Экскурсии на винодельни и виноградники в Ереване

Найдено 12 экскурсий в категории «Винодельни» в Ереване, цены от €30, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автобусная экскурсия «Древний и живописный юг Армении»
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
13 отзывов
Автобусная экскурсия «Древний и живописный юг Армении»
Посетить монастыри Хор Вирап и Нораванк, полюбоваться горой Арарат и заглянуть на винный завод
Начало: у отеля Ани Плаза
Расписание: во вторник в 09:45
11 июня в 09:45
18 июня в 09:45
30 за человека
Моя добродушная Армения
🚗 На машине
скидка
45%
Индивидуальная
7 часов
14 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Моя добродушная Армения
Получите уникальный опыт погружения в армянскую историю и культуру, насладитесь величием Арарата и гостеприимством местных
Начало: Из Еревана от вашей гостиницы
«Пещера птиц и винодельня в Арени»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 290160 за всё до 6 чел.
Крылья Татева: Монастырь Татев, водопад Шаки, винодельня
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
103 отзыва
Крылья Татева: Монастырь Татев, водопад Шаки, винодельня
Начало: Ул. Таманяна
«Так что если вы любитель вина, не упустите возможность посетить винный завод и попробовать терпкое армянское вино»
Расписание: По вторникам, четвергам и субботам в 08:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$43 за человека
Монастыри Хор Вирап и Нораванк + дегустация вина
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Монастыри Хор Вирап и Нораванк + дегустация вина
Посетить первые христианские монастыри, головокружительную смотровую в Арени и местные винодельни
Начало: От вашего отеля/апартаментов
«Невозможно приехать в Арени и не заглянуть в местные винодельни — здесь каждый житель делает вино»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
215 за всё до 4 чел.
Винный тур под аккомпанемент Арарата и Нораванка
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Винный тур под аккомпанемент Арарата и Нораванка
Посетить знаковые достопримечательности страны и вкусно провести время на винодельне
Начало: В любой удобной вам локации в границах Еревана
«Проехав 10 минут от обзорной точки, мы окажемся на винодельне Тушпа — это семейное предприятие, которое благодаря любви и усердию основателей разрослось до немалых масштабов»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 190 за всё до 18 чел.
Храм Хор Вирап, монастырь Нораванк, винный завод Арени
Групповая
8 часов
Храм Хор Вирап, монастырь Нораванк, винный завод Арени
«В завершении поездки вас ждет дегустация вин на винном заводе Арени»
Расписание: Вторник в 09:45
35 за человека
Сагмосаванк, Амберд, памятник армянскому алфавиту и винодельня
Индивидуальная
8 часов
Сагмосаванк, Амберд, памятник армянскому алфавиту и винодельня
Начало: У вашего отеля или апартаментов
Расписание: Ежедневно с 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$175 за всё до 4 чел.
Подножье г. Арагац - Касахское ущелье - Винодельня Воскеваз + дегустация
Индивидуальная
6 часов
Подножье г. Арагац - Касахское ущелье - Винодельня Воскеваз + дегустация
Начало: Заезд за туристами по адресу проживания
«Армения Вайн и дегустация уникальных вин Армении Винодельня «Воскеваз» (в переводе с армянского означает «Золотая лоза») находится в одноименном селе в регионе Арагацотн»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$399 за всё до 3 чел.
Путешествие по винным погребам Армении
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по винным погребам Армении
Познакомиться с традициями виноделия, насладиться пейзажами с виноградниками и отведать лучшие сорта
«во время раскопок в однօй из пещер, пещере Птиц, была обнаружена древнейшая винодельня в мире возрастом 6100 лет․ Вы побываете в ней и увидите ценные находки — пресс для винограда, сосуды для брожения и питья, остатки виноградной лозы и семена»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
190171 за всё до 6 чел.
Улитки по-бургундски и вино. Да, в Армении
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
Улитки по-бургундски и вино. Да, в Армении
Экскурсия с премиальной дегустацией на винодельне + посещение улиточной фермы
Начало: На площади Республики
«Вы познакомитесь с особенностями винодельческого процесса»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 332299 за всё до 10 чел.
Путешествие близ Еревана
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Путешествие близ Еревана
Монастырь Сагмосаванк, памятник алфавиту и дегустация на винодельне
Начало: От вашего отеля
«Дополнительные расходы: входной билет на винодельню с дегустацией — 5000 драмов/чел»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
118 за всё до 2 чел.
Красоты Армении и пикник на высоте 2000 метров над уровнем моря
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Красоты Армении и пикник на высоте 2000 метров над уровнем моря
Посетить монастырь Нораванк, крепость Смбатаберд, винодельню и запомнить на всю жизнь пикник в горах
«В уютной винодельне, среди виноградников и гор, вы познакомитесь с армянской семьёй, которая тепло принимает гостей, угощает вином собственного приготовления и историями о своей династии»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
345 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    23 мая 2024
    Крылья Татева: Монастырь Татев, водопад Шаки, винодельня
    Самая, наверное, длительная экскурсия по Армении. Но и татевский монастырь один из самых живлписных. Требует определенной выносливости (может укачать на
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    горном серпантине) и благоприятной погоды (из-за тумана с канатной дороги практически ничего не было видно). Понравилась дегустация вина. Благодарим гида Анастасию за прекрасное сопровождение.

