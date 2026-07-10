1 отзыв оставили туристы

Лучшее время для прогулки по Еревану - летние месяцы с июня по август, когда погода тёплая и солнечная, а вечера особенно приятны для пеших прогулок. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также комфортна, но может быть немного прохладнее, что создаёт особую атмосферу. Зимой, с ноября по март, погода становится холоднее, но всё же можно насладиться уникальным зимним колоритом города, особенно если вы любите спокойные прогулки без толп туристов.

Вас ждет увлекательное свидание с городом Ереван, в котором древние памятники уживаются с современной архитектурой. Эксперт-экскурсовод раскроет секреты Северного проспекта, покажет где сделать лучшие фото и познакомит с колоритом восточного базара. Завершите свой вечер панорамным видом на город, восхищаясь его красотой и величием. Отправьтесь в путешествие по Еревану, которое останется с вами навсегда

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Описание экскурсии

Сердце города

Мы встретимся на площади Республики, построенной в середине прошлого века. Я расскажу историю основания города, а вы осмотрите старинные здания из армянского красного туфа — Правительство Армении, Министерство Связи и Транспорта, Министерство Иностранных Дел, Национальную Галерею Армении и Музей Истории. Также площадь украшена прекрасными танцующими фонтанами. Мы посмотрим красочное вечернее шоу и поговорим об архитектурном ансамбле.

Ах, вернисаж

Вернисаж — крупнейший рынок армянских сувениров. Здесь вы познакомитесь с разными видами традиционных произведений искусства: увидите изящные ковры, национальную одежду ручной работы, картины, музыкальные инструменты, украшения и многое другое. Прогуливаясь торговыми рядами, вы погрузитесь в колорит и почувствуете особую атмосферу восточного базара.

Контрасты Еревана

Каким представляется древний город? Скорее музеем под открытым небом, нежели живым дышащим организмом. Ереван старше Рима, но удивительным образом успевает за всеми современными тенденциями. Мы прогуляемся по Северному проспекту и подивимся роскошным небоскребам, стоящим рядом с каменными свидетелями былых эпох. Вы увидите Национальный Академический театр Оперы и Балета, статуи знаменитых армянских поэтов и уютное Лебединое озеро, зимой превращающееся в каток.

Панорамный вид

У статуи архитектора Александра Таманяна вы узнаете, как менялась городская застройка. А великолепный комплекс «Каскад» удивит богатой экспозицией современного искусства. Мы осмотрим коллекции из разных стран, в числе которых нам встретятся уникальные работы лучших мировых скульпторов, а после поднимемся наверх, чтобы охватить панораму столицы с высоты и насладиться захватывающим пейзажем.

Организационные детали