Утром мы отправимся в Эчмиадзин – многовековой духовный центр Армении. Про него говорят, что это «сердце» Армянской апостольской церкви. Мы начнем знакомство с городом с церкви Святой Рипсиме, отказавшейся стать женой двух властителей, Рима и Армении, и пожелавшей сохранить себя во имя Христа. Святая и 36 ее подруг были убиты по приказу армянского царя. Мощи святой до сих пор хранятся в церкви.

Наша экскурсия по Армении продолжится в церкви Святой Гаяне – наставницы дев-рипсимианок, казненных по приказу Трдата III. На месте ее гибели возведен прекрасный храм, входящий в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО.

После этого вас ждет кулинарный мастер-класс – вы приготовите настоящую армянскую долму в виноградных листьях. Обучаться искусству вы будете под руководством поваров семейного ресторана «Мачаненц». Они раскроют свои фирменные секреты вкусного фарша и бульона.

После мастер-класса мы прогуляемся по территории Эчмиадзинского Кафедрального собора, главного храма Армянской апостольской церкви, и полюбуемся снаружи его архитектурой и посетим музей-сокровищницу.

Чтобы ничто не мешало наслаждаться духовной пищей, не забудем и о пище телесной! Вас ждет традиционный армянский обед. Вы насладитесь гостеприимством народа Армении перед финальной точкой нашего группового тура – перед посещением храма Звартноц. Увы, он простоял лишь 300 лет и почти полностью разрушен после землетрясения, однако его первый ярус отреставрирован, и оценить красоту и масштаб постройки можно и сегодня.

Мы завершим путешествие у памятника А. Таманяну, и у вас будет впереди целый вечер, чтобы еще раз вспомнить о душевной групповой экскурсии по Армении, поделиться впечатлениями и посмотреть красивые фотографии.