  • М
    Мария
    17 мая 2024
    Моя добродушная Армения
    Мы ездили на экскурсию с Илоной. Великолепный рассказ. Очень многое для себя открыли. Благодарны за такую чудесную экскурсию. Вкусно поели
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    в конце, купили гранатовое вино и чай. Обедали с видом на горы! Рекомендую!!!! Дополнительно нас свозили в деревню аистов — буквально 5 минут посмотрели и поехали дальше. Очень приятно, что сверх обещанного получили!

    Мы ездили на экскурсию с Илоной. Великолепный рассказ. Очень многое для себя открыли. Благодарны за такуюМы ездили на экскурсию с Илоной. Великолепный рассказ. Очень многое для себя открыли. Благодарны за такуюМы ездили на экскурсию с Илоной. Великолепный рассказ. Очень многое для себя открыли. Благодарны за такуюМы ездили на экскурсию с Илоной. Великолепный рассказ. Очень многое для себя открыли. Благодарны за такуюМы ездили на экскурсию с Илоной. Великолепный рассказ. Очень многое для себя открыли. Благодарны за такуюМы ездили на экскурсию с Илоной. Великолепный рассказ. Очень многое для себя открыли. Благодарны за такуюМы ездили на экскурсию с Илоной. Великолепный рассказ. Очень многое для себя открыли. Благодарны за такуюМы ездили на экскурсию с Илоной. Великолепный рассказ. Очень многое для себя открыли. Благодарны за такуюМы ездили на экскурсию с Илоной. Великолепный рассказ. Очень многое для себя открыли. Благодарны за такуюМы ездили на экскурсию с Илоной. Великолепный рассказ. Очень многое для себя открыли. Благодарны за такую
  • А
    Анастасия
    17 мая 2024
    Крылья Татева: Монастырь Татев, водопад Шаки, винодельня
    Очень жаль что на канатке был туман, но тем не менее очень понравился экскурсовод Гаяне (не знаю правильно ли написала). Подбадривала
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    нас что мы вероятнее всего самую красоту увидим) Очень понравилось что она нас всех заставила рассказать о себе самое важное, это и сплотило нашу компанию) В дороге рассказывала разные истории, факты, когда мы просили останавливали машину для того что бы сделать запоминающие кадры и посмотреть на природу не только из машины😄 Водопад конечно вообще был потрясающим, а обед очень вкусным и разнообразным) Спасибо вам большое! 🥰

  • С
    Станислав
    13 мая 2024
    Моя добродушная Армения
    Отличная экскурсия!!!! Илона и Нарек стали нам настоящими друзьями:). Ребята всем сердцем любят свою страну и прикладывают массу усилий, чтобы
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    заразить этой любовью всех гостей. Применительно к нам им это удалось. Мы были на 3-х экскурсиях с данной командой. Все прошло замечательно))). Отличное содержание, прекрасные локации, масса полезной информации и позитив. Отдельный респект Нареку за управление погодой и событиями))). Однозначно рекомендую))!

