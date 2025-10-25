Вы любите настолки? А хотите познакомиться с чем-то новым и экзотичным? Я предлагаю сыграть в старейшие настольные игры в истории человечества.
Мы встретимся в уютном баре или кофейне Еревана, поговорим о древнеегипетской игре «Сенет» и «Царской игре» из Месопотамии. И, разумеется, сыграем в них.
Описание мастер-класса
Мы встретимся в уютном заведении — кофейне, пивном или винном баре (на ваш выбор).
Я познакомлю вас с древними играми — простыми, но увлекательными. И научу в них играть.
Вы узнаете:
- Как менялись со временем игры, которые появились ещё в Бронзовом веке
- Как настольная игра в Древнем Египте стала священнодействием и положила начало знаменитым картам Таро
- Как играть в «Сенет», которой 5 тысяч лет назад, и в не менее древнюю «Царскую игру из Ура»
Организационные детали
- Мы заранее договариваемся о месте проведение — кофейне или баре. Также мероприятие может быть проведено в предложенном вами месте
- Напитки и закуски оплачиваются отдельно и по желанию
- Можно с детьми от 7 лет
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В заведении на выбор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 657 туристов
Я профессиональный археолог. Живу в Ереване, работаю в археологических экспедициях в разных странах — Армении, Сербии, Израиле. Веду научно-популярные блоги об истории и археологии. Неоднократно участвовал в форуме «Учёные против
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгения
25 окт 2025
Павел, благодарю вас за уникальную экскурсию, если ее можно так назвать) для меня это полноценная интереснейшая лекция — приятный досуг с вином в ОЧЕНЬ красивом винном баре. Я любитель настольных
