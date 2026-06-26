Эта экскурсия для тех, кто хочет не просто увидеть Буэнос-Айрес, а понять его. Для путешественников, которым интересна история города и страны, архитектура Belle Époque, судьбы людей и большие политические повороты. Мы будем гулять пешком — от площади Мая до Конгресса, замечать детали и узнавать, что скрывается за красивыми фасадами, памятниками и знаменитыми кафе.

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Описание экскурсии

Площадь Мая: рождение Аргентины

Начнём с места, где решалась судьба страны. Поговорим об основании Буэнос-Айреса, революции, президентской власти и знаменитом балконе Casa Rosada. Рассмотрим Кафедральный собор, где служил будущий папа Франциск, и старейшие здания колониальной эпохи.

Авенида-де-Майо: аргентинские Елисейские поля

Пройдём по самому символическому проспекту страны. Здесь сохранились роскошные здания Belle Époque, первые торговые галереи, редакции влиятельных газет и легендарные кафе, где встречались политики, писатели и мечтатели.

Кафе, литература и городские легенды

Обсудим, где любил бывать Хулио Кортасар, почему кафе Tortoni стало культурным символом Аргентины и как Буэнос-Айрес заслужил репутацию самого европейского города Латинской Америки.

Триумфы и трагедии 20 века

Поговорим об Эвите Перон, массовых демонстрациях, военных переворотах и террористических атаках, которые изменили лицо города.

Паласио Бароло и мечта о великой державе

Посмотрим на один из самых необычных небоскрёбов мира, вдохновлённый «Божественной комедией» Данте, и поговорим о времени, когда Аргентина входила в число богатейших стран планеты.

Площадь Конгресса: финал большой истории

Завершим прогулку у Дворца Конгресса, среди памятников, фонтанов и скульптур, которые рассказывают о том, какой Аргентина видела своё будущее.

Вы узнаете:

как Буэнос-Айрес стал самым европейским городом Латинской Америки и почему Аргентина так и не реализовала амбиции великой державы

что произошло с коренными народами страны и какой ценой создавалась аргентинская нация

какая авенида в Буэнос-Айресе считается самой длинной и почему именно она стала главной сценой аргентинской истории

на какой линии метро более 90 лет ходили деревянные поезда

Также поговорим о Belle Époque, британском влиянии, президентских дворцах и военных переворотах, легендарных кафе и первой линии метро на континенте.

Организационные детали

Достопримечательности осматриваем снаружи.