  • М
    Максим
    13 мая 2024
    Винный тур под аккомпанемент Арарата и Нораванка
    Спасибо Тиграну за отличный день и добрую компанию 🤝
    Спасибо Тиграну за отличный день и добрую компанию 🤝Спасибо Тиграну за отличный день и добрую компанию 🤝
  • Г
    Галина
    7 мая 2024
    Монастыри Хор Вирап и Нораванк + дегустация вина
    Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Константину! Несмотря на ужаснейшую погоду (ливень весь день) программа была перестроена таким образом, чтобы
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    мы смогли получить максимум впечатлений и этот день запомнился нам надолго. Что запланировали, все посмотрели и сделали потрясающие фото! В прямом смысле, Константин тучи разводил руками! Огромное спасибо.

  • Н
    Наталия
    5 мая 2024
    Моя добродушная Армения
    Потрясающий тур, стоит отправиться лишь за одними красивейшими видами Нораванка. Большое спасибо гиду Илоне и водителю Нареку за это путешествие! Из минусов - у водителя отсутствуют ремни безопасности в машине. Для меня это критично.
  • Д
    Дарья
    25 апреля 2024
    Автобусная экскурсия «Древний и живописный юг Армении»
    Очень понравилась экскурсия. Я никогда не жалею, о том, что съездила и гиды - всегда классные, но сегодня был самый
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    лучший. Очень много знаний, но с хорошей подачей — в простой понятной форме. Дорога с национальной музыкой также была комфортна. Спасибо!

  • Е
    Елена
    23 апреля 2024
    Автобусная экскурсия «Древний и живописный юг Армении»
    Экскурсия замечательная, гид и водитель чудесные. Скучно не было, все вежливо, интересно и познавательно. Одну звезду снимаю за грязные окна
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    (разводы) в центральной части автобуса из-за чего фото и видео были доступны не всем, и за отсутствие кондиционирования салона. Да, водичку давали, но при +25 железный автобус превращается в пекло и портит все впечатление от удивительной экскурсии и прекрасной Армении.

    Экскурсия замечательная, гид и водитель чудесные. Скучно не было, все вежливо, интересно и познавательно. Одну звездуЭкскурсия замечательная, гид и водитель чудесные. Скучно не было, все вежливо, интересно и познавательно. Одну звездуЭкскурсия замечательная, гид и водитель чудесные. Скучно не было, все вежливо, интересно и познавательно. Одну звездуЭкскурсия замечательная, гид и водитель чудесные. Скучно не было, все вежливо, интересно и познавательно. Одну звездуЭкскурсия замечательная, гид и водитель чудесные. Скучно не было, все вежливо, интересно и познавательно. Одну звездуЭкскурсия замечательная, гид и водитель чудесные. Скучно не было, все вежливо, интересно и познавательно. Одну звездуЭкскурсия замечательная, гид и водитель чудесные. Скучно не было, все вежливо, интересно и познавательно. Одну звезду
  • Д
    Дарья
    7 апреля 2024
    Монастыри Хор Вирап и Нораванк + дегустация вина
    Поездка прошла потрясающе. Ездили семьёй с Ваграмом, оказались в надёжных и заботливых руках. Всю поездку нам было вкусно, весело, красиво!
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    И очень безопасно - Ваграм опытный водитель, даже в густом тумане вёл уверенно и аккуратно. Маршрут отлично продуман, дорога не была утомительной. Иногда хотелось чуть-чуть больше информации) А так эта поездка оставила самые яркие впечатления, самые сочные фотки, самые приятные воспоминания об Армении. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Винодельни»

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  1. Автобусная экскурсия «Древний и живописный юг Армении»
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  3. Крылья Татева: Монастырь Татев, водопад Шаки, винодельня
  4. Монастыри Хор Вирап и Нораванк + дегустация вина
  5. Винный тур под аккомпанемент Арарата и Нораванка
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  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
Сейчас в Ереване в категории "Винодельни" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 30 до 399 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 133 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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