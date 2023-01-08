Духовный отдых в Святом Эчмиадзине

Смешанная: автобусная и пешеходная

Смешанная: автобусная и пешеходная.

Длительность тура может варьироваться в зависимости от погодных условий или иных непредвиденных ситуаций.

В целях безопасности пассажиров при неблагоприятных погодных условиях, тур может быть изменен или отменен.
Духовный отдых в Святом Эчмиадзине
Духовный отдых в Святом Эчмиадзине
Духовный отдых в Святом Эчмиадзине

Что вас ожидает 🤩

  • Эчмиадзин Кафедральный Собор
  • Церкви Св. Рипсиме и Св. Гаяне
  • Музей-сокровищница
  • Храм Звартноц
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Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Утром мы отправимся в Эчмиадзин – многовековой духовный центр Армении. Про него говорят, что это «сердце» Армянской апостольской церкви. Мы начнем знакомство с городом с церкви Святой Рипсиме, отказавшейся стать женой двух властителей, Рима и Армении, и пожелавшей сохранить себя во имя Христа. Святая и 36 ее подруг были убиты по приказу армянского царя. Мощи святой до сих пор хранятся в церкви.

Наша экскурсия по Армении продолжится в церкви Святой Гаяне – наставницы дев-рипсимианок, казненных по приказу Трдата III. На месте ее гибели возведен прекрасный храм, входящий в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО.

После этого вас ждет кулинарный мастер-класс – вы приготовите настоящую армянскую долму в виноградных листьях. Обучаться искусству вы будете под руководством поваров семейного ресторана «Мачаненц». Они раскроют свои фирменные секреты вкусного фарша и бульона.

После мастер-класса мы прогуляемся по территории Эчмиадзинского Кафедрального собора, главного храма Армянской апостольской церкви, и полюбуемся снаружи его архитектурой и посетим музей-сокровищницу.

Чтобы ничто не мешало наслаждаться духовной пищей, не забудем и о пище телесной! Вас ждет традиционный армянский обед. Вы насладитесь гостеприимством народа Армении перед финальной точкой нашего группового тура – перед посещением храма Звартноц. Увы, он простоял лишь 300 лет и почти полностью разрушен после землетрясения, однако его первый ярус отреставрирован, и оценить красоту и масштаб постройки можно и сегодня.

Мы завершим путешествие у памятника А. Таманяну, и у вас будет впереди целый вечер, чтобы еще раз вспомнить о душевной групповой экскурсии по Армении, поделиться впечатлениями и посмотреть красивые фотографии.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Входные билеты
  • Wi-Fi в транспорте
  • Традиционный обед
  • Вода в бутылках
  • Местные сладости
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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🚗На машине🧒Можно с детьмиВодные развлечения🏛История и архитектура☀️На весь день⛪️Монастыри, церкви, храмы🙏Религиозные📜История и культура🚌На автобусеЭчмиадзин🗽Популярные места

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