читать дальше игр, но это было прям захватывающе для меня. У Павла богатый опыт и с такими интеллектуальными людьми только и хочется находиться и слушать их) молодой человек тоже был в восторге, так как это был сюрприз для него. Благодарю и очень рекомендую все экскурсии Павла!

Павел, благодарю вас за уникальную экскурсию, если ее можно так назвать) для меня это полноценная интереснейшая лекция — приятный досуг с вином в ОЧЕНЬ красивом винном баре. Я любитель настольных