смыслы, связанные с числом 33.

Дворец водных сооружений — архитектурный шедевр, скрывающий невероятную инженерную мощь. Его эклектичный стиль и масштаб поражают воображение, а история его постройки связана с эпохой, когда город стремился стать новой столицей мира.

El Ateneo — один из красивейших книжных магазинов мира, когда-то бывший театром. Здесь мы поговорим об искусстве, эстетике и о том, почему Буэнос-Айрес всегда был городом интеллектуальных клубов.

Площадь Сан-Мартин — место с мощной энергетикой. Здесь мы поговорим о самом генерале Хосе де Сан-Мартине, его масонских взглядах и наследии, которое живёт в каждом камне аргентинской столицы.

Кладбище Реколета, где на склепах можно увидеть символы, связывающие жизнь и вечность.

Примерный тайминг

9:00–9:30 — выезд из отеля

9:30–11:30 — Ла-Бока и Сан-Тельмо

11:30–13:00 — площадь Мая и Конгресс

13:00–14:00 — обед в аутентичном ресторане

14:00–15:00 — авенида 9 де Хулио, Обелиск и Театр Колон

15:00–15:45 — Паласио Бароло

15:45–16:30 — дворец водных сооружений

16:30–17:15 — книжный магазин El Ateneo

17:15–17:45 — площадь Сан-Мартин и Реколета

17:45–18:00 — возвращение в отель.

Организационные детали

Передвигаемся на автомобиле Toyota Hilux.

Дополнительные расходы