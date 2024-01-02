Прикоснуться к истокам христианства в первой стране, принявшей его в качестве официальной религии
Вы познакомитесь с сакральными памятниками Вагаршапата — античной столицы Армении, ставшей знаковым христианским центром нашего народа. Эчмиадзин с руинами Звартноца — один из девяти армянских объектов ЮНЕСКО. Вы узнаете об истории становления и развития религии. Осмотрите один из древнейших христианских храмов в мире. А после погуляете по красивому саду.
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Описание
Что вас ожидает
Святой Эчмиадзин
Вы посетите главную церковь духовной столицы Армении — Эчмиадзинский кафедральный собор, построенный в 303 году. Осмотрите его древнюю архитектуру, а в музее при соборе раскроете тайны священных историй и увидите реликвии общехристианского значения, в числе которых наконечник Копья Лонгина, одного из Орудий Страстей.
Руины храма Звартноц
Перед вами предстанет знаменитый открыточный вид на археологический памятник на фоне Арарата. Мы расскажем о выдающемся памятнике раннесредневековой архитектуры и прошлом «Храма бдящих ангелов».
Парк «Гавань Ноя»
В завершение вы погуляете по живописному саду, который сочетает в себе культуры разных эпох и народов.
Если вы проголодаетесь, можно будет перекусить в колоритной трапезной с 300-летней историей.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер, сопровождение гида и все входные билеты
- Поездка проходит на кроссоверах Buick, Jeep Cherokee или на седанах Toyota Camry, Kia Optima
- Мы заберём вас по вашему адресу и после экскурсии доставим обратно. Время в пути туда-обратно составит около 2 часов
- Дополнительные расходы: по желанию обед в трапезной
- Мы также можем организовать экскурсию для большего количества участников: для компании до 7 человек — на минивэне (Mercedes Viano, Nissan Quest, Toyota Alphard, Dodge Journey), больше 8 человек — на микроавтобусе Mercedes Sprinter
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арам — ваша команда гидов в Ереване
Наша команда одна из самых успешных и признанных на рынке туризма Армении. Мы выкладываемся на все 100%, чтобы наши гости были довольны на все 101%! У нас все гибко, идем на встречу любым пожеланиям гостей. Наши экскурсии мы проводим в формате путешествий, без жестких временных рамок. Заезжаем или останавливаемся даже в местах, не указанных в программе, для красивых фотографий или просто чтобы наслаждаться видами. С огромным удовольствием покажем вам Ереван и всю Армению в любое время года!
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