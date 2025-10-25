Мои заказы

Древнейшие настольные игры в Ереване

Сыграть с гидом-археологом в "Сенет" и "Царскую игру", которым не менее пяти тысяч лет
Вы любите настолки? А хотите познакомиться с чем-то новым и экзотичным? Я предлагаю сыграть в старейшие настольные игры в истории человечества.

Мы встретимся в уютном баре или кофейне Еревана, поговорим о древнеегипетской игре «Сенет» и «Царской игре» из Месопотамии. И, разумеется, сыграем в них.
Описание мастер-класса

Мы встретимся в уютном заведении — кофейне, пивном или винном баре (на ваш выбор).

Я познакомлю вас с древними играми — простыми, но увлекательными. И научу в них играть.

Вы узнаете:

  • Как менялись со временем игры, которые появились ещё в Бронзовом веке
  • Как настольная игра в Древнем Египте стала священнодействием и положила начало знаменитым картам Таро
  • Как играть в «Сенет», которой 5 тысяч лет назад, и в не менее древнюю «Царскую игру из Ура»

Организационные детали

  • Мы заранее договариваемся о месте проведение — кофейне или баре. Также мероприятие может быть проведено в предложенном вами месте
  • Напитки и закуски оплачиваются отдельно и по желанию
  • Можно с детьми от 7 лет

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В заведении на выбор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 657 туристов
Я профессиональный археолог. Живу в Ереване, работаю в археологических экспедициях в разных странах — Армении, Сербии, Израиле. Веду научно-популярные блоги об истории и археологии. Неоднократно участвовал в форуме «Учёные против
читать дальше

мифов». Долгое время проводил экскурсии наряду с научной работой. Мы объединились с Иваном и Павлом — и теперь мы группа археологов, историков и реконструкторов. Проводим экскурсии, мастер-классы и научно-популярные лекции. Обратившись к нам, вы получаете не просто экскурсии и мероприятия, а высококлассную информацию, отличную организацию и возможность общения не просто с гидами, а со специалистами — историками и археологами.

Отзывы и рейтинг

Е
Евгения
25 окт 2025
Павел, благодарю вас за уникальную экскурсию, если ее можно так назвать) для меня это полноценная интереснейшая лекция — приятный досуг с вином в ОЧЕНЬ красивом винном баре. Я любитель настольных
читать дальше

игр, но это было прям захватывающе для меня. У Павла богатый опыт и с такими интеллектуальными людьми только и хочется находиться и слушать их) молодой человек тоже был в восторге, так как это был сюрприз для него. Благодарю и очень рекомендую все экскурсии Павла!

Павел, благодарю вас за уникальную экскурсию, если ее можно так назвать) для меня это полноценная интереснейшаяПавел, благодарю вас за уникальную экскурсию, если ее можно так назвать) для меня это полноценная интереснейшая

