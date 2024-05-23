1 чел.
По популярности
Групповая
8 часов
Автобусная экскурсия «Древний и живописный юг Армении»
Посетить монастыри Хор Вирап и Нораванк, полюбоваться горой Арарат и заглянуть на винный завод
Начало: у отеля Ани Плаза
Расписание: во вторник в 09:45
11 июня в 09:45
18 июня в 09:45
€30 за человека
скидка
45%
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия: Моя добродушная Армения
Получите уникальный опыт погружения в армянскую историю и культуру, насладитесь величием Арарата и гостеприимством местных
Начало: Из Еревана от вашей гостиницы
«Пещера птиц и винодельня в Арени»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 290€160 за всё до 6 чел.
Групповая
13 часов
Крылья Татева: Монастырь Татев, водопад Шаки, винодельня
Начало: Ул. Таманяна
«Так что если вы любитель вина, не упустите возможность посетить винный завод и попробовать терпкое армянское вино»
Расписание: По вторникам, четвергам и субботам в 08:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$43 за человека
Индивидуальная
7 часов
Монастыри Хор Вирап и Нораванк + дегустация вина
Посетить первые христианские монастыри, головокружительную смотровую в Арени и местные винодельни
Начало: От вашего отеля/апартаментов
«Невозможно приехать в Арени и не заглянуть в местные винодельни — здесь каждый житель делает вино»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€215 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Винный тур под аккомпанемент Арарата и Нораванка
Посетить знаковые достопримечательности страны и вкусно провести время на винодельне
Начало: В любой удобной вам локации в границах Еревана
«Проехав 10 минут от обзорной точки, мы окажемся на винодельне Тушпа — это семейное предприятие, которое благодаря любви и усердию основателей разрослось до немалых масштабов»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от €190 за всё до 18 чел.
Групповая
8 часов
Храм Хор Вирап, монастырь Нораванк, винный завод Арени
«В завершении поездки вас ждет дегустация вин на винном заводе Арени»
Расписание: Вторник в 09:45
€35 за человека
Индивидуальная
8 часов
Сагмосаванк, Амберд, памятник армянскому алфавиту и винодельня
Начало: У вашего отеля или апартаментов
Расписание: Ежедневно с 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$175 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Подножье г. Арагац - Касахское ущелье - Винодельня Воскеваз + дегустация
Начало: Заезд за туристами по адресу проживания
«Армения Вайн и дегустация уникальных вин Армении Винодельня «Воскеваз» (в переводе с армянского означает «Золотая лоза») находится в одноименном селе в регионе Арагацотн»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$399 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по винным погребам Армении
Познакомиться с традициями виноделия, насладиться пейзажами с виноградниками и отведать лучшие сорта
«во время раскопок в однօй из пещер, пещере Птиц, была обнаружена древнейшая винодельня в мире возрастом 6100 лет․ Вы побываете в ней и увидите ценные находки — пресс для винограда, сосуды для брожения и питья, остатки виноградной лозы и семена»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
190€171 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
Улитки по-бургундски и вино. Да, в Армении
Экскурсия с премиальной дегустацией на винодельне + посещение улиточной фермы
Начало: На площади Республики
«Вы познакомитесь с особенностями винодельческого процесса»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 332€299 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие близ Еревана
Монастырь Сагмосаванк, памятник алфавиту и дегустация на винодельне
Начало: От вашего отеля
«Дополнительные расходы: входной билет на винодельню с дегустацией — 5000 драмов/чел»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€118 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
9 часов
Красоты Армении и пикник на высоте 2000 метров над уровнем моря
Посетить монастырь Нораванк, крепость Смбатаберд, винодельню и запомнить на всю жизнь пикник в горах
«В уютной винодельне, среди виноградников и гор, вы познакомитесь с армянской семьёй, которая тепло принимает гостей, угощает вином собственного приготовления и историями о своей династии»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€345 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина23 мая 2024Самая, наверное, длительная экскурсия по Армении. Но и татевский монастырь один из самых живлписных. Требует определенной выносливости (может укачать на
- ММария17 мая 2024Мы ездили на экскурсию с Илоной. Великолепный рассказ. Очень многое для себя открыли. Благодарны за такую чудесную экскурсию. Вкусно поели
- ААнастасия17 мая 2024Очень жаль что на канатке был туман, но тем не менее очень понравился экскурсовод Гаяне (не знаю правильно ли написала). Подбадривала
- ССтанислав13 мая 2024Отличная экскурсия!!!! Илона и Нарек стали нам настоящими друзьями:). Ребята всем сердцем любят свою страну и прикладывают массу усилий, чтобы
- ММаксим13 мая 2024Спасибо Тиграну за отличный день и добрую компанию 🤝
- ГГалина7 мая 2024Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Константину! Несмотря на ужаснейшую погоду (ливень весь день) программа была перестроена таким образом, чтобы
- ННаталия5 мая 2024Потрясающий тур, стоит отправиться лишь за одними красивейшими видами Нораванка. Большое спасибо гиду Илоне и водителю Нареку за это путешествие! Из минусов - у водителя отсутствуют ремни безопасности в машине. Для меня это критично.
- ДДарья25 апреля 2024Очень понравилась экскурсия. Я никогда не жалею, о том, что съездила и гиды - всегда классные, но сегодня был самый
- ЕЕлена23 апреля 2024Экскурсия замечательная, гид и водитель чудесные. Скучно не было, все вежливо, интересно и познавательно. Одну звезду снимаю за грязные окна
- ДДарья7 апреля 2024Поездка прошла потрясающе. Ездили семьёй с Ваграмом, оказались в надёжных и заботливых руках. Всю поездку нам было вкусно, весело, красиво!
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Винодельни»
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