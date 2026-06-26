Для путешественников, которым интересна история города и страны, архитектура Belle Époque, судьбы людей и большие политические повороты.
Мы будем гулять пешком — от площади Мая до Конгресса, замечать детали и узнавать, что скрывается за красивыми фасадами, памятниками и знаменитыми кафе.
Описание экскурсии
Площадь Мая: рождение Аргентины
Начнём с места, где решалась судьба страны. Поговорим об основании Буэнос-Айреса, революции, президентской власти и знаменитом балконе Casa Rosada. Рассмотрим Кафедральный собор, где служил будущий папа Франциск, и старейшие здания колониальной эпохи.
Авенида-де-Майо: аргентинские Елисейские поля
Пройдём по самому символическому проспекту страны. Здесь сохранились роскошные здания Belle Époque, первые торговые галереи, редакции влиятельных газет и легендарные кафе, где встречались политики, писатели и мечтатели.
Кафе, литература и городские легенды
Обсудим, где любил бывать Хулио Кортасар, почему кафе Tortoni стало культурным символом Аргентины и как Буэнос-Айрес заслужил репутацию самого европейского города Латинской Америки.
Триумфы и трагедии 20 века
Поговорим об Эвите Перон, массовых демонстрациях, военных переворотах и террористических атаках, которые изменили лицо города.
Паласио Бароло и мечта о великой державе
Посмотрим на один из самых необычных небоскрёбов мира, вдохновлённый «Божественной комедией» Данте, и поговорим о времени, когда Аргентина входила в число богатейших стран планеты.
Площадь Конгресса: финал большой истории
Завершим прогулку у Дворца Конгресса, среди памятников, фонтанов и скульптур, которые рассказывают о том, какой Аргентина видела своё будущее.
Вы узнаете:
- как Буэнос-Айрес стал самым европейским городом Латинской Америки и почему Аргентина так и не реализовала амбиции великой державы
- что произошло с коренными народами страны и какой ценой создавалась аргентинская нация
- какая авенида в Буэнос-Айресе считается самой длинной и почему именно она стала главной сценой аргентинской истории
- на какой линии метро более 90 лет ходили деревянные поезда
Также поговорим о Belle Époque, британском влиянии, президентских дворцах и военных переворотах, легендарных кафе и первой линии метро на континенте.
Организационные детали
Достопримечательности осматриваем снаружи.
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00 и 14:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$50