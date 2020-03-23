1 отзыв оставили туристы

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Вечер в Ереване: свидание с городом

Погрузиться в местный колорит на дружеской прогулке по центру и познакомиться с историей страны

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча — на площади Республики
  • Заказать экскурсию

30 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Shushan
Задать вопросОбычно отвечает за 16 мин.
Shushan – Гид в Ереване
Легкий вечерний променад познакомит вас с главными достопримечательностями 🏛️ столицы.

Вы увидите главную площадь Армении, древние памятники и небоскребы, музей современного искусства под открытым небом и настоящий восточный рынок.

А я доступно расскажу об истории древнего города, поделюсь интересными фактами о наших традициях и культуре и покажу, где сделать лучшие фотографии!
Вечер в Ереване: свидание с городом
Вечер в Ереване: свидание с городом

Что вас ожидает

Сердце города
Мы встретимся на площади Республики, построенной в середине прошлого века. Я расскажу историю основания города, а вы осмотрите старинные здания из армянского красного туфа — Правительство Армении, Министерство Связи и Транспорта, Министерство Иностранных Дел, Национальную Галерею Армении и Музей Истории. Также площадь украшена прекрасными танцующими фонтанами. Мы посмотрим красочное вечернее шоу и поговорим об архитектурном ансамбле.

Ах, вернисаж
Вернисаж — крупнейший рынок армянских сувениров. Здесь вы познакомитесь с разными видами традиционных произведений искусства: увидите изящные ковры, национальную одежду ручной работы, картины, музыкальные инструменты, украшения и многое другое. Прогуливаясь торговыми рядами, вы погрузитесь в колорит и почувствуете особую атмосферу восточного базара.

Контрасты Еревана
Каким представляется древний город? Скорее музеем под открытым небом, нежели живым дышащим организмом. Ереван старше Рима, но удивительным образом успевает за всеми современными тенденциями. Мы прогуляемся по Северному проспекту и подивимся роскошным небоскребам, стоящим рядом с каменными свидетелями былых эпох. Вы увидите Национальный Академический театр Оперы и Балета, статуи знаменитых армянских поэтов и уютное Лебединое озеро, зимой превращающееся в каток.

Панорамный вид
У статуи архитектора Александра Таманяна вы узнаете, как менялась городская застройка. А великолепный комплекс «Каскад» удивит богатой экспозицией современного искусства. Мы осмотрим коллекции из разных стран, в числе которых нам встретятся уникальные работы лучших мировых скульпторов, а после поднимемся наверх, чтобы охватить панораму столицы с высоты и насладиться захватывающим пейзажем.

Организационные детали

  • Прогулка полностью пешеходная, наденьте, пожалуйста, удобную обувь
  • Посещение достопримечательностей не предусмотрено
  • Дополнительные расходы не предполагаются
Вечер в Ереване: свидание с городом
Вечер в Ереване: свидание с городом
Вечер в Ереване: свидание с городом
Вечер в Ереване: свидание с городом
Вечер в Ереване: свидание с городом
Вечер в Ереване: свидание с городом
Вечер в Ереване: свидание с городом
Вечер в Ереване: свидание с городом
Вечер в Ереване: свидание с городом
Вечер в Ереване: свидание с городом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала — на площади Республики.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Shushan
Shushan
Я Шушан, географ по профессии, родилась и выросла в Ереване․ Я люблю свою страну и родной город в частности и сделаю все, чтобы вы прочувствовали всю прелесть Армении на моих экскурсиях. Я уверена, что каждый путешественник, покидающий нашу страну, заберет с собой частичку Армении и, конечно же, захочет посетить ее снова․ Добро пожаловать!!!
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1 отзыв оставили туристы

23 марта 2020
Добрый день всем! Заказывала экскурсию Вечерний Ереван. Проводила экскурсовод Шушан. Очень понравилось. Доброжелательна, сразу расположила, мы влюбились в город. По окончанию экскурсии дистанционно сопровождала нас весь период нахождения в городе, советами, информацией о работе музеев. Спасибо огромное!

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