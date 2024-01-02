Вы познакомитесь с сакральными памятниками Вагаршапата — античной столицы Армении, ставшей знаковым христианским центром нашего народа. Эчмиадзин с руинами Звартноца — один из девяти армянских объектов ЮНЕСКО. Вы узнаете об истории становления и развития религии. Осмотрите один из древнейших христианских храмов в мире. А после погуляете по красивому саду.

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Описание

Что вас ожидает

Святой Эчмиадзин

Вы посетите главную церковь духовной столицы Армении — Эчмиадзинский кафедральный собор, построенный в 303 году. Осмотрите его древнюю архитектуру, а в музее при соборе раскроете тайны священных историй и увидите реликвии общехристианского значения, в числе которых наконечник Копья Лонгина, одного из Орудий Страстей.

Руины храма Звартноц

Перед вами предстанет знаменитый открыточный вид на археологический памятник на фоне Арарата. Мы расскажем о выдающемся памятнике раннесредневековой архитектуры и прошлом «Храма бдящих ангелов».

Парк «Гавань Ноя»

В завершение вы погуляете по живописному саду, который сочетает в себе культуры разных эпох и народов.

Если вы проголодаетесь, можно будет перекусить в колоритной трапезной с 300-летней историей.

Организационные детали