Приглашаю отправиться в религиозный центр страны — древний город Эчмиадзин, расположенный всего в 20 км от Еревана.
Вы посетите церкви Святой Гаяне и Святой Рипсиме 7 века, а также Кафедральный собор — один из первых христианских храмов мира. Кроме того, оцените фотогеничные руины знаменитого храма Звартноц.
Вы посетите церкви Святой Гаяне и Святой Рипсиме 7 века, а также Кафедральный собор — один из первых христианских храмов мира. Кроме того, оцените фотогеничные руины знаменитого храма Звартноц.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Святыни Эчмиадзина и храм Звартноц
Вы посетите старинные церкви Святой Гаяне и Святой Рипсиме. Я поделюсь их историей и расшифрую архитектурные особенности. Далее мы отправимся в Кафедральный собор 4 века — главный храм Армении. Я расскажу, как он строился и почему на его стене высечено человеческое лицо. По желанию вы сможете зайти в соборный музей, где хранятся местные религиозные артефакты. На обратном пути мы сделаем остановку у руин некогда величественного храма Звартноц всего в 5 км от Эчмиадзина.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на 6-местном автомобиле Toyota Alphard. В машине есть кофе, чай, вода и wi-fi.
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: Звартноц — 1500 драм с человека, музей Кафедрального собора (посещение по желанию) — 1500 драм с человека
- На экскурсию можно с детьми от 5 лет
в четверг в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Месропа Маштоца
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аревик — ваш гид в Ереване
Провёл экскурсии для 752 туристов
Привет, я Аревик. По профессии библиограф. Работаю в сфере туризма с 2018 года. Я занимаюсь туризмом, поскольку мне нравится эта работа, нравится изучать историю и культуру моей страны. И я рада знакомить гостей с нашими традициями, обычаями и, конечно, с нашими добрыми и гостеприимными людьми.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
2 мая 2024
Хорошая экскурсия, интересная. Приятный экскурсовод, интересно рассказывает, не понравился только водитель, как-то дергано вел и постоянно сигналил - это было немного некомфортно, а в остальном нам все понравилось. Дали воду, угостили кофе и гатой - это было мило и приятно, а главное в жару помогло. В целом мы остались довольны!
Elizaveta
25 апр 2024
В день нашей экскурсии было очень жарко, но не смотря на это, прошло всё комфортно. Машина с кондиционером, предоставили водичку и холодный кофе 😊
Во время экскурсии на улице прятались в тени, всё посмотрели. Аревик отвечала на все возникающие вопросы. Программа короткая, удобно планировать вторую часть дня, мы остались довольны 👍🏼
Во время экскурсии на улице прятались в тени, всё посмотрели. Аревик отвечала на все возникающие вопросы. Программа короткая, удобно планировать вторую часть дня, мы остались довольны 👍🏼
Татьяна
19 мар 2024
Интересная экскурсия в мини-группе! Очень удобно! много информации, гид отвечает на все возникающие вопросы!
Мария
9 мар 2024
Большое спасибо Аревик за отлично проведённую экскурсию, все очень удобно организовано, и интересно рассказано)
L
LIABLINA
4 мар 2024
Это вторая поездка с Аревик и как и предыдущая, очень понравилась. Хорошо продуман маршрут, много полезной и интересной информации, а также внимание и забота о пассажирах.
М
Мария
25 фев 2024
Брали у Аревик три экскурсии в разные направления. Все понравилось. Маршруты интересные. Водитель ездит аккуратно. Группы маленькие 4-6 человек. Очень комфортно. Всю дорогу интернет.
С
Светлана
22 дек 2023
Великолепная экскурсия, гид Аревик, отлично преподносит исторический материал, в доступной форме, отвечает на
все интересующие вопросы, прогулка приятная и интересная, отдельное спасибо водителю Андранику, безопасное, комфортное вождение.
все интересующие вопросы, прогулка приятная и интересная, отдельное спасибо водителю Андранику, безопасное, комфортное вождение.
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