Путешествие в Вагаршапат - античную столицу Армении, где находятся уникальные памятники. Эчмиадзинский собор, построенный в 303 году, хранит реликвии христианства. Руины храма Звартноц открывают вид на Арарат и рассказывают о средневековой архитектуре. В парке «Гавань Ноя» вы насладитесь атмосферой разных эпох. Включены трансфер и сопровождение гида. Возможность организовать поездку для группы до 7 человек
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Посещение древнейших христианских храмов
- 🏛️ Археологические открытия Звартноца
- 🌳 Прогулка в живописном парке
- 🚗 Комфортный трансфер
- 👥 Индивидуальный подход
Что можно увидеть
- Эчмиадзинский кафедральный собор
- Руины храма Звартноц
- Парк «Гавань Ноя»
Описание экскурсии
Святой Эчмиадзин
Вы посетите главную церковь духовной столицы Армении — Эчмиадзинский кафедральный собор, построенный в 303 году. Осмотрите его древнюю архитектуру, а в музее при соборе раскроете тайны священных историй и увидите реликвии общехристианского значения, в числе которых наконечник Копья Лонгина, одного из Орудий Страстей.
Руины храма Звартноц
Перед вами предстанет знаменитый открыточный вид на археологический памятник на фоне Арарата. Мы расскажем о выдающемся памятнике раннесредневековой архитектуры и прошлом «Храма бдящих ангелов».
Парк «Гавань Ноя»
В завершение вы погуляете по живописному саду, который сочетает в себе культуры разных эпох и народов.
Если вы проголодаетесь, можно будет перекусить в колоритной трапезной с 300-летней историей.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер, сопровождение гида и все входные билеты
- Поездка проходит на кроссоверах Buick, Jeep Cherokee или на седанах Toyota Camry, Kia Optima
- Мы заберём вас по вашему адресу и после экскурсии доставим обратно. Время в пути туда-обратно составит около 2 часов
- Дополнительные расходы: по желанию обед в трапезной
- Мы также можем организовать экскурсию для большего количества участников: для компании до 7 человек — на минивэне (Mercedes Viano, Nissan Quest, Toyota Alphard, Dodge Journey), больше 8 человек — на микроавтобусе Mercedes Sprinter
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Ереване
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арам — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 953 туристов
Наша команда — одна из самых успешных и признанных на рынке туризма Армении. Мы выкладываемся на все 100%, чтобы наши гости были довольны на все 101%! У нас всё гибко, идём
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Доверила Араму маму и крестную. Все прошло замечательно. Арам очень тактичный человек и интересный собеседник. Туристы остались в полном восторге от поездки. Экскурсия полностью соответствует описанию и оправдала все ожидания. Спасибо 🙏
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M
За несколько дней в Ереване мы много узнали из истории Армении. И большая заслуга в этом наших гидов.
Особую благодарность хочется выразить Араму. Экскурсия с ним 8 июля в Эчмиадзин очень
Особую благодарность хочется выразить Араму. Экскурсия с ним 8 июля в Эчмиадзин очень
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Профессиональная экскурсия, проведенная гидом Вигеном оставила очень хорошее впечатление. Глубокое знание и уважение к истории и традициям Армении, высокая культура, грамотная речь и гостеприимство Вигена не могли оставить нас равнодушными. А григорианское пение в храме и игра на дудуке в завершение экскурсии -в исполнении нашего гида окончательно покорили наши сердца!
Благодарим за чудесную экскурсию!
Браво Виген!
Отдельное спасибо организатору -Араму!
Благодарим за чудесную экскурсию!
Браво Виген!
Отдельное спасибо организатору -Араму!
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А
Большое спасибо гиду Мартину и организатору Араму за экскурсию в Эчмиадзин, духовную столицу Армении! Нам очень повезло - мы попали на рождественскую службу в кафедральный собор с Католикосом всех армян, это было незабываемо и торжественно!!! Узнали об истории становлении христианства в Армении. А также посетили древнюю церковь Св. Рипсимэ, руины храма Звартноц и прогулялись по красивому парку «Гавань Ноя».
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