Приглашаю отправиться в религиозный центр страны — древний город Эчмиадзин, расположенный всего в 20 км от Еревана. Вы посетите церкви Святой Гаяне и Святой Рипсиме 7 века, а также Кафедральный собор — один из первых христианских храмов мира. Кроме того, оцените фотогеничные руины знаменитого храма Звартноц.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Святыни Эчмиадзина и храм Звартноц

Вы посетите старинные церкви Святой Гаяне и Святой Рипсиме. Я поделюсь их историей и расшифрую архитектурные особенности. Далее мы отправимся в Кафедральный собор 4 века — главный храм Армении. Я расскажу, как он строился и почему на его стене высечено человеческое лицо. По желанию вы сможете зайти в соборный музей, где хранятся местные религиозные артефакты. На обратном пути мы сделаем остановку у руин некогда величественного храма Звартноц всего в 5 км от Эчмиадзина.

Организационные детали