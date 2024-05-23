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нас что мы вероятнее всего самую красоту увидим) Очень понравилось что она нас всех заставила рассказать о себе самое важное, это и сплотило нашу компанию) В дороге рассказывала разные истории, факты, когда мы просили останавливали машину для того что бы сделать запоминающие кадры и посмотреть на природу не только из машины😄 Водопад конечно вообще был потрясающим, а обед очень вкусным и разнообразным) Спасибо вам большое! 🥰