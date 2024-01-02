Святой Эчмиадзин, руины храма Звартноц и парк «Гавань Ноя»
Индивидуальная экскурсия в Ереване

Прикоснуться к истокам христианства в первой стране, принявшей его в качестве официальной религии

Вы познакомитесь с сакральными памятниками Вагаршапата — античной столицы Армении, ставшей знаковым христианским центром нашего народа. Эчмиадзин с руинами Звартноца — один из девяти армянских объектов ЮНЕСКО. Вы узнаете об истории становления и развития религии. Осмотрите один из древнейших христианских храмов в мире. А после погуляете по красивому саду.
Святой Эчмиадзин, руины храма Звартноц и парк «Гавань Ноя»
Святой Эчмиадзин, руины храма Звартноц и парк «Гавань Ноя»
Святой Эчмиадзин, руины храма Звартноц и парк «Гавань Ноя»
Святой Эчмиадзин, руины храма Звартноц и парк «Гавань Ноя»
Святой Эчмиадзин, руины храма Звартноц и парк «Гавань Ноя»
Святой Эчмиадзин, руины храма Звартноц и парк «Гавань Ноя»
Святой Эчмиадзин, руины храма Звартноц и парк «Гавань Ноя»
Святой Эчмиадзин, руины храма Звартноц и парк «Гавань Ноя»
Святой Эчмиадзин, руины храма Звартноц и парк «Гавань Ноя»
Святой Эчмиадзин, руины храма Звартноц и парк «Гавань Ноя»
Святой Эчмиадзин, руины храма Звартноц и парк «Гавань Ноя»
Святой Эчмиадзин, руины храма Звартноц и парк «Гавань Ноя»
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Описание

Что вас ожидает

Святой Эчмиадзин

Вы посетите главную церковь духовной столицы Армении — Эчмиадзинский кафедральный собор, построенный в 303 году. Осмотрите его древнюю архитектуру, а в музее при соборе раскроете тайны священных историй и увидите реликвии общехристианского значения, в числе которых наконечник Копья Лонгина, одного из Орудий Страстей.

Руины храма Звартноц

Перед вами предстанет знаменитый открыточный вид на археологический памятник на фоне Арарата. Мы расскажем о выдающемся памятнике раннесредневековой архитектуры и прошлом «Храма бдящих ангелов».

Парк «Гавань Ноя»

В завершение вы погуляете по живописному саду, который сочетает в себе культуры разных эпох и народов.

Если вы проголодаетесь, можно будет перекусить в колоритной трапезной с 300-летней историей.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер, сопровождение гида и все входные билеты
  • Поездка проходит на кроссоверах Buick, Jeep Cherokee или на седанах Toyota Camry, Kia Optima
  • Мы заберём вас по вашему адресу и после экскурсии доставим обратно. Время в пути туда-обратно составит около 2 часов
  • Дополнительные расходы: по желанию обед в трапезной
  • Мы также можем организовать экскурсию для большего количества участников: для компании до 7 человек — на минивэне (Mercedes Viano, Nissan Quest, Toyota Alphard, Dodge Journey), больше 8 человек — на микроавтобусе Mercedes Sprinter
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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