1 отзыв оставили туристы

Исследуйте вечерний Ереван, наслаждаясь историческими рассказами, культурными сокровищами и великолепными видами
Вас ждет увлекательное свидание с городом Ереван, в котором древние памятники уживаются с современной архитектурой.
Эксперт-экскурсовод раскроет секреты Северного проспекта, покажет где сделать лучшие фото и познакомит с колоритом восточного базара. Завершите свой вечер панорамным видом на город, восхищаясь его красотой и величием. Отправьтесь в путешествие по Еревану, которое останется с вами навсегда
🎨 Визит в музей современного искусства под открытым небом
🛍 Погружение в колорит восточного рынка
📸 Возможность сделать лучшие фотографии города
📚 Интересные факты о традициях и культуре Армении
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для прогулки по Еревану - летние месяцы с июня по август, когда погода тёплая и солнечная, а вечера особенно приятны для пеших прогулок. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также комфортна, но может быть немного прохладнее, что создаёт особую атмосферу. Зимой, с ноября по март, погода становится холоднее, но всё же можно насладиться уникальным зимним колоритом города, особенно если вы любите спокойные прогулки без толп туристов.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Площадь Республики
Правительство Армении
Министерство Связи и Транспорта
Министерство Иностранных Дел
Национальная Галерея Армении
Музей Истории
Вернисаж
Северный проспект
Национальный Академический театр Оперы и Балета
Лебединое озеро
Комплекс «Каскад»
Описание экскурсии
Сердце города
Мы встретимся на площади Республики, построенной в середине прошлого века. Я расскажу историю основания города, а вы осмотрите старинные здания из армянского красного туфа — Правительство Армении, Министерство Связи и Транспорта, Министерство Иностранных Дел, Национальную Галерею Армении и Музей Истории. Также площадь украшена прекрасными танцующими фонтанами. Мы посмотрим красочное вечернее шоу и поговорим об архитектурном ансамбле.
Ах, вернисаж
Вернисаж — крупнейший рынок армянских сувениров. Здесь вы познакомитесь с разными видами традиционных произведений искусства: увидите изящные ковры, национальную одежду ручной работы, картины, музыкальные инструменты, украшения и многое другое. Прогуливаясь торговыми рядами, вы погрузитесь в колорит и почувствуете особую атмосферу восточного базара.
Контрасты Еревана
Каким представляется древний город? Скорее музеем под открытым небом, нежели живым дышащим организмом. Ереван старше Рима, но удивительным образом успевает за всеми современными тенденциями. Мы прогуляемся по Северному проспекту и подивимся роскошным небоскребам, стоящим рядом с каменными свидетелями былых эпох. Вы увидите Национальный Академический театр Оперы и Балета, статуи знаменитых армянских поэтов и уютное Лебединое озеро, зимой превращающееся в каток.
Панорамный вид
У статуи архитектора Александра Таманяна вы узнаете, как менялась городская застройка. А великолепный комплекс «Каскад» удивит богатой экспозицией современного искусства. Мы осмотрим коллекции из разных стран, в числе которых нам встретятся уникальные работы лучших мировых скульпторов, а после поднимемся наверх, чтобы охватить панораму столицы с высоты и насладиться захватывающим пейзажем.
Организационные детали
Прогулка полностью пешеходная, наденьте, пожалуйста, удобную обувь
Посещение достопримечательностей не предусмотрено
Дополнительные расходы не предполагаются
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шушан — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 964 туристов
Я географ по профессии, родилась и выросла в Ереване. Очень люблю свою страну и родной город — и делаю всё, чтобы гости почувствовали всю прелесть Армении на моих экскурсиях.
Специализируюсь на читать дальшеуменьшить
природных памятниках и историко-культурных достопримечательностях — в Армении их очень много. Помимо исторической программы мы с путешественниками говорим о традициях, армянском характере, кухне, языке, спорте — обо всём, что помогает глубже понять страну и её жителей.
Я легко нахожу контакт с разными людьми, в том числе с детьми. Стараюсь, чтобы каждый гость уехал с ощущением тёплого приёма и увёз с собой частичку Армении — и желание обязательно вернуться.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 69 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
68
4
–
3
1
2
–
1
–
Е
Екатерина
Прекрасная ознакомительная экскурсия по городу, посетили в первый день прилёта в Ереван. Шушан интересно рассказала историю города, отвечала на возникающие вопросы. Большое спасибо!
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Е
Елена
От всей души хотим поблагодарить Шушан за содержательную и душевную вечернюю прогулку-экскурсию. Время пролетело незаметно, мы узнали много интересного про Ереван и Армению. Гида рекомендуем! Елена и Светлана.
Шушан
Ответ организатора:
И мне было приятно общение с вами, благодарю!!!
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Ольга
экскурсия очень понравилась, много информации, но при этом не скучно, рекомендую всем, кто хочет узнать побольше о городе, особенно при первом посещении:) Спасибо, мерси!)
Шушан
Ответ организатора:
Спасибо, рада что понравилась экскурсия, до новых встреч!
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А
Алла
Спасибо большое Шушан за экскурсию! Очень душевно и познавательно! Познааомились с историей древнейшего города! Рекомендуем 100%
Шушан
Ответ организатора:
Благодарю! До новых встреч в Ереване!
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С
Сергей
Шушан - отличный экскурсовод, прекрасно знающий Ереван, историю, архитектуру. От нее мы получили не только интересный и увлекательный рассказ, но также и ряд практических советов. Экскурсия пролетела на одном дыхании. Все наши пожелания были учтены. Однозначно рекомендую!
Шушан
Ответ организатора:
Благодарю! Приезжайте еще раз!
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Ирина
Знаете, есть гиды, которых слушать не хочется…. Есть такие, которые сами устали от своих экскурсий… А теперь, представьте гида, которая любит свое дело, делится информацией так, что хочется слушать, и превращает экскурсию в живой неиссякаемый источник рассказа. Незабываемая прогулка с Шушан!!! Лучше гида вы не найдете!
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