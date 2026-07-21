Индивидуальная
до 3 чел.
Из Дилижана - к древним монастырям, скрытому водопаду и пикнику на озере
Погулять по Тавушским лесам, прикоснуться к прошлому и послушать тишину природы
Начало: У вашего отеля в Дилижане
«Увидите тайный водопад и узнаете, где и как началась история законов»
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
от €290 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Монастырь Агарцин и лесная прогулка к скрытому водопаду
По тропам нацпарка от средневековой обители к природному чуду, которое скрыто среди скал и зелени
«Скрытый водопад — уединённое место среди скал и зелени, где мы отдохнём, пофотографируемся и послушаем шум воды»
Завтра в 10:00
12 авг в 10:00
от €150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Дилижан культурный и природный: Агарцин и хайкинг в лесу
Старинные улочки, средневековая святыня и прогулка к водопаду
«По живописным тропам доберёмся до водопада, насладимся свежим воздухом и посидим на траве, любуясь пейзажами и попивая ароматный кофе»
12 авг в 10:30
14 авг в 10:30
от €230 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Экскурсия подойдет больше тем, кто хочет активно прогуляться по горам и заодно посмотреть древний монастырь. Даниэль очень приятный молодой человек, уверенно чувствующий себя на горных тропах. Если Вы живете в Дилижане, рекомендуем к посещению: активный отдых с посещением исторических мест.
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Всего 4 отзыва в Дилижане в категории "Водопады"
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Ответы на вопросы от путешественников по Дилижану в категории «Водопады»
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