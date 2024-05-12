Путешествие в Вагаршапат - античную столицу Армении, где находятся уникальные памятники. Эчмиадзинский собор, построенный в 303 году, хранит реликвии христианства. Руины храма Звартноц открывают вид на Арарат и рассказывают о средневековой архитектуре. В парке «Гавань Ноя» вы насладитесь атмосферой разных эпох. Включены трансфер и сопровождение гида. Возможность организовать поездку для группы до 7 человек

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Святой Эчмиадзин

Вы посетите главную церковь духовной столицы Армении — Эчмиадзинский кафедральный собор, построенный в 303 году. Осмотрите его древнюю архитектуру, а в музее при соборе раскроете тайны священных историй и увидите реликвии общехристианского значения, в числе которых наконечник Копья Лонгина, одного из Орудий Страстей.

Руины храма Звартноц

Перед вами предстанет знаменитый открыточный вид на археологический памятник на фоне Арарата. Мы расскажем о выдающемся памятнике раннесредневековой архитектуры и прошлом «Храма бдящих ангелов».

Парк «Гавань Ноя»

В завершение вы погуляете по живописному саду, который сочетает в себе культуры разных эпох и народов.

Если вы проголодаетесь, можно будет перекусить в колоритной трапезной с 300-летней историей.

Организационные детали