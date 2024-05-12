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Святой Эчмиадзин, руины храма Звартноц и парк «Гавань Ноя»

Погрузитесь в историю христианства, посетив Эчмиадзин и руины Звартноца. Завершите день прогулкой в парке «Гавань Ноя»
Путешествие в Вагаршапат - античную столицу Армении, где находятся уникальные памятники. Эчмиадзинский собор, построенный в 303 году, хранит реликвии христианства. Руины храма Звартноц открывают вид на Арарат и рассказывают о средневековой архитектуре. В парке «Гавань Ноя» вы насладитесь атмосферой разных эпох. Включены трансфер и сопровождение гида. Возможность организовать поездку для группы до 7 человек
5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Посещение древнейших христианских храмов
  • 🏛️ Археологические открытия Звартноца
  • 🌳 Прогулка в живописном парке
  • 🚗 Комфортный трансфер
  • 👥 Индивидуальный подход
Святой Эчмиадзин, руины храма Звартноц и парк «Гавань Ноя»
Святой Эчмиадзин, руины храма Звартноц и парк «Гавань Ноя»
Святой Эчмиадзин, руины храма Звартноц и парк «Гавань Ноя»

Что можно увидеть

  • Эчмиадзинский кафедральный собор
  • Руины храма Звартноц
  • Парк «Гавань Ноя»

Описание экскурсии

Святой Эчмиадзин

Вы посетите главную церковь духовной столицы Армении — Эчмиадзинский кафедральный собор, построенный в 303 году. Осмотрите его древнюю архитектуру, а в музее при соборе раскроете тайны священных историй и увидите реликвии общехристианского значения, в числе которых наконечник Копья Лонгина, одного из Орудий Страстей.

Руины храма Звартноц

Перед вами предстанет знаменитый открыточный вид на археологический памятник на фоне Арарата. Мы расскажем о выдающемся памятнике раннесредневековой архитектуры и прошлом «Храма бдящих ангелов».

Парк «Гавань Ноя»

В завершение вы погуляете по живописному саду, который сочетает в себе культуры разных эпох и народов.

Если вы проголодаетесь, можно будет перекусить в колоритной трапезной с 300-летней историей.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер, сопровождение гида и все входные билеты
  • Поездка проходит на кроссоверах Buick, Jeep Cherokee или на седанах Toyota Camry, Kia Optima
  • Мы заберём вас по вашему адресу и после экскурсии доставим обратно. Время в пути туда-обратно составит около 2 часов
  • Дополнительные расходы: по желанию обед в трапезной
  • Мы также можем организовать экскурсию для большего количества участников: для компании до 7 человек — на минивэне (Mercedes Viano, Nissan Quest, Toyota Alphard, Dodge Journey), больше 8 человек — на микроавтобусе Mercedes Sprinter
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Ереване
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арам
Арам — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 953 туристов
Наша команда — одна из самых успешных и признанных на рынке туризма Армении. Мы выкладываемся на все 100%, чтобы наши гости были довольны на все 101%! У нас всё гибко, идём
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навстречу любым пожеланиям гостей. Экскурсии мы проводим в формате путешествий без жёстких временных рамок. Заезжаем или останавливаемся даже в местах, не указанных в программе, для красивых фотографий или просто чтобы наслаждаться видами. С огромным удовольствием покажем вам Ереван и всю Армению в любое время года!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
А
Доверила Араму маму и крестную. Все прошло замечательно. Арам очень тактичный человек и интересный собеседник. Туристы остались в полном восторге от поездки. Экскурсия полностью соответствует описанию и оправдала все ожидания. Спасибо 🙏
Доверила Араму маму и крестную. Все прошло замечательно. Арам очень тактичный человек и интересный собеседник. Туристы
Доверила Араму маму и крестную. Все прошло замечательно. Арам очень тактичный человек и интересный собеседник. Туристы
Доверила Араму маму и крестную. Все прошло замечательно. Арам очень тактичный человек и интересный собеседник. Туристы
Доверила Араму маму и крестную. Все прошло замечательно. Арам очень тактичный человек и интересный собеседник. Туристы
Доверила Араму маму и крестную. Все прошло замечательно. Арам очень тактичный человек и интересный собеседник. Туристы
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M
За несколько дней в Ереване мы много узнали из истории Армении. И большая заслуга в этом наших гидов.

Особую благодарность хочется выразить Араму. Экскурсия с ним 8 июля в Эчмиадзин очень
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впечатлила! Он рассказывал не только с большим профессионализмом и знанием истории, но с большой любовью к своему народу и уважением к истории своей страны.

Мы осмотрели и древнюю церковь Св. Рипсимэ, и Эчмиадзинский собор. И хоть собор внутри закрыт на реставрацию, но Арам сумел провести интересную экскурсию с внешним осмотром собора и по всей его территории. Руины храма Звартноц тоже открыли нам свою древнюю историю, благодаря живому рассказу нашего гида.

Спасибо Араму и за познавательную экскурсию, и за его внимательность, участие и доброе отношение!

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Марат
Профессиональная экскурсия, проведенная гидом Вигеном оставила очень хорошее впечатление. Глубокое знание и уважение к истории и традициям Армении, высокая культура, грамотная речь и гостеприимство Вигена не могли оставить нас равнодушными. А григорианское пение в храме и игра на дудуке в завершение экскурсии -в исполнении нашего гида окончательно покорили наши сердца!
Благодарим за чудесную экскурсию!
Браво Виген!
Отдельное спасибо организатору -Араму!
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А
Большое спасибо гиду Мартину и организатору Араму за экскурсию в Эчмиадзин, духовную столицу Армении! Нам очень повезло - мы попали на рождественскую службу в кафедральный собор с Католикосом всех армян, это было незабываемо и торжественно!!! Узнали об истории становлении христианства в Армении. А также посетили древнюю церковь Св. Рипсимэ, руины храма Звартноц и прогулялись по красивому парку «Гавань Ноя».
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