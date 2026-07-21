А Андрей

Экскурсия подойдет больше тем, кто хочет активно прогуляться по горам и заодно посмотреть древний монастырь. Даниэль очень приятный молодой человек, уверенно чувствующий себя на горных тропах. Если Вы живете в Дилижане, рекомендуем к посещению: активный отдых с посещением исторических мест.