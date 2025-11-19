Эксклюзивный маршрут рассчитан на любителей истории и ценителей древнего напитка — древнейшее захоронение, ритуальная площадка, винодельни и музей истории армянского вина. Для гурманов возможно посещение единственной в регионе фермы улиток и изысканный ужин.
Описание экскурсииОт царских гробниц до виноградной лозы: неизведанная Армения В селе Агарак расположен один из поразительных археологических памятников Армении. В скалах выдолблены неразгаданные структуры и гробницы времен бронзового века и эпохи урартских царей. В селе Ахцк находится усыпальница армянских царей. Останки перезахоронены здесь в 5 веке с соблюдением особого ритуала. Развитие виноградарства и виноделия Армении представлены в Музее истории вина уникальными артефактами. Винодельня «Воскеваз» запомнится не только благодаря благородному напитку, но и дизайну. Ну а завершить путешествие может ужин на ферме улиток с изысканными блюдами. Важная информация:
- Стоимость дегустаций и ужина на ферме улиток не входят в стоимость, так как путешественник выбирает услуги по своему вкусу.
- Количество туристов может быть и больше двух. Цена обговаривается.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Археологический заповедник в селе Агарак
- Усыпальница армянских царей
- Музей истории вина и винодельня
- Винодельня «Воскеваз»
- Ферма улиток
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Бутилированная вода
Что не входит в цену
- Ужин на ферме улиток
- Дегустация
- Билет в Музей вина (порядка $8)
Место начала и завершения?
По адресу, указанному путешествеником
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
- Стоимость дегустаций и ужина на ферме улиток не входят в стоимость, так как путешественник выбирает услуги по своему вкусу
- Количество туристов может быть и больше двух. Цена обговаривается
