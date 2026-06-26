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Буэнос-Айрес: история неслучившейся империи

Понять, как маленькая испанская колония превратилась в город европейских амбиций
Эта экскурсия для тех, кто хочет не просто увидеть Буэнос-Айрес, а понять его.

Для путешественников, которым интересна история города и страны, архитектура Belle Époque, судьбы людей и большие политические повороты.

Мы будем гулять пешком — от площади Мая до Конгресса, замечать детали и узнавать, что скрывается за красивыми фасадами, памятниками и знаменитыми кафе.
Буэнос-Айрес: история неслучившейся империи
Буэнос-Айрес: история неслучившейся империи
Буэнос-Айрес: история неслучившейся империи

Описание экскурсии

Площадь Мая: рождение Аргентины

Начнём с места, где решалась судьба страны. Поговорим об основании Буэнос-Айреса, революции, президентской власти и знаменитом балконе Casa Rosada. Рассмотрим Кафедральный собор, где служил будущий папа Франциск, и старейшие здания колониальной эпохи.

Авенида-де-Майо: аргентинские Елисейские поля

Пройдём по самому символическому проспекту страны. Здесь сохранились роскошные здания Belle Époque, первые торговые галереи, редакции влиятельных газет и легендарные кафе, где встречались политики, писатели и мечтатели.

Кафе, литература и городские легенды

Обсудим, где любил бывать Хулио Кортасар, почему кафе Tortoni стало культурным символом Аргентины и как Буэнос-Айрес заслужил репутацию самого европейского города Латинской Америки.

Триумфы и трагедии 20 века

Поговорим об Эвите Перон, массовых демонстрациях, военных переворотах и террористических атаках, которые изменили лицо города.

Паласио Бароло и мечта о великой державе

Посмотрим на один из самых необычных небоскрёбов мира, вдохновлённый «Божественной комедией» Данте, и поговорим о времени, когда Аргентина входила в число богатейших стран планеты.

Площадь Конгресса: финал большой истории

Завершим прогулку у Дворца Конгресса, среди памятников, фонтанов и скульптур, которые рассказывают о том, какой Аргентина видела своё будущее.

Вы узнаете:

  • как Буэнос-Айрес стал самым европейским городом Латинской Америки и почему Аргентина так и не реализовала амбиции великой державы
  • что произошло с коренными народами страны и какой ценой создавалась аргентинская нация
  • какая авенида в Буэнос-Айресе считается самой длинной и почему именно она стала главной сценой аргентинской истории
  • на какой линии метро более 90 лет ходили деревянные поезда

Также поговорим о Belle Époque, британском влиянии, президентских дворцах и военных переворотах, легендарных кафе и первой линии метро на континенте.

Организационные детали

Достопримечательности осматриваем снаружи.

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00 и 14:00

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет$50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Хуану де Гараю
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00 и 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Буэнос-Айресе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 870 туристов
Я историк по образованию и автор экскурсий по Буэнос-Айресу. Уже несколько лет живу в Аргентине, изучаю её историю и культуру. Провела более 500 экскурсий для путешественников из разных стран. Для меня
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экскурсия — это возможность не просто показать город, а помочь понять его. Я рассказываю о Буэнос-Айресе через судьбы людей, архитектуру, литературу и большие исторические события. На моих прогулках не будет сухого перечисления дат и фактов из путеводителя — только живые истории, неожиданные детали и попытка разобраться, почему Аргентина стала именно такой, какой мы видим её сегодня. Буду рада помочь вам открыть настоящий Буэнос-Айрес — многослойный, противоречивый и бесконечно интересный. И влюбиться в «город добрых ветров» так же, как когда-то влюбилась в него я.